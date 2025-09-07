‘The Studio’ Bryan Cranston gana Emmy para el actor invitado en comedia

Bryan Cranston ha ganado el Emmy al mejor actor invitado en una comedia para «The Studio».

Esto marca la séptima victoria del Emmy de Cranston. Anteriormente ganó los seis Emmys para «Breaking Bad».

«The Studio» es una sátira afilada de 10 episodios en los estudios ficticios continentales dirigidos por Matt Remick de Seth Rogen. Cranston toca el excéntrico jefe de estudio Griffin Mills. El elenco de estrellas incluye a Catherine O’Hara, Kathryn Hahn, Ike Barinholtz y Chase Sui se pregunta.

Cranston fue nominado junto con los directores Ron Howard y Martin Scorsese, así como Dave Franco y Anthony Mackie, quienes se jugaron en el programa. «The Bear’s» Jon Bernthal también fue nominado.

El estudio «fue creado por Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory y Frida Pérez. Los productores ejecutivos incluyen Rogen, Goldberg, James Weaver, Alex McAtee y Josh Fagen en nombre de Point Gray Pictures. Lionsgate Television es el estudio.

«El estudio«Shattered Records reciben 23 nominaciones al Emmy, la mayor cantidad de comedia en su primera temporada. también empaté el récord Establecido por «The Bear» el año pasado, como la serie de comedia más nominada.

Los Emmys creative arts se llevan a cabo durante dos noches en el Peacock Theatre en el centro de Los Ángeles.

Entrando en la noche, «Ruptura«Llegó a 27 nominaciones, incluyendo un diseño de producción sobresaliente y una edición sobresaliente. El diseñador de producción Jeremy Hindle fue nominado para sus sets. «Woe’s Hollow» (episodio 4) fue su El episodio más desafiante de la temporadaPorque dispararon a todos los exteriores en el lugar.

En la categoría de personaje de Voicever/Short Form Performer, Julie Andrews consiguió una nominación para su trabajo en la serie de Netflix «Bridgerton» como The Voice of Lady Penelope. La ganadora del año pasado, Maya Rudolph, obtuvo una nominación nuevamente por su trabajo como Connie the Hormone Monstress en «Big Mouth».

La superestrella de la música Beyoncé también está nominada en The Creative Arts Emmys. Obtuvo una nominación para una dirección sobresaliente para una categoría especial de variedades para «Beyoncé Bowl». El especial de Netflix consiguió un total de cuatro nominaciones, incluida la variedad sobresaliente (en vivo).

Mes pasado, La academia de televisión dio a conocer a los ganadores de los 77º Premios Emmy en sus categorías con juradas altamente especializadas, celebrando logros destacados en animación, vestuario, programación de medios emergente y diseño de movimiento.

Beyonce se llevó a casa al Emmy por disfraces sobresalientes para la programación de variedad, no ficción o realidad. La superestrella comparte crédito de diseño junto con Shiona Turini, con un extenso equipo creativo que da vida a la visión. «Arcane» de Netflix obtuvo dos honores, con Bruno Couchinho reconocido por el diseño de fondo en el episodio «The Dirt Under Your Nails» y Faustine Dumontier honrado por su arte de color en «El mensaje oculto dentro del patrón».

Los 77º Premios Emmy serán organizados por Nate Bargatze y transmitirán en vivo el domingo 14 de septiembre a las 8 pm ET/5 PM PT en CBS, así como transmitir en vivo y a pedido a través de paquetes seleccionados en Paramount+.