‘The Toast’ de Claudia y Jackie Oshry aterriza un nuevo acuerdo de medios de vida de 3 años

Después de una acalorada guerra de ofertas, Queridos medios prevaleció para mantener el podcast Juggernaut de Claudia y Jackie Oshry «The Toast» en su redil. Las fuentes dicen que las hermanas obtuvieron un acuerdo masivo de tres años que también vio Siriusxm y iheart Gunning for the Daily Podcast, que se ha convertido en el principal programa matutino con Millennials y ya ha superado los 100 millones de transmisiones en Spotify solo.

El pacto de tres años, negociado por WME y descrito por los expertos como el más grande de los Oshrys, cubre los derechos publicitarios exclusivos, la promoción y la producción. El programa, que se ejecuta cinco días por semana, supera constantemente a «Good Morning America», el programa matutino de la red más visto, en la generación clave de la generación Z y la demografía del milenio, subrayando un cambio medible en los hábitos diarios de la audiencia de la transmisión heredada a las plataformas digitales primero. YouTube actualmente transmite el formato de video de «The Toast» exclusivamente.

«Claudia y Jackie han incorporado ‘The Toast’ en una potencia de la cultura pop con un culto leal y comprometido de oyentes y espectadores». El querido fundador y CEO de Michael Bosstick dijo. «En los queridos medios, estamos comprometidos a amplificar a los creadores visionario cuyas plataformas se extienden mucho más allá del audio, y esta renovación refleja esa misión a medida que continuamos nuestra asociación y apoyamos el crecimiento del» tostadas en el entretenimiento, las experiencias en vivo y más «.

Las hermanas dijeron en un comunicado que el New Deal les dará «la oportunidad de llevar ‘The Toast’ más lejos de lo que jamás imaginamos».

Desde su lanzamiento en 2018, a los Oshrys se les atribuye ayudar a dar forma al programa de la mañana moderno y ha cultivado una audiencia ferozmente leal que los ha convertido en uno de los dúos más poderosos de los medios digitales. Lo que comenzó como un ritual diario para millones de oyentes ha generado un imperio digital para las hermanas. Desde el inicio de ‘The Toast’, las Hermanas han lanzado Toast News Network (TNN), ahora hogar de una lista de programas exitosos con Josh Peck y Ben Soffer («Good Guys»), Shannon Ford («probablemente un podcast») y «The Readheads Book Club» (Jackie Oshry, Margo Oshry, Dana Webman, Rebecca Rittenberg).

En el frente de la marca, las hermanas también crearon Spritz Society, un cóctel enlatado brillante que se encuentra en TNN y en el «Charm sureño» de Bravo. En 2022, Bosstick tomó una participación financiera en Spritz Society.

¡Las hermanas se han ramificado del estudio y salieron a la carretera con eventos en vivo con entradas agotadas como Girly Swirlies Night Out!, Ampliando su alcance más allá del podcast, que se ha convertido en una fuerza con el público joven.

La abogada Jessica Marlow en Weintraub Tobin también representó a las hermanas en negociaciones con queridos medios.