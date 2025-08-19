Cleaner Thelma está listo para recibir el honor internacional de IBC por la excelencia.

El legendario editor ganador del Premio de la Academia tres veces será reconocido por su contribución al cine y hablará sobre su carrera durante una sesión en Amsterdam.

La carrera de Schoonmaker abarca más de cinco décadas, durante las cuales fue la editora de opción de Martin Scorsese. El premio se presentará en persona el 14 de septiembre en el escenario principal de la Conferencia de IBC en el Rai Amsterdam. Temprano en el día, Schoonmaker participará en una conversación en Fireside sobre su vida en el cine.

Sus créditos incluyen «Goodfellas», «The Wolf of Wall Street», «The Irishman» y, más recientemente, «Killers of the Flower Moon». Ella es la única editora en recibir nueve nominaciones al Oscar, ganando un récord de tres premios de la Academia por «Raging Bull», «The Aviator» y «The Departed».

Michael Crimp, director ejecutivo de IBC, comentó: «La contribución y el legado únicos de Thelma Schoonmaker se siente en todo el mundo de los medios. Su dedicación a la narración de historias, el brillantez técnico y el compromiso de por vida con la colaboración ejemplifican lo mejor de nuestra industria. La gente está en el corazón de IBC, y estamos orgullosos de honrar a los que no solo han dado forma a los medios de comunicación, sino que continúan con la gente de nuevo.

Cleaner le dijo Variedad sobre la clave de su colaboración con Scorsese. Ella dijo, ya sea que él esté proporcionando comentarios sobre los diarios, experimentando con tomas o incluso simplemente criticando su propio trabajo, «escuchar cómo funciona su mente es tan fascinante. Me enseñó todo lo que sé».

IBC también reconoce a Globo, la compañía de medios más grande de América Latina, con un premio especial por su liderazgo, innovación y apoyo continuos para el avance de los medios globales.