Theo James, Aaron Taylor-Johnson enciende el thriller de atracción ‘Fuze’



David Mackenzie quiere que lo pases bien.



El Helmer, que trajo «Relevo» a Tiff el año pasado, regresó al festival con thriller «Espoleta«Protagonizada por el Aaron Taylor-Johnson y Theo James.» Fuze «de alta votación,» Fuze «hace que su estreno mundial sea el 5 de septiembre como una presentación de gala en Toronto.



El cineasta, que está detrás de fotos embriagadoras como «Hell o High Water», «Young Adam» y la serie «Under the Banner of Heaven», dice: «Esto es probablemente el más alejado de decir, seamos un poco más puros con el entretenimiento».



«Fuze» comienza lo suficientemente directo, con los trabajadores de la construcción descubriendo una bomba de la Segunda Guerra Mundial sin explotar en un sitio de trabajo de Londres. Se llama al escuadrón de bombas de la policía y el ejército, dirigido por Taylor-Johnson. Pero mientras el área ha sido evacuada, una pandilla de ladrones dirigidos por James está perforando la bóveda subterránea de un banco cercano. Ahí es cuando comienzan los giros, los giros y las emociones. Mackenzie señala que la calidad cinética, la «pureza» de la acción, es «interesante para mí como director. No solo soy solo producir algo. Lo dijimos en broma, es como una película de atraco hecha por los Ramones, ya sabes, 91 minutos», dice con una risa.



En esta era de largas características y series excesivamente rellenas, el público puede agradecerle por adoptar un enfoque de tal punk rock para el material.



«El guión ha estado conmigo durante mucho tiempo. Proviene de una idea original mía que tenía aproximadamente al menos hace una década, sobre tratar de combinar el tipo de emoción y tensión de una película de bombas sin explotar con la emoción y la tensión de una película de atracos», dice. «Parece que cada pocos meses, alguien descubre una bomba sin explotar en la Segunda Guerra Mundial en un sitio de construcción. Y luego hay una evacuación, y hay un tipo de protocolo en su lugar, y ese tipo de parecía que era divertido apoyarse».



Mientras que el guión de Ben Hopkins sentó la base, la edición rápida de la acción es lo que realmente enciende «espoleta».



Mackenzie dice que él y el editor Matt Mayer (que también trabajó en «Relevo») necesitaban mucho tiempo para perfeccionar el metraje, destilando la historia a su esencia, por lo que la película transmite la información necesaria y luego continúa rápidamente. («Estaba un poco molesto, no me puse a 90 minutos», admite Mackenzie.



«Cada escena de esta película es de alguna manera complicada, solo hay dos o tres escenas de diálogo consecutivos», dice. «Pero incluso ellos tienen cosas que están sucediendo, por lo que no hay forma de descansar, ya sabes, en términos de ese proceso, pero eso es parte de la diversión».