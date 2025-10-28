The Visitor, set de renovación para el concurso Báltico de Tallin

Noches Negras de Tallin Acaba de presentarse la esperada Competencia de Cine Báltico del Festival de Cine (PÖFF), comisariada por octava vez por Edvinas Pukšta, con una rica programación de 11 títulos, incluidos tres estrenos mundiales.

Por primera vez. La programación incluye únicamente películas de ficción y coproducciones bálticas, mientras que los documentales competirán en el programa independiente Doc@PÖFF Baltic Competition.

El inicio del programa será el candidato a la Palma de Oro de este año, “Dos Fiscales”, de Serguéi Loznitsa“una elección obvia” para Pukšta considerando el pedigrí del cineasta y la gran cantidad de elenco y equipo bálticos adjuntos, como el editor lituano habitual del director, Danielius Kokanauskis.

“Además, es una gran coproducción europea en la que participa Letonia. [White Picture] y Lituania [Studio Uljana Kim]. En nuestro programa nos esforzamos en mostrar no sólo las últimas y mejores películas bálticas, sino también coproducciones minoritarias bálticas para resaltar la variedad de países que colaboran con los bálticos”, dijo Pukšta.

Un buen ejemplo: la “Terapia” finlandesa-estonia de Paavo Westerberg, cuyo estreno mundial se celebrará en Tallin. Dirigida por un sólido reparto que incluye a Pihla Viitala, Tommi Korpela, Alma Pöysti y Jarkko Niemi, la película, rodada en Estonia, se anuncia como «una tragicomedia realista que explora temas de cambio, renacimiento, amor, odio, relaciones y las fuerzas impredecibles de la vida».

También está seleccionada en competición “Becoming”, de la directora debutante Zhannat Alshanova, que se estrenó recientemente en el Cineasti del Presente de Locarno. La producción de cinco países, encabezada por Francia, es la primera coproducción de Lituania con Kazajstán, destacó Pukšta.

En un programa bien calibrado que combina directores nuevos y experimentados, una amplia variedad de géneros, desde comedia dramática hasta neo noir, thrillers, dramas y mayoría de edad, Lituania domina con cinco películas y dos coproducciones, frente a dos películas y una coproducción de Letonia y dos películas estonias en competencia.

“Lituania domina este año”, dijo Pukšta, citando a los recién llegados “extremadamente talentosos” Vytaukas Katkus y Gabriele Urbonaitè, cuyos respectivos primeros largometrajes “The Visitor” y “Renonation” están acumulando laureles en festivales después de sus exitosos estrenos en Karlovy Vary.

El comisario dijo que su mayor alegría es proyectar como estreno mundial “Borderline”, el tercer largometraje del lituano Ignas Jonynas cuyos trabajos anteriores “The Gambler” (2013) e “Invisible” (2019) se presentaron en San Sebastián. “¡Es un thriller muy oscuro, efectivo y descarnado, con la actriz no profesional Danguolė Beinarytė como un verdadero tipo rudo!”

Luego, refiriéndose a “Huelga de desayuno de hambre” de Karolis Kaupinis, Pukšta se emociona cuando habla con Variety y dice que el drama sobre un grupo de personas en la Lituania post-soviética, que protestan contra las fuerzas rusas que ocupan la estación de televisión nacional, “refleja indirectamente lo que está sucediendo ahora mismo en el país”.

Pukšta se refiere a la inestabilidad política en el país báltico más grande y a la ausencia de un Ministro de Cultura, desde la dimisión a finales de septiembre, después de sólo una semana, de Ignotas Adomavičius, un político prorruso del partido de extrema derecha Nemunas Dawn cuyo nombramiento generó protestas masivas dentro de la comunidad cultural.

“Nemunas Dawn, que todavía está en el gobierno de coalición y vergonzosamente a cargo de Cultura, ha estado librando una campaña de desinformación contra las películas lituanas, en particular contra “Hunger Strike Breakfast”, lo que me motivó aún más a incluirla en nuestro programa”, dijo Pukšta.

Para el curador, los festivales tienen el mandato de inspirar, involucrar y, a veces, provocar, que es lo que probablemente lograrán otras dos películas de la selección del Báltico, argumentó. “The Activist”, la quinta película del lituano Romas Zabaraukas, es un neo-noir gay ambientado en parte en la comunidad neonazi, mientras que “New Money”, del estimado cineasta y productor estonio Rain Rannu (“Child Machine”, “Free Money”) es una sátira sobre las criptomonedas.

“New Money” y el drama juvenil “Fränk” del prometedor cineasta estonio Tõnis Pill se exhibirán por primera vez ante un público internacional en PÖFF después de su exitoso estreno nacional. Con más de 110.000 espectadores, “Fränk” es la película estonia más taquillera del año hasta el momento, mientras que “New Money” ocupa el tercer puesto después de sólo unas pocas semanas en cartelera.

Mientras tanto, Pukšta describe el estreno mundial letón “Flesh, Blood, Even a Heart” de Alise Zarina (“Nearby”) como una película feminista, completamente divertida, triste, provocativa y dramática, y “Red Code Blue” de Oskars Rupenheits, como “un procedimiento policial ambientado durante los primeros años después de que Letonia recuperó su independencia, una época de desconfianza”. La película fue presentada a los delegados de Cannes en la presentación de Black Nights ‘Goes to Cannes’ de este año en el Marché du Film.

El jurado de la competición Baltic Films estará compuesto por el cineasta turco Gözde Kural (“Cinema Jazireh”, “Dust)”, el cineasta georgiano Alexandre Koberidze (“Dry Leaf”, “Never Let the Summer Come Again”) y la productora catalana Montse Triola, fundadora de la productora Andergraun Films con Albert Serra.

Concurso de cine báltico

Fuera de competición, película de apertura:

“Dos fiscales” (Sergei Loznitsa, Francia, Alemania, Países Bajos, Letonia, Rumania, Lituania, Ucrania)

En competición:

«Borderline» (Ignas Jonynas, Lituania, estreno mundial)

“Carne, sangre, incluso un corazón” (Alise Zariņa, Letonia, estreno mundial)

“Terapia” (Paavo Westerberg, Finlandia, Estonia, estreno mundial)

“Red Code Blue” (Oskars Rupenheits, Letonia, estreno internacional)

“The Activist” (Romas Zabarauskas, Lituania, estreno internacional)

“Becoming” (Zhannat Alshanova, Francia, Kazajstán, Países Bajos, Lituania, estreno en el Báltico)

«Desayuno en huelga de hambre», Karolis Kaupinis, Lituania, estreno en el Báltico)

«Renovación» (Gabrielė Urbonaitė, Lituania, estreno en el Báltico)

«Fränk» (Píldora de Tõnis, Estonia)

“Dinero nuevo” (Rain Rannu, Estonia)

«El visitante» (Vytautas Katkus, Lituania, Noruega, Francia)