‘The Studio’ y ‘The Penguin’ Win Ubicers Gragers Guild Awards

Contendientes de Emmy «El estudio«» 1923 «y»El pingüino«Estaban entre los ganadores en la duodécima Ubication Managers Guild International Premios, presentados el sábado por la noche en Eli & Edythe Broad Stage en Santa Mónica, California.

Los Premios de la película fueron para «A Complete desconocido», que se filmó en toda Nueva Jersey, y «Mission Impossible: The Final Reckoning», que se encuentra en Inglaterra, Noruega, Sudáfrica y Malta.

«The Studio» fue filmado en Los Ángeles y Las Vegas; «1923» en Texas y Montana; y «The Penguin» en la ciudad de Nueva York en los barrios de Harlem, Brooklyn, el Bronx, Queens, Chinatown y Yonkers. Orient Express: «Artisan of Travel», filmado en Belmond, ganó la categoría comercial sobresaliente.

Además, la Comisión de Picture & Television de Nueva Jersey para «A Complete Desconocido» recibió el Premio a la Comisión de Cine sobresaliente.

Durante la ceremonia, que fue presentada por la actriz y productora Rachael Harris, se otorgaron más premios para destacar las características internacionales, la televisión y los comerciales en los que el uso creativo de las ubicaciones de filmación mejoró el tono, el personaje y la narración de la historia.

Kevin Costner fue honrado con el Premio Eva Monley por su trabajo en «Dances With Wolves», «The Bodyguard», «Field of Dreams», «Yellowstone» y, más recientemente, «Horizon: An American Saga».

Make-A-Wish Gran Los Ángeles recibió el Premio Humanitario LMGI, reconociendo a la organización por su compromiso de tener un impacto significativo en la vida de los niños y sus familias al cumplir un deseo. El premio fue presentado por el representante de Make-A-Wish, Don Pell y aceptado por Aparna Pande, CEO de Make-A-Wish Greater Los Ángeles.

El Premio a Lifetime Achievement fue otorgado al veterano gerente de ubicación Ilt Jones, quien fue honrado por su trabajo en «The Dark Knight Rises», «Inception», «Iron Man 3», «Kong: Skull Island», «Black Panther: Wakanda Forever», «Capitán Marvel» y la franquicia «Transformers». El honor fue presentado por el productor Ian Bryce.

Los presentadores adicionales incluyeron a Keyla Monterroso Mejia («The Studio»), Carmen Christopher («The Bear»), Maxwell Acee Donovan («That ’90s Show»), Kate Linder («Young and the Restless») y Claire Brooks (Director Ejecutivo, AFCI), entre otros.

La lista de ganadores competitivos sigue:

Ubicaciones sobresalientes en una serie de televisión de época

«1923» – Temporada 2 (Paramount+)

David Zachary Heine / Lmgi, James Crowley, Hayden Yancer / Lmgi

Ubicaciones sobresalientes en una serie de televisión contemporánea

«The Studio» (Apple TV+)

Hermandad / Lmgi, Martin J. Lmgi / Lmgi

Ubicaciones sobresalientes en un programa de serie de televisión, antología, mow o series limitadas

«The Penguin» (HBO Max)

Keith Adams / Lmgi

Ubicaciones sobresalientes en una película de época

«Un completo desconocido» (Searchlight Pictures)

Anthony Pisani / Lmgi

Ubicaciones sobresalientes en una película contemporánea

«Misión: Imposible – The Final Reckoning» (Paramount Pictures)

Ben Firminger / Lmgi, Jonas Christiansen, Morten Nelson, Niall O’Shea, Jason Roberts, Peter Bardsley, Jasmine Burridge / Lmgi, Clara Butler, Sam Millner

Comisión de cine sobresaliente

Motion & Television de Nueva Jersey Comisión

«Un completo desconocido» (Searchlight Pictures)

Ubicaciones sobresalientes en un comercial

Orient Express: «Artisan of Travel» (Belmond)

Cagdas Altun, Ozgur Oz, Bugra Baydar, Gokhan Seven