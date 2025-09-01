‘The Shadow’s Edge’ de Jackie Chan se mantiene número 1 en la taquilla de China

«The Shadow’s Edge» (Iqiyi Pictures) mantuvo la taquilla de China para un segundo fin de semana, recaudando RMB189.1 millones ($ 26.3 millones) para un total de RMB878 millones ($ 121.9 millones), según Artisan Gateway. El Jackie Chan Thriller está dirigido por Larry Yang.

La película sigue al experto retirado de vigilancia de Macao Wong Tak-Chung (Chan), quien es traído de vuelta para rastrear un atraco de alta tecnología llevado a cabo por un criminal de autor intelectual conocido como el «Rey Wolf». Asistirlo es el policía novato, el Qiuguo (Zhang Zifeng), mientras se enfrentan Tony Leung Ka-FiEl astuto Fu Longsheng y su pandilla criminal. La película también encabezó la lista global, según comScore.

«Nadie«(La película de animación de Shanghai) ocupó el segundo lugar con $ 15.2 millones, levantando su cuanto a $ 202.1 millones. Dirigida por Yu Shui, la película se inspira en» Journey to Occidente «, reinventando la mitología clásica a través de los ojos de los demonios menores en su propia peregrinaje espiritual. Ocupó el sexto lugar en el cuadro global.

«Muerto de los derechos«(Film de China) siguió en tercer lugar con $ 8.2 millones, lo que lleva su total a $ 401.4 millones. Dirigido por Shen Ao y escrito por Shen Ao, Zhang Ke y Xu Luyang, y puesto en el contexto de 1937 Masacre de nanjing Y extraída de eventos históricos documentados, «Dead to Rights» sigue a un Chang (Liu Haoran de la franquicia «Detective Chinatown»), un cartero que asume la identidad de un desarrollador de fotos para sobrevivir a la ocupación japonesa. Operando desde dentro de las paredes de un estudio controlado por los japoneses, protege encubiertos a los soldados y civiles chinos en un acto de resistencia tranquila. Ocupó el décimo lugar en la tabla global.

Abriendo en el número 4, el drama del Reino Unido «I Swear» (Taopiaopiao) debutó a $ 7.4 millones. Dirigida por Kirk Jones, la película cuenta la verdadera historia de John Davidson, quien vivió con el síndrome de Tourette y se convirtió en activista y orador. Robert Aramayo interpreta a Davidson, unido por Maxine Peake, Shirley Henderson y Peter Mullan. Su fuerte debut destaca el avance ocasional de una producción no local y no hollywood en las listas de China.

Completando los cinco primeros, «Destino final: líneas de sangre» (nueva línea) recaudó $ 4.5 millones por un cultivo de $ 18.1 millones.

Los recibos de fin de semana alcanzaron los $ 76.4 millones, llevando la taquilla de China 2025 hasta la fecha a $ 5.457 mil millones, un 18.4% más en el mismo período del año pasado.