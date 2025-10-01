The Whole Bloody Affair ‘establece el primer lanzamiento teatral

Aquí viene la novia. Quentin Tarantino‘s «Mata a Bill: The Whole Bloody Affair «, que presenta tanto» Kill Bill Vol. 1 «y» Kill Bill vol. 2 «, recibirá su primer lanzamiento teatral a nivel nacional en diciembre de León. El despliegue incluirá presentaciones en 70 mm y 35 mm, con planes de jugar en todos los mercados principales.

«Lo escribí y lo dirigí como una película, y estoy muy contento de darles a los fanáticos la oportunidad de verla como una película», escribió Tarantino en un comunicado sobre el comunicado. «La mejor manera de ver ‘Kill Bill: todo el asunto sangriento‘está en una sala de cine en glorioso 70 mm o 35 mm. ¡Sangre y agallas en una pantalla grande en todo su gloria!

«The Whole Bloody Affair» elimina el cliffhanger que termina de «Kill Bill Vol. 1» y el primer partido de recapitulación de «Kill Bill Vol. 2», que reúne a la pareja como una sola historia cohesiva. El lanzamiento también incluirá una secuencia animada nunca antes vista de 7 1/2 minutos.

Más por venir …