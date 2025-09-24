Theo von exige que DHS elimine el video clip que lo presenta

Theo vonEl comediante y presentador del popular podcast «el pasado fin de semana», se opuso a un video publicado por el Departamento de Seguridad Nacional de la Administración Trump, que utiliza un fragmento de él diciendo: «Escuché que fue deportado, amigo, adiós» para promover los números de deportación de la agencia.

El miércoles, DHS compartió un Video clip de 31 segundos en X con el subtítulo «adiós». Comienza con el comentario de Von, luego muestra la afirmación de que 2 millones de inmigrantes ilegales han sido deportados en los primeros 150 días del segundo mandato del presidente Trump. También muestra a Trump diciendo: «Simplemente dejaron de venir. Ya no vendrán», antes de concluir con texto en pantalla que dice «dejar ahora» en un avión en el despegue.

«Yooo dhs que no aprobé ser usado en esto», von escribió en x El miércoles por la noche, citando la publicación del DHS con el video. «Sé que conoces mi dirección, así que envíe un cheque. Y por favor, retírelo y manténgame fuera de sus videos de deportación ‘Banger'».

Von continuó: «Cuando se trata de inmigración, mis pensamientos y corazón son mucho más matizados de lo que permite este video. ¡Adiós!»

Los representantes del DHS no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

Yooo dhs no aprobé ser usado en esto. Sé que conoces mi dirección, así que envía un cheque. Y, por favor, elimine esto y mantenme fuera de sus videos de deportación ‘Banger’. Cuando se trata de inmigración, mis pensamientos y corazón son mucho más matizados de lo que permite este video. ¡Adiós! https://t.co/5v5gagf4dr – Theo von (@thovon) 24 de septiembre de 2025

En su podcast, Von ha recibido a tales invitados de todos los lados del pasillo político, incluidos Donald Trump, JD Vance, Mark Cuban, Bernie Sanders, Tucker Carlson, Joe Rogan y sus compañeros comediantes Shane Gillis, Nikki Glaser y Pete Davidson. Von tiene dos especiales de comedia de stand-up en Netflix, «Regular People» (2021) y «No ofensiva» (2016).

Von, junto con David Spade, protagoniza y produce Película de comedia de amigos «Busboys» que escribieron y se autofinancian. La película está ambientada en una ciudad fronteriza de Arizona y sigue a «David» y «Theo», dos amigos que «piensan que convertirse en camareros resolverá todos sus problemas. Están equivocados», según la logline. Von es representado por WME.

En la foto de arriba: Theo Von asiste a «SNL50: The Homecoming Concert» en el Radio City Music Hall de la ciudad de la ciudad de Nueva York el 14 de febrero de 2025.