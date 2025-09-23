‘The Ugly’ de Yeon Sang-ho sube al número 1

Yeon Sang-ho‘s «Lo feo«Subió a la cima de la taquilla coreana con $ 1.9 millones de 254,828 admisiones sobre el 19 al 21 de septiembre, superando»Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle«Que ganó $ 1.7 millones y se conformó con el segundo.

Según Kobis, el servicio de seguimiento operado por el Consejo de Cine de Corea, «The Ugly» ha alcanzado los $ 5.4 millones desde su apertura el 11 de septiembre, mientras que «Demon Slayer» es de $ 37.4 millones después de un mes en su lanzamiento.

«The Ugly» Stars Park Jeong-Min junto a Kwon Hae-Hyo, Shin Hyun-Been, Im Seong-Jae y Han Ji-Hyun. La trama sigue a Dong-Hwan, el hijo de un maestro de grabado de sello con discapacidad visual, que descubre restos esqueléticos e investiga la verdad oculta sobre la desaparición de su madre cuatro décadas antes.

«Detective Conan: Unyckback» debutó en el cuarto lugar con $ 364,768 de 46,723 admisiones. Dirigida por Shigehara Katsuya y escrita por Takeharu Sakurai (del manga por Aoyama Gosho), la película presenta el elenco de voz que incluye Takayama Minami, Yamazaki Wakana y Koyama Rikiya. Esta entrega sigue a Conan mientras ayuda al inspector Yamato y al detective Uehara en un caso atado a un robo de la tienda de armas.

«F1» de Brad Pitt ocupó el quinto lugar con $ 204,817, lo que lleva su total acumulativo a $ 38.9 millones desde su lanzamiento.

El horror de Corea del Sur «The Cursed» debutó en sexto con $ 264,417. Dirigida y escrita por Hong Won -Ki, el cuento sobrenatural protagoniza Moon Chae -Won, Yoo Jae -Myung, Seo Young – Han -Joon, Solar, Cha Sun – Woo, Bae Su -Min y Seo Ji -Soo. La historia se centra en un mercado fantasma oculto, el «Gwisi», que emerge cuando se abre una misteriosa ventana de zorro, otorgando a las personas sus deseos a cambio de transformaciones inquietantes.

Captura de escena «Frankenstein: The Musical Live» debutó en el séptimo lugar, recaudando $ 466,144 de 176 pantallas. El drama criminal coreano «Informe de asesinato» siguió con $ 186,194, elevando su total a $ 2.53 millones.

«The Conjuring: Last Rites» ocupó el noveno lugar con $ 177,984, avanzando su cuenta a $ 3.11 millones. Completando el Top 10, la película de Corea del Sur «My Daughter Is A Zombie» agregó $ 87,444 por $ 38 millones acumulativos.

Los 10 títulos principales ganaron $ 5.7 millones durante el fin de semana del 19 al 21 de septiembre, por debajo de $ 8.1 millones en el cuadro anterior.