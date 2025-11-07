‘The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’ celebra la semana ‘Wicked’

La Ciudad Esmeralda baila a través del Estudio 6B.

A partir del 16 de noviembre, “El programa de esta noche protagonizado por Jimmy Fallon«Celebrará el lanzamiento de Universal Pictures»Malvado: para siempre» con una celebración de una semana que incluye una programación de las estrellas de la película y momentos musicales. La semana de celebración llega justo antes del debut teatral de «Wicked: For Good», que está programado para el 21 de noviembre.

La celebración comenzará el 16 de noviembre con una edición posterior al Sunday Night Football de “The Tonight Show”, con los invitados Rosalía y DJ Khaled. El episodio debutará con “Wicked Beat Bit”, una continuación del segmento del año pasado con miembros del elenco de la película.

Más adelante en la semana, varios miembros del elenco de “Wicked: For Good” aparecerán en el programa para hablar sobre la realización de la secuela. Cynthia Erivo aparecerá el 17 de noviembre, y Ariana Grande hará su duodécima aparición en el programa el 18 de noviembre. La ganadora del Oscar Michelle Yeoh hará su aparición el miércoles 19 de noviembre.

Además de la semana de “Wicked”, los fanáticos pueden acceder y transmitir “Wicked: One Wonderful Night” presentado por NBC y Universal Pictures en Peacock. El especial musical de dos horas presenta actuaciones exclusivas del elenco de “Wicked” y una primera escucha de nuevas canciones de “Wicked: For Good”, entrevistas, sorpresas, momentos detrás de escena y un primer vistazo a la secuela.

“The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” se transmite a las 11:35 pm ET/PT en NBC y se transmite al día siguiente en Peacock.

“The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” cuenta con la producción ejecutiva de Lorne Michaels y Chris Miller y Gerard Bradford.