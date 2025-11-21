‘The Way Home’ termina con la temporada 4 en Hallmark

Es hora de decir adiós a la familia Landry.

“El camino a casa” terminará con su cuarta temporada, que se estrenará en el Contraste Canal en la primavera de 2026. La serie está protagonizada por Andie Macdowell, Chyler Leigh y Sadie Laflamme-Snow. La serie se encuentra actualmente en producción.

«Los fanáticos de ‘The Way Home’ han visto y vuelto a ver con entusiasmo cada episodio desde el primer salto al estanque de la temporada 1 mientras intentaban armar el brillante rompecabezas que Heather Conkie, Alexandra Clarke y Marly Reed elaboraron de manera experta», dijo Samantha DiPippo, vicepresidenta senior de programación de Hallmark Media, en un comunicado a Gente. «Estamos agradecidos con nuestro talentoso elenco encabezado por Andie, Chyler, Evan y Sadie, así como con nuestros increíbles escritores y equipo que han trabajado tan duro en este programa».

“The Way Home” sigue a tres generaciones de la familia Landry mientras se embarcan en un viaje por Port Haven para encontrar el camino de regreso entre sí mediante el viaje en el tiempo. La temporada 3 terminó con Del (MacDowell) viajando en el tiempo por primera vez, retrocediendo en el tiempo para presenciar su boda con Colton (Jordan Doww) en la década de 1970, así como la desaparición de Jacob (Spencer Macpherson). La temporada también terminó con la revelación de que Susanna (Watson Rose) dejó la infame propiedad Lingermore a la familia Landry, y la audiencia descubrió que la verdadera identidad del misterioso bebé junto al estanque era Elliot.

“The Way Home” es creada por el dúo de madre e hija Heather Conkie y Alexandra Clarke, junto a Marly Reed. La serie cuenta con productores ejecutivos de Reed, Clarke, Conkie, MacDowell, Leigh, Susanne Berger, Arnie Zipursky, Lauren MacKinlay, Fernando Szew, Hannah Pillemer y Larry Grimaldi.