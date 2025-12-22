‘The Smashing Machine’ fija la fecha máxima de lanzamiento de HBO en streaming

El público tendrá una segunda oportunidad de ver David JohnsonLa transformación más dramática de su carrera cuando “La máquina aplastante” aterriza en HBO Max el 23 de enero.

Dirigida por Benny Safdie, “The Smashing Machine” es una película biográfica sobre el dos veces campeón de peso pesado de UFC, Mark Kerr. Además de Johnson, la película está protagonizada por Emily Blunt como Dawn Staples, la esposa de Kerr, Bas Rutten, Lyndsey Gavin y Oleksandr Usyk.

Kerr fue un artista marcial mixto que luchó de 1997 a 2009, ganando cuatro Campeonatos Mundiales ADCC en su carrera. Safdie, quien codirigió y escribió “Uncut Gems” y “Good Time” con su hermano Josh, hizo su debut como director en solitario con la película.

“The Smashing Machine” es la segunda colaboración de Johnson y Blunt desde “Jungle Cruise” de Disney en 2021, y están listos para colaborar con Leonardo DiCaprio en un thriller policial hawaiano de Martin Scorsese.

A pesar de tener un bajo apertura de taquilla de 5,9 millones de dólares A nivel nacional, Johnson ha mantenido una perspectiva positiva sobre el proyecto y su trabajo con Safdie.

“Desde lo más profundo de mi ser agradecido, gracias a todos los que vieron ‘The Smashing Machine’”, Johnson publicado en Instagram después del fin de semana de apertura. «En nuestro mundo narrativo, no puedes controlar los resultados de taquilla, pero me di cuenta de que lo que sí puedes controlar es tu actuación y tu compromiso de desaparecer por completo e ir a otra parte. Y siempre aprovecharé esa oportunidad.

«Fue un honor para mí transformarme en este papel para mi director, Benny Safdie. Gracias hermano por creer en mí», añadió Johnson. La verdad es que esta película ha cambiado mi vida. Con profunda gratitud, respeto y empatía radical, DJ”.