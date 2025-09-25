‘The View’ obtiene las mejores calificaciones de estreno en cinco años

Los espectadores se están tomando un poco más de tiempo para disfrutar «La vista«Esta temporada. Según ABC NewsEl estreno de la temporada 29 del programa de chat diurno el 8 de septiembre promedió 2.602 millones de espectadores, su estreno de temporada más visto en cinco años (desde el 8 de septiembre de 2020).

El estreno de 2025 también mejoró en el lanzamiento del año pasado (3 de septiembre de 2024) en un 7% (frente a 2.421 millones).

En general, la semana de estreno «The View» promedió 2.324 espectadores, así como una calificación de 1.51 en los hogares. Eso superó a otros hablantes de redes diurnos, incluidos «Today Third Hour» de NBC (1.963 millones), «Hoy con Hoda y Jenna» (1.384 millones) y «NBC News Daily» (1.245 millones).

Esta fue la semana de estreno más vista de «The View» en cuatro años, desde la semana del 6 de septiembre de 2021. Mientras tanto, en demostraciones, «The View» promedió 195,000 con mujeres 25-54 y 151,000 en mujeres 18-49. (Estas calificaciones se basan en los datos de Nielsen Live + mismo día, Big Data y Panel).

En comparación con la semana de estreno del año pasado, «The View» aumentó un 2% en los televidentes totales (2.278 millones en 2024), un 12% más con mujeres 25-54 (de 174,000) y un 12% más con mujeres 18-49 (de 135,000).

En cuanto a la semana del 15 de septiembre de 2025, «The View» promedió 2.311 millones de espectadores, también superó «hoy tercera hora» (1.823 millones de espectadores), «Hoy con Hoda y Jenna» (1.303 millones de espectadores) y «NBC News Daily» (1.237 millones).

Con las mujeres 25-54, «The View» promedió 196,000 espectadores (un 1% más de la semana de estreno y también un 1% más que el año pasado) y 137,000 mujeres 18-49.

Durante las primeras dos semanas de la nueva temporada, ABC informa que «The View» ha aumentado un 2% con las mujeres 25-54 (199,000 frente a 195,000).

En cuanto al alcance social, «The View» se ha expandido para incluir la serie de podcasts Daily «Behind the Table» (ahora en su segunda temporada) y «The Weekend View» en ABC News Live. ABC News informa que «The View» ha recibido más de mil millones de vistas de video en mangos sociales (incluidos Facebook, YouTube, Tiktok y X) en los últimos 12 meses.