‘The Secret Lives of Mormon Wives’ establece la fecha de lanzamiento de la temporada 3 en Hulu

¡Más #MOMTOK! Después del final de Cliffhanger de la temporada 2, la tercera temporada de «»La vida secreta de las esposas mormonas«Regresará el 13 de noviembre, con los 10 episodios que caen en Hulu a nivel nacional y Disney+ internacionalmente en mercados seleccionados.

La segunda temporada de «La vida secreta de las esposas mormonas«Terminó en el impresionante giro sobre si el miembro del reparto Jessi Ngatikaura había engañado a su esposo con Marciano Morette, una de las estrellas de la serie de realidad de Hulu» Vanderpump Villa «. (¡Dijo que ella lo había hecho!) Y luego estaba la cuestión de Demi Engemann podría superar su odio a la figura central del programa, Taylor Frankie Paul, para quedarse en #Momtok.

Según la sinopsis oficial de la temporada 3, «los miembros enfrentan una crisis de amistad a medida que el cambio de lealtades, la confianza se prueba y las líneas entre los hechos y la ficción borrosos. Cuando la búsqueda de la verdad pone en duda el carácter, una guerra por la moral comienza y un choque entre #Momtok y #Dtok Erupts. #Momtok para siempre? «

El programa nominado al Emmy es uno de los programas sin guión más populares de Hulu. «The Secret Lives of Mormon Wives» se inspiró en un grupo de personas influyentes de las redes sociales mormones, conocidos como #MomTok, que ganó popularidad en línea al mostrar sus vidas que desafían las expectativas tradicionales de mormón para las mujeres. Cuando el programa se estrenó, relató las consecuencias de los influencers con sede en Utah, dirigido por Paul, quien se volvió viral para un escándalo sexual que reveló que eran swingers en 2022.

El éxito del programa ha crecido desde su debut en septiembre de 2024. Según Disney, el estreno de la temporada 2 en mayo obtuvo cinco millones de visitas en sus primeros cinco días de transmisión sobre Hulu.

«The Secret Lives of Mormon Wives» está protagonizada por Taylor Frankie Paul, Demi Engemann, Jen Affleck, Jessi Ngatikaura, Layla Taylor, Mayci Neeley, Mikayla Matthews, Miranda McWhorter y Whitney Leavitt.

Jeff Jenkins Productions («Bling Empire», «The McBee Dynasty», «Mi vida poco ortodoxa») produce la serie en asociación con 3BMG y Walt Disney Television Alternative. Los productores ejecutivos de la tercera temporada incluyen a Jenkins, Russell Jay-Staglik, Andrea Metz, Elise Chung, Dan Cerny de Jeff Jenkins Productions, Ross Weintraub, Reinout Oerlemans en 3BMG, Georgia Berger, Lisa Filipelli, Danielle Pistotnik en Select Entertainment.