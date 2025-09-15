‘The Shadow’s Edge’ de Jackie Chan continúa liderando la taquilla de China

«The Shadow’s Edge» (Iqiyi Pictures) se quedó en la cima de la tabla de taquilla de China para el cuadro del 12 al 14 de septiembre con RMB61.3 millones ($ 8.5 millones), levantando su total de runas a RMB 1.133 mil millones ($ 157.4 millones), según Artisan Gateway. El Jackie Chan Thriller está dirigido por Larry Yang.

La película sigue al experto retirado de vigilancia de Macao Wong Tak-Chung (Chan), quien es traído de vuelta para rastrear un atraco de alta tecnología llevado a cabo por un criminal de autor intelectual conocido como el «Rey Wolf». Asistirlo es el policía novato, el Qiuguo (Zhang Zifeng), mientras se enfrentan Tony Leung Ka-FiEl astuto Fu Longsheng y su pandilla criminal. La película fue quinta en la lista global, por comscore.

«Nadie«(Película de animación de Shanghai) celebrada en segundo lugar con $ 5.6 millones. Después de siete fines de semana, el largometraje animado es de $ 222.8 millones. Dirigida por Yu Shui, la película se inspira en» Journey to Occidente «, reinventando la mitología clásica a través de los ojos de los ojos menores en su propia peregrina espiritual. Se ocupó en el octavo lugar en el lugar global.

«Dead to Rights» (China Film) ocupó el tercer lugar en $ 3 millones, llevando su cumbre a $ 414 millones. Dirigido por Shen Ao y escrito por Shen Ao, Zhang Ke y Xu Luyang, y se puso en el contexto de 1937 Masacre de nanjing Y extraída de eventos históricos documentados, «Dead to Rights» sigue a un Chang (Liu Haoran de la franquicia «Detective Chinatown»), un cartero que asume la identidad de un desarrollador de fotos para sobrevivir a la ocupación japonesa. Operando desde dentro de las paredes de un estudio controlado por los japoneses, protege encubiertos a los soldados y civiles chinos en un acto de resistencia tranquila.

Entre las importaciones, «Destino final: Bloodlines» (New Line Cinema) agregó $ 1.7 millones por $ 24.7 millones hasta la fecha, mientras que «The Bad Guys 2» de Universal ganó $ 1.3 millones por $ 26.5 millones acumulativos.

La taquilla de fin de semana alcanzó los $ 26.8 millones, lo que elevó el total de 2025 de China a $ 5.565 mil millones, un 18.8% más que el mismo período del año pasado.