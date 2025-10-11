‘The Season’ del productor de ‘Crazy Rich Asians’ aterriza en Hulu

Con sede en Hong Kong Pccw Los medios han fijado a Hulu como el hogar estadounidense para su drama de seis episodios”La temporada”, una colaboración con SK Global.

El acuerdo, cerrado a principios de este año, se produce antes del debut de la feria en el mercado internacional en mipcomdonde Fremantle venderá el título a compradores de todo el mundo con el apoyo de De Maio Entertainment. Viu, que encargó el proyecto, conserva los derechos en sus 15 mercados y transmitirá la serie como programación original.

SK Global, la productora detrás de “Asiáticos ricos locos”, “Thai Cave Rescue” y “Delhi Crime”, ganadora del Emmy, se asociaron con PCCW Media para desarrollar la serie.

El drama se desarrolla durante la temporada social de verano en Hong Kong y se centra en un grupo adinerado cuya fachada cuidadosamente mantenida comienza a resquebrajarse cuando un extraño entra en su mundo. El espectáculo promete una exploración visualmente exuberante de la riqueza, la lealtad y el engaño en contraste con la cultura portuaria de la ciudad.

Al frente del elenco está Jessie Mei Li, conocida por “Shadow and Bone” de Netflix, junto con la veterana del cine de Hong Kong Karena Lam, tres veces ganadora del premio Golden Horse. La lista de apoyo incluye a Chris Pang de “Interior Chinatown”, Justin Chien de “The Brothers Sun” e Yvonne Chapman, quien apareció en “Avatar: The Last Airbender”. Celina Jade y Toby Stephens completan el reparto principal.

Los jugadores adicionales incluyen a Kōki, galardonado con el premio Rising Star of Asia Award 2025, Lee Jae-yoon de la segunda temporada de “Physical 100” y el ganador de la serie de competencia Lyman Heung. Los ídolos del pop de Hong Kong Anson Lo de la banda masculina Mirror y Marf Yau del grupo femenino Collar hacen apariciones especiales.

«Estamos encantados de que ‘The Season’ se transmita en Hulu en los EE. UU. y de asociarnos con Fremantle para la distribución internacional, llevando este intrigante y fascinante viaje emocional a una audiencia global», dijo Janice Lee, directora general de PCCW Media Group y directora ejecutiva de Viu. «Desarrollada en colaboración con nuestro socio de producción SK Global, la serie sumerge a los espectadores en la energía palpitante de Hong Kong a través de impresionantes imágenes que garantizan que el espectáculo sea auténtico y relacionable con una audiencia global».

Chloe Dan, vicepresidenta ejecutiva y directora de televisión de SK Global, agregó: «‘The Season’ es una historia con un atractivo verdaderamente universal, y estamos encantados de colaborar con Hulu para llevarla al público estadounidense. A medida que SK Global continúa expandiendo su presencia en todo el mundo, esta serie representa el tipo de narración distintiva y premium que estamos orgullosos de defender en un escenario global».

Detrás de la cámara, el creador y productor ejecutivo Yalun Tu aporta su experiencia en “My Undead Yokai Girlfriend” de Amazon Japón, que co-creó, además de escribir créditos en “NCIS: Hawaii” y “Wu Assassins”. La cineasta chilena Marialy Rivas, cuyo trabajo reciente incluye “The Jetty”, dirige múltiples episodios y es productora ejecutiva.

El equipo de producción incluye a Lee y Agatha Lo en representación de PCCW Media, mientras que el contingente de SK Global está formado por Dan, Matt Aragachi y Dylan Tarason.