‘The Voice of Hind Rajab’ entró en el concurso de Oscar por Túnez

Kauther Ben Hania«The Voice of Hind Rajab» ha sido seleccionado como candidato tunecino en el concurso para el mejor largometraje internacional Oscar en los 98 ° Premios de la Academia.

Como reportado por VariedadBrad Pitt y Joaquin Phoenix se encuentran entre las estrellas de Hollywood que han abordado la película como productores ejecutivos antes de su estreno mundial en Festival de Cine de VeneciaSección de competencia y su estreno en América del Norte en Toronto en el Strand de Presentaciones Especiales.

La película se basa en eventos reales el 29 de enero de 2024, cuando los voluntarios de Red Crescent reciben una llamada de emergencia. Una niña de 6 años, Hind Rajab, está atrapada en un automóvil bajo fuego en Gaza, pidiendo rescate. Mientras intentan mantenerla en la línea, hacen todo lo posible para obtener una ambulancia para ella.

La película recrea esta emergencia como un trabajo narrativo utilizando grabaciones de llamadas reales y recreaciones con guiones basados ​​en testimonios y transcripciones de primera mano.

El director fue un nominado a los Oscar 2024 a la Mejor Function Documental para «Cuatro hijas». Su película anterior, «The Man Who Sold His Skin», fue nominada al mejor largometraje internacional Oscar en 2021.

«The Voice of Hind Rajab» es producida por Nadim Cheikhrouha, Odessa Rae y James Wilson. Las compañías de producción son películas MIME y películas de Tanit.

La venta de EE. UU. Está siendo manejada por las finanzas de los medios de la CAA, mientras que las ventas internacionales están siendo dirigidas por las ventas de películas de la fiesta.

Los derechos de territorio tomados hasta ahora incluyen Báltico (Kino Pavasaris), Balcanes (Kino Mediteran), Bélgica (Cineart), Grecia (Cinobo), Hong Kong (Golden Scene), Italy (I Wonder Pictures), Japón (New Select), Poland (New Horizons), Portugal (Nitrato), España (revolucionaria), Thailand (Sailandia (Select) (New Horizons), Portugal (Nitrato), Spana (revolucionaria), Thailand (Sailandia (Select) (Turnel).