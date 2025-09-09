«The Smashing Machine» pone a Dwayne Johnson en la conversación de los Oscar

¿La roca como nominado al Oscar? Es hora de acostumbrarse a la idea.

Cuando Dwayne Johnson Se rompió en sollozos incontrolables durante una ovación de pie de 15 minutos en el Festival Internacional de Cine de Venecia, se convirtió en más que un momento emocional de estreno para el luchador convertido en actor. Señaló el nacimiento potencial de uno de los contendientes de los Oscar más improbables en la memoria reciente, como su giro transformador en el movimiento de Benny Safdie «La máquina de aplastamiento«Podría remodelar cómo Hollywood ve una de sus estrellas más financiables.

Johnson interpreta al ex luchador aficionado y luchador de MMA Mark Kerr en el drama emocionalmente devastador de A24, que representa el tipo de eje de carrera que los votantes de la academia han abrazado históricamente, y uno del mundo cinematográfico puede estar entusiasmado de ver. Con Safdie llevándose a casa Silver Lion por dirigir en Venecia, el zumbido se hace más fuerte rodeando el giro vulnerable de Johnson como atleta con problemas. Ahora, inclinado ante el Festival de Cine de TorontoEl artista de 54 años se encuentra en el precipicio de un momento definido por la carrera, y uno que ha buscado durante bastante tiempo.

Las comparaciones con el giro nominado al Oscar de Mickey Rourke en «The Wrestler» (2008) de Darren Aronofsky son inevitables y aptos. Ambas películas se centran en combatientes con deterioro físico y demonios personales. Donde Rourke sacó de su fondo de boxeo, Johnson aprovecha algo más crudo y psicológicamente complejo. Trabajando con el dos veces ganador del Oscar Kazu Hiro («Bombshell» y «Darkest Hour»), Johnson se somete a una transformación física que borra cualquier pensamiento de una estrella de la WWE en disfraz. De hecho, incluso podría posicionarse a sí mismo como el Brendan Fraser de este año, cuyo giro asistido por el maquillaje en «The Whale» se ganó tanto la actuación como la técnica. OscarDel mismo modo, para un actor que fue considerado como un contendiente de premios poco probable.

Emily Blunt, una nominada al Oscar para «Oppenheimer» (2023) ofrece un giro sin esfuerzo cuando la novia de Kerr, Dawn Staples, una mujer que lucha contra su propia adicción mientras intenta desesperadamente apoyar a su pareja mientras aspira a la grandeza. La presencia de Blunt eleva la película, proporcionando a Johnson el tipo de socio de actuación formidable que a menudo fortalece las narrativas de la temporada de premios. «Ella es una de mis mayores inspiraciones», dice Johnson Variedad Para una próxima entrevista sobre Blunt, con quien anteriormente coprotagonizó «Jungle Cruise».

A menudo nos olvidamos de algunas de las grandes tradiciones de Hollywood de celebridades de la lista A que se reinventan como actores serios dramáticos. Cher hizo la transición del exitoso cantante y presentador de variedades a un ganador del Oscar con «Moonstruck» (1987) después de su primer nomano para «Silkwood» (1983). El comediante Mo’Nique sorprendió al público y a los votantes, con su innegable actriz de apoyo en «Precious» (2008); Y Jonah Hill pasó del niño malvado en «Superbad» (2007) a trabajar con los gustos de Auteurs Bennett Miller y Martin Scorsese, quienes lo dirigieron a dos noms para «Moneyball» (2010) y «The Wolf of Wall Street» (2013).

Más recientemente, Ariana Grande obtuvo una nominación a la actriz de reparto para «Wicked», mientras que Adam Sandler, una vez descartada como una estrella de la taquilla de comedia, está en la conversación de premios para «Jay Kelly» de Noah Baumbach. El viaje de Johnson desde la superestrella de la WWE hasta el nominado del Premio de la Academia potencial ahora se parece a la próxima evolución en esa narrativa.

En pocas palabras: no solo Johnson podría obtener una nominación al Oscar, sino que también podría ser el futuro ganador del mejor actor.

La participación de A24 proporciona confianza, dada su historial con ganadores de la Mejor Película poco convencional como «Moonlight» (2016) y «Todo en todas partes a la vez» (2022). Pero la potencia independiente enfrenta un desafío único este año: equilibrar la campaña «The Smashing Machine» con su próximo «Marty Supreme» de su hermano Josh Safdie, protagonizado por Timothée Chalamet. Hemos visto hermanos nominados antes. Las Hermanas Redgrave (Lynn y Vanessa) compitieron por las nominaciones a la Mejor Actriz en 1966 por «Georgy Girl» y «Morgan!»

Sin embargo, ningún hermano ha competido entre sí en la categoría de dirección. Equilibrar las campañas para ambas películas sin comprometer el potencial de cualquiera es un desafío que A24 necesitará navegar cuidadosamente durante la temporada de premios

«The Smashing Machine»

Cheryl Dunn/Cortesía me pregunto

«The Smashing Machine» parece estar bien posicionado para múltiples noms más allá del trabajo de Johnson. El maquillaje transformador de Hiro parece destinado al reconocimiento, particularmente dada la reciente apreciación de la academia por la reinvención física. La artesanía técnica de la película, desde la cinematografía (Maceo Bishop) hasta la partitura original (Nala Sinephro) hasta la dirección de Safdie, guión, edición y producción (buscando repetir los cuatro Noms de Sean Baker el año pasado para «Anora», por lo que ganó los cuatro).

Blunt podría surgir como un fuerte contendiente a la actriz de apoyo, en una categoría que aún no ha presentado un destacado favorito y podría emparejarse bien con la gran carrera de Johnson. También refuerza aún más el perfil de la película en múltiples categorías.

La película también está protagonizada por los luchadores de la vida real Ryan Bader, Bas Rutten y Oleksandr Usyk, que agrega autenticidad al tono de la película.

La candidatura de Johnson representa una señal a la voluntad de Hollywood para expandir su definición de quién pertenece a la conversación de los Oscar. Justo cuando la academia ha adoptado plataformas de transmisión y cine internacional, el reconocimiento de Johnson mostraría su apertura a los artistas que alguna vez se limitan al espacio de gran éxito.

La academia de «The Academy, de Sean Durkin, a pesar del mejor trabajo de carrera de Zac Efron, fue ignorado por la academia, mostrando los riesgos inherentes a los dramas deportivos. Pero la aclamada recepción de «The Smashing Machine» y la campaña inteligente de A24 pueden establecerla en una trayectoria diferente.

¿Huelen los Oscar qué «la roca» está cocinando? El público obtendrá su respuesta cuando «The Smashing Machine» llegue a los cines el 3 de octubre.