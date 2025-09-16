Director tunecino Kauther Ben HaniaEl drama políticamente cargado «La voz de Hind Rajab«Se ha establecido como la película de apertura de la inauguración Festival de películas de Dohaque se extenderá del 20 al 28 de noviembre en la capital de Qatar.

La proyección de Doha marcará el estreno de Medio Oriente del drama en movimiento, que cuenta la verdadera historia de una niña palestina de 5 años que fue varada en un automóvil que fue atacado por las fuerzas israelíes en Gaza y luego encontrada muerta. «The Voice of Hind Rajab», que recientemente ganó el Premio del Gran Jurado de Lion Lion Lion Jury del Festival de Cine de Venecia, cuenta con el apoyo del Doha Film Institute (DFI). También ha sido seleccionado como candidato tunecino en el concurso para el mejor cine internacional Oscar en los 98 ° Premios de la Academia.

Desde que comenzó la guerra en Gaza hace casi dos años, Qatar ha sido un mediador clave en las conversaciones de alto el fuego que involucran a Israel y Hamas. La semana pasada, los ataques aéreos israelíes sobre Doha mataron a varias personas afiliadas a Hamas, así como a un miembro de las fuerzas de seguridad internas de Qatar. El martes, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió con el gobernante emir de Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, un día después de que Qatar organizó una cumbre que vio a los países árabes e islámicos denunciar a Israel sobre los ataques aéreos.

«Abrir nuestro festival con ‘The Voice of Hind Rajab’ es honrar la verdad, frágil, desgarrador y urgente», dijo Fatma Hassan Alremaihi, directora del Festival de Cine de Doha y CEO del DFI, en un comunicado. «La voz de Hind, temblorosa pero inquebrantable, habla con cada uno de nosotros. Es la historia de todos los niños, mujeres y hombres de Palestina, cuyas vidas se han destrozado por la agresión violenta de la ocupación israelí y cuya resiliencia continúa inspirando la conciencia global. Esta poderosa película demuestra el cine en las voces que reflejan la materia, reflejando el dolor y el coraje de las personas palestinianas, y los esfuerzos de los desordenados de los extraordinarios, y los singustadores de los desordenes de los que están singustados. Intenté salvar a un niño inocente «.

Concluyó: «Al honrar la memoria de Hind y la de innumerables otros, esperamos despertar la empatía, inspirar justicia y recordarle al mundo que ninguna historia, por dolorosa que sea, no debe ser contada».

Antes de su arco de Venecia, «The Voice of Hind Rajab» fue abordada por personas como Brad Pitt, Joaquin Phoenix y Rooney Mara como productores. Phoenix y Mara estuvieron presentes en el estreno de Venecia para mostrar su apoyo a la película, que recibió una gran ovación de pie de 22 minutos.

Así como el pequeño estado árabe, rico en petróleo y gas, se diversifica desde el sector energético hacia la cultura y los medios y el entretenimiento, como lo atestiguan el locutor Al Jazeera y el torneo de fútbol de la Copa Mundial de la FIFA 2022: el DFI se ha convertido constantemente en una cornerstone crucial de la industria cinematográfica de la región de Medio Oriente y Norte de África (Mena).

El próximo Festival de Cine de Doha transforma el festival de cine Ajyal existente del DFI, dedicado al cine juvenil y amigable para la familia, en un evento internacional más ambicioso para un público más amplio. Tendrá cuatro hilos de competencia: competencia internacional de películas, competencia de cortometrajes, la competencia de cine de Ajyal (juzgado por el jurado juvenil único del festival) y la competencia Made in Qatar, dedicados a los proyectos realizados en Qatar, independientemente de la procedencia del director.