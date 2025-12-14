The Weeknd cierra una asociación de catálogo con una letra que se dice que vale mil millones de dólares

el fin de semana y Lyric Capital Group han cerrado un acuerdo para formar una empresa comercial juntos en la que Lyric ha invertido en el catálogo de música del artista desde el inicio hasta 2025, confirman los representantes del artista. Variedad. El trato ve el fin de semana – nombre real: Abel Tesfaye – y su equipo mantienen el control creativo sobre el catálogo y los accionistas y propietarios restantes de la empresa.

El representante señala que la empresa conjunta no es una venta de catálogo convencional: «Desde el comienzo de la reunión, quedó claro para todos en Lyric que Abel no vendería su catálogo. Quería ser más innovador y creativo en la forma en que establecimos una asociación. Con ese fin, a través de esta empresa, construimos y lanzamos un nuevo modelo de negocio con Abel y su catálogo icónico mediante el cual Abel y su equipo tienen la libertad de ejecutar su visión creativa con la totalidad de sus derechos, tanto editoriales como masters. Este acuerdo de catálogo único establece un nuevo estándar para el artista equidad y control”.

La empresa se aplica únicamente a los masters musicales y las publicaciones de Weeknd hasta 2025 y no incluye ningún lanzamiento futuro. The Weeknd continúa su asociación con XO/Republic/Universal Music Group; Su catálogo editorial ha sido y sigue siendo administrado por Universal Music Publishing Group.

El representante agregó que debido a que el acuerdo no es una compra por catálogo convencional, es imposible calcular un múltiplo de regalías. Sin embargo, Variedad fuentes e informes en Cartelera y Bloomberg a principios de este año declaró que los activos se venderían por al menos mil millones de dólares basándose en alrededor de 55 millones de dólares en participación neta del sello y del editor, lo que implica un múltiplo de 18,2 veces.

Los representantes de Weeknd y Lyric se negaron a confirmar cifras. Variedadpero si es exacto, es uno de los acuerdos más importantes que involucran el catálogo de un solo artista en la historia, y mucho menos para un artista contemporáneo; el único acuerdo más importante para un solo artista reconocido públicamente fue La adquisición por parte de Sony Music el año pasado del catálogo de Queenvalorado en 1.270 millones de dólares.

Con más de 120 millones de oyentes mensuales sólo en Spotify, The Weeknd es uno de los artistas discográficos más populares del mundo.. Su actual gira “After Hours ‘Til Dawn” superó recientemente la marca de los mil millones de dólares, estableciendo un récord para un artista masculino solista.

«Aquí no hay ningún acuerdo de ABS ni de titulización», continuó el representante. «Lyric creó una estructura única en su tipo con el aporte directo de Abel y su equipo, que incluye una ‘Nota respaldada por regalías’, la primera en su tipo, producida por Lyric, con Partners Group, que mejora drásticamente el tema amigable para los artistas que sustenta esta asociación».

«No podría estar más entusiasmado con lo que Lyric, Abel y el equipo han creado juntos», dijo Ross Cameron, socio fundador y codirector de Lyric. «Desde nuestra primera reunión, tuve claro que estábamos sentados alrededor de la mesa con personas que iban a cambiar la forma en que un artista piensa sobre sus activos, su música y su legado. La colaboración resultó en una asociación única en su tipo entre un artista y Lyric, y estamos más que entusiasmados con esta nueva empresa».

«Lyric se esfuerza por crear estructuras amigables para los artistas y creemos que esta asociación lo demuestra al más alto nivel con el mejor artista del mundo. Quiero agradecer a Abel y su equipo por depositar su confianza en Lyric», dice Rich Garzia, socio codirector de Lyric.

La mitad de sus derechos de publicación ya eran propiedad de Chord Music Partners, respaldado por Universal Music Group y Dundee Partners.

Lyric Capital invierte en regalías musicales y también es propietario de Spirit Music Group, que controla los catálogos de Tim McGraw, Jason Aldean, Ingrid Michaelson y otros.

Variedad Tendremos más información sobre esta noticia a medida que se desarrolle.