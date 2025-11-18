The Tokyo Series Doc narra el primer partido de Japón de los Dodgers de la MLB

Banijay Américas BD4 El sello documental se ha asociado con el distribuidor teatral. Entretenimiento de profundidad y tejas de producción de las Grandes Ligas de Béisbol Estudios de la MLB para producir el documento “Regreso a casa: la serie de Tokio”, que se estrenará en cines los días 23 y 24 de febrero.

La película, dirigida por el ganador del Emmy Jason Sterman (“13th”) y también producida por Supper Club, analiza el histórico MLB 2025 World Tour, que abrió la pasada temporada de béisbol con el Dodgers de Los Ángeles y los Cachorros de Chicago se enfrentan en Tokio. El evento de dos juegos en marzo, en el que los Dodgers ganaron ambos enfrentamientos (preparando el escenario para su victoria consecutiva en la Serie Mundial en noviembre) también fue personal para varios jugadores de la MLB que hicieron el viaje de regreso a casa: Shohei Ohtani, Yoshinobu Yamamoto y Roki Sasaki de los Dodgers se unieron a Seiya Suzuki y Shōta Imanaga de los Cachorros.

En su lema, “Homecoming: The Tokyo Series” promete explorar “cómo el béisbol refleja los valores japoneses de artesanía, disciplina y devoción, al tiempo que revela la emoción, el orgullo y el arte que definen la profunda conexión del país con el juego”.

«En Japón, el béisbol es parte de la vida cotidiana. Es trabajo, oficio y orgullo», dijo Sterman, quien también es productor del proyecto. «Nos centramos en los lugares donde realmente vive el juego, desde los talleres hasta los campos locales y los hogares de las personas. La Serie de Tokio nos dio una visión clara de cómo el béisbol se ubica dentro de la identidad del país. Acercarnos a las personas que llevan el juego todos los días dio forma a la forma en que contamos esta historia».

Antes de los juegos de los Dodgers y los Cachorros, el documental de estilo vérité también analiza la herencia del béisbol de Japón, incluidos los jugadores y entrenadores de las ligas menores, los superfanáticos, los maestros artesanos, los periodistas y las familias que lo han hecho parte de sus vidas. Eso incluye la visión única del béisbol estadounidense, ya que ha sido infundido con valores, rituales y relaciones espirituales japonesas.

Las entradas para “Homecoming: The Tokyo Series” saldrán a la venta en enero a través de Fathom Entertainment.

“Las Grandes Ligas de Béisbol continúan trascendiendo en todo el mundo”, dijo el comisionado adjunto, negocios y medios de la MLB, Noah Garden, en un comunicado. «La temporada 2025 comenzó a lo grande con cinco jugadores de la MLB nacidos en Japón que regresaron a casa como figuras del deporte más importantes. Terminó con los grandes Shohei Ohtani, Yoshinobu Yamamoto, Roki Sasaki y los Dodgers ganando la Serie Mundial, vistos por audiencias globales que batieron récords. Colaborar en esta película para mostrar cómo el pasatiempo de Estados Unidos se ha convertido en un juego mundial es una oportunidad que no podíamos dejar pasar y que estamos emocionados de que los fanáticos de todo el mundo la vean».

El líder de programación de Fathom Entertainment, Charles Kane, agregó: «Después de quizás el mejor juego 7 en la historia de la Serie Mundial con los Dodgers repitiendo y Yoshinobu Yamamoto ganando el MVP de la Serie Mundial, qué maravillosa oportunidad para Fathom de llevar ‘Homecoming: The Tokyo Series’ a los cines de todo el país antes del Clásico Mundial de Béisbol de 2026 y la temporada regular de la MLB de 2026. El juego se ha convertido en un escaparate para los mayores talentos del mundo y un verdadero vínculo cultural entre los de Japón. y nosotros aquí en Norteamérica. ‘Homecoming: The Tokyo Series’ es una mirada especial a la historia detrás de algunas de las más grandes superestrellas de Japón que regresan a casa y compiten frente a sus fanáticos nativos”.

Dan Silver de BD4 dijo: «BD4 fue creado para hacer no ficción con escala e intención, y ‘Homecoming’ es un claro ejemplo de esa ambición. Esta historia exigía una presencia teatral real, y Fathom fue el socio ideal para darle vida a esa escala y a la energía compartida de la audiencia. La previsión de MLB al apoyar el estreno en cines de una historia tan estratificada y globalmente resonante habla de cómo ven el deporte y su audiencia. Hacer esta película con mi Los amigos de toda la vida en Supper Club, que coinciden con nuestro impulso creativo, hicieron que la experiencia fuera aún más fuerte”.

Aquí hay un primer vistazo al documento: