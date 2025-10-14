‘The Walking Dead’ tiene muchos más mundos para explorar

CANNES—“Los muertos vivientes«Tiene muchos kilómetros por recorrer antes de que los caminantes, y todos los demás, den por terminada la noche. Ese fue el mensaje del panel retrospectivo sobre la franquicia en mipcom para conmemorar el 15º aniversario del estreno de la serie de televisión en AMC Network.

Scott Gimple, escritor, productor ejecutivo y administrador del universo de “Walking Dead”, dijo que la serie derivada más reciente, “The Walking Dead: Daryl Dixon”, es sólo un ejemplo del material adicional que vendrá del universo basado en la serie de novelas gráficas de Robert Kirkman. “Daryl Dixon” se estrenó en 2023 y fue renovada en julio para una última cuarta temporada que se encuentra en producción en España.

Gimple comparó las posibilidades de contar historias con el intrincado canon de historias y personajes reunidos por DC y Marvel en el ámbito del cómic. «Todo era una historia. Iba en muchas direcciones diferentes», dijo Gimple. «Incluso con personajes que han hecho tantas cosas, podemos ponerlos en mundos diferentes donde tienen diferentes desafíos y evolucionarlos a través de esos desafíos».

Las estrellas de “Daryl Dixon”, Norman Reedus y Melissa McBride, estuvieron presentes en el panel y el presidente de AMC Networks, Dan McDermott. La sesión de 40 minutos fue moderada por la autoproclamada superfan Aisha Tyler, quien dirigió cuatro episodios de “The Walking Dead” y apareció en la serie derivada “Fear the Walking Dead”. La serie de naves nodrizas “The Walking Dead” tuvo 11 temporadas y concluyó en 2022.

Tyler le dijo a la multitud que siempre ha pregonado su amor por “Walking Dead”, incluso entre aquellos que menosprecian el género. «No se trata de zombies, se trata de la gente. Este es un programa que plantea grandes preguntas sobre lo que significa ser humano», dijo Tyler. (Dicho esto, había artistas disfrazados con detalles sangrientos como los famosos “caminantes” del espectáculo dando tumbos por el pasillo afuera del Gran Auditorio en el Palais des Festivals donde se llevó a cabo la sesión).

McDermott se hizo eco de la fe de Gimple en la resistencia del universo Walking Dead. “Daryl Dixon” gira en torno a la historia que comienza cuando el personaje de “Walking Dead” favorito de los fanáticos desde hace mucho tiempo de Reedus termina en Francia, donde se encuentra con una dinámica completamente nueva entre los movimientos de resistencia y otros.

«Es muy posible que podamos ver a este grupo aquí dentro de 15 años», dijo. «Hay muchos más continentes para visitar. Se trata de cómo [the characters] evolucionar con el tiempo. Es realmente emocionante ver hasta dónde podemos llegar con esto”. Gimple añadió que llevar a los personajes incondicionales de “Walking Dead” a nuevas tierras como Francia y España abre un tesoro de posibilidades narrativas. “En muchos sentidos, [the locations] cuéntanos la historia”, dijo Gimple.

McBride señaló que el tono emocional de “Daryl Dixon” ha sido marcadamente diferente para su personaje, Carole Peletier, quien permanece en Estados Unidos buscando a Daryl. Pero Peletier soportó una tragedia tras otra durante sus 11 temporadas en “Walking Dead”.

«Ella es un poco más liviana. Me gusta explorar eso por ella. Es diferente cuando puedes reír. Cuando Carole se ríe, es diferente», dijo McBride.

Tyler presionó a Reedus sobre la naturaleza física de su trabajo. «He tenido tantos ojos morados en la serie que Scott tiene que escribirlos en el guión de vez en cuando», dijo Reedus. «Me encantó fotografiar Georgia; estabas empapado. Había mucha humedad allí. Es parte del espectáculo… Es muy exigente físicamente. A todos nos importa mucho. Es simplemente parte del trabajo».

El panel fue presentado por la directora ejecutiva de AMC Networks, Kristin Dolan. Señaló que en 2010, cuando la serie se estrenó en la noche de Halloween, se advirtió a los ejecutivos de AMC que debían tener expectativas moderadas para las calificaciones. Después de todo, era un thriller de género y, además, un thriller de apocalipsis zombie. “Nos dijeron que era un nicho de nicho”, dijo Dolan. «Resultó ser un gran nicho».