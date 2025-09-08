‘The Shadow’s Edge’ de Jackie Chan lleva a la taquilla de China nuevamente

«The Shadow’s Edge» (Iqiyi Pictures) continuó dominando la taquilla china para el tercer fin de semana consecutivo, tomando RMB84.2 millones ($ 11.7 millones) para un total de RMB 1.031 mil millones ($ 143.2 millones), según Artisan Gateway. El Jackie Chan Thriller está dirigido por Larry Yang.

La película sigue al experto retirado de vigilancia de Macao Wong Tak-Chung (Chan), quien es traído de vuelta para rastrear un atraco de alta tecnología llevado a cabo por un criminal de autor intelectual conocido como el «Rey Wolf». Asistirlo es el policía novato, el Qiuguo (Zhang Zifeng), mientras se enfrentan Tony Leung Ka-FiEl astuto Fu Longsheng y su pandilla criminal. La película fue tercera en la lista global, por comscore.

«Nadie«(Película de animación de Shanghai) ocupó el segundo lugar con $ 8.5 millones, elevando su cuanto a $ 215.4 millones. Dirigida por Yu Shui, la película se inspira en» Journey to Occidente «, reinventando la mitología clásica a través de los ojos de los demonios menores en su propia peregrinación espiritual. Ocupó el octavo lugar en el cuadro global.

«Muerto de los derechos«(Película de China) siguió en tercer lugar, ganando $ 4.5 millones y empujando su total a $ 409.3 millones. Dirigido por Shen Ao y escrito por Shen Ao, Zhang Ke y Xu Luyang, y puesto en el contexto de 1937 de 1937 Masacre de nanjing Y extraída de eventos históricos documentados, «Dead to Rights» sigue a un Chang (Liu Haoran de la franquicia «Detective Chinatown»), un cartero que asume la identidad de un desarrollador de fotos para sobrevivir a la ocupación japonesa. Operando desde dentro de las paredes de un estudio controlado por los japoneses, protege encubiertos a los soldados y civiles chinos en un acto de resistencia tranquila.

«Destino final: Bloodlines» (New Line Cinema) agregó $ 1.8 millones, alcanzando un cultivo de $ 21.8 millones.

Debutando en el quinto lugar fue «Shenzhou 13» (China Media Group), un artículo documental que narra la histórica misión espacial 2021 de China a la Estación Espacial de Tiangong, lanzado en quinto lugar con $ 1.5 millones.

Las tomas generales de fin de semana fueron de $ 37.3 millones, elevando la taquilla de 2025 de China a $ 5.523 mil millones, un 18,7% más en comparación con el mismo período del año pasado.