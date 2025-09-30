‘The Wes Anderson Archive’: Criterion Collection: Cómo comprar en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

En los últimos 25 años, Wes Anderson ha sido uno de los cineastas más famosos que trabajan hoy. Y ahora, el Recolección de criterios está honrando el trabajo de Anderson con un impresionante juego de caja de sus primeras 10 películas.

Disponible por $ 349.99 (reg. $ 499.99) en Barnes & Noble«El archivo de Wes Anderson: diez películas, veinticinco años«Cae en 4K Ultra HD. El lanzamiento sale el martes 30 de septiembre.

El lanzamiento de Criterion Collection también está disponible por $ 349.99 (Reg. $ 499.95) en Amazonas.

«El archivo de Wes Anderson«Viene en un set de 20 discos: hay 10 discos Ultra HD 4K que contienen 10 películas, todas tienen nuevos maestros digitales 4K y 5.1 bandas sonoras de audio Master DTS-HD. Además, hay 10 discos Blu-ray que tienen características de bonificación para cada película.

El set viene con más de 20 horas de características de bonificación, que incluyen comentarios de audio, entrevistas, documentales, escenas eliminadas, carretes de audición, cortometrajes, ensayos y mucho más. Cada película entra dentro de un libro ilustrado dentro de una caja de tela de lujo.

Recolección de criterios El archivo de Wes Anderson: diez películas, veinticinco años

Que abarca entre 1996 y 2021, «El archivo de Wes Anderson«Incluye las primeras 10 películas del cineasta de su carrera cinematográfica. Mira una lista completa de películas, a continuación:

«Botella Rocket»

«Rushmore»

«The Royal Tenenbaums»

«La vida acuática con Steve Zissou»

«The Darjeeling Limited»

«Fantástico Sr. Fox»

«Reino Moonrise»

«El Grand Budapest Hotel»

«Isla de perros»

«El despacho francés de la libertad, Kansas Evening Sun»

Disponible ahora mismo con el lanzamiento el martes 30 de septiembre «,»El archivo de Wes Anderson: diez películas, veinticinco años«En 4K Ultra HD de la colección Criterion está a la venta por $ 349.99 (reg. $ 499.99) en Barnes & Noble.

Mientras tanto, este conjunto de cajas de recolección de criterios sería un gran regalo para cualquier Wes Anderson Fan también. Verificar Nuestra guía de regalos para los fanáticos de Wes Anderson Para más ideas de regalos.