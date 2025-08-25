‘The Shadow’s Edge’ de Jackie Chan se eleva al número 1 en la taquilla de China

El thriller de Iqiyi Pictures «The Shadow’s Edge» subió a la cima de la taquilla china en su segundo fin de semana con RMB182.9 millones ($ 25.4 millones), según Artisan Gateway. La película dirigida a Larry Yang, protagonizada por Jackie Chanahora ha recaudado $ 77.5 millones.

La película sigue al experto retirado de vigilancia de Macao Wong Tak-Chung (Chan), quien es traído de vuelta para rastrear un atraco de alta tecnología llevado a cabo por un criminal de autor intelectual conocido como el «Rey Wolf». Asistirlo es el policía novato, el Qiuguo (Zhang Zifeng), mientras se enfrentan Tony Leung Ka-FiEl astuto Fu Longsheng y su pandilla criminal. La película estaba en tercer lugar en la lista Global.

«Nadie» de la película de animación de Shanghai se trasladó al segundo después de superar la lista el fin de semana pasado. La película agregó $ 19.2 millones por $ 175.3 millones acumulativos. Dirigida por Yu Shui, la película se inspira en «Journey to the West», reinventando la mitología clásica a través de los ojos de demonios menores en su propia peregrinación espiritual. Ocupó el cuarto lugar en la tabla global.

«Muerto de los derechos«De China Film, continuó su fuerte carrera en tercer lugar, recaudando $ 11.3 millones. Su acumulativo ahora ha subido a $ 381.4 millones y está en el octavo lugar en la lista global. Dirigida por Shen Ao y escrita por Shen Ao, Zhang Ke y Xu Luyang, y se puso en contra del Backdrop de 1937 Masacre de nanjing Y extraída de eventos históricos documentados, «Dead to Rights» sigue a un Chang (Liu Haoran de la franquicia «Detective Chinatown»), un cartero que asume la identidad de un desarrollador de fotos para sobrevivir a la ocupación japonesa. Operando desde dentro de las paredes de un estudio controlado por los japoneses, protege encubiertos a los soldados y civiles chinos en un acto de resistencia tranquila. Ocupó el sexto lugar en la tabla global.

La entrada de franquicia de terror de New Line Cinema «Destino final: Bloodlines» se lanzó en cuarto lugar con $ 8.4 millones en su cuadro de apertura.

Completando los cinco primeros, la animación de Universal «The Bad Guys 2» agregó $ 4.6 millones por un cultivo de $ 16.5 millones.

La taquilla de fin de semana llegó a $ 78.3 millones, elevando el total de China hasta la fecha de $ 5.32 mil millones, un 17,9% más en comparación con el mismo punto en 2024.