«Los visioners Con Zay Harding«Ha sido renovado para una segunda temporada en CBS.

Producido por Hearst Media Production Group (HMPG) en asociación con la Fundación Volo, la serie semanal de 30 minutos organizada por el explorador internacional y el anfitrión de aventuras de larga data Harding, viaja en todo el mundo para mostrar a los espectadores científicos, ingenieros y personas comunes que desarrollan soluciones ambientales.

La primera temporada de «The Visioneers» emitió su primera temporada entre abril y agosto.

La temporada 2 de «The Visioneers With Zay Harding» se emitirá durante las mañanas de fin de semana de la temporada de TV 2025-2026 durante el bloque de programación «CBS WKND» a partir del 4 de octubre.

Según la descripción de HMPG para los nuevos episodios, “Esta temporada, la serie ampliará su cobertura de innovaciones en todo Estados Unidos, viajando a una docena de estados de EE. UU., Así como destinos internacionales, incluidos Portugal, Alemania, Suiza y el Reino Unido en California, uno de los pioneros de la sostenibilidad de Hollywood, Ed, editora de los World Jr. Floating Eco Park construyó justo en el medio del río Chicago.

«Con el apoyo de nuestros socios en la Fundación Volo y CBS, ‘The Visioneers With Zay Harding’ cautivó con éxito al público durante su carrera inaugural de finales de temporada», dijo el vicepresidente ejecutivo de HMPG y gerente general de educación/información Bryan Curb. «Para esta temporada completa, estamos compartiendo aventuras e innovaciones internacionales que dan forma al atractivo distintivo de la serie».

«Los Visioneers con Zay Harding subrayan el mensaje y la misión de la Fundación Volo, destacando historias de pioneros estadounidenses y globales que inspiran innovación y acción», agregó el cofundador y síndico de la Fundación Volo Thais Lopez Vogel.

Mire el trailer de la temporada 2 de «The Visioneers» a continuación.