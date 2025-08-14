‘The Running Man’ retrasa la fecha de lanzamiento de noviembre por una semana

Paramount Pictures ha retrasado el lanzamiento de «El hombre corriendo«Para una semana al 14 de noviembre. Anteriormente estaba programado para el 7 de noviembre.

Glen Powell Estrellas en el remake de Edgar Wright como el líder de la película de acción de ciencia ficción. Basado en la novela de 1982 de Stephen King, «The Running Man» tiene lugar en una sociedad distópica donde los concursantes en un espectáculo de juegos, llamado «corredores», son pozo contra asesinos asesinos o «cazadores».

The film’s official synopsis reads that the Runners “must survive 30 days while being hunted by professional assassins, with every move broadcast to a bloodthirsty public and each day bringing a greater cash reward. Desperate to save his sick daughter, working-class Ben Richards (Powell) is convinced by the show’s charming but ruthless producer, Dan Killian, to enter the game as a last resort. But Ben’s defiance, instincts, and grit turn him into Un favorito de los fanáticos inesperados, y una amenaza para todo el sistema.

«The Running Man» también presenta a Colman Domingo («Sing Sing») como presentador de Game Show Bobby Thompson, Katy O’Brian («Love Lies Bleeding») como concursante, Josh Brolin («No country for Old Men») como el productor Dan Killian, Lee Pace («Guardians of the Galaxy») como cazador Evan McCone y Michael como Bradley, un Rebel, Who Ayud. Wright y Michael Bacall escribieron el guión juntos.

Jueves 14 de agosto

Motion Picture Sound Editores Lanzamientos de Golden Reel Awards Calendar

The Motion Picture Sound Editores (MPSE), la organización líder de Hollywood que defiende a los profesionales de edición de sonido, ha anunciado su cronograma de votación y presentación para el 73rd Los premios anuales de Reel Golden Reel, que tendrán lugar el 8 de marzo de 2026 en Los Ángeles.

Las presentaciones para los Golden Reel Awards se abrirán el 1 de septiembre. Las presentaciones en la categoría de estudiante cierran el 31 de octubre y todas las demás presentaciones cierran el 1 de diciembre. La votación de nominación se abre el 10 de diciembre y se extiende hasta el 2 de enero. Los nominados se anuncian el 12 de enero. El juicio de la cinta azul se ejecuta el 1 de marzo del 1 de marzo de la ceremonia del 8 de marzo.

Los premios MPSE y Golden Reel Honnele a aquellos que muestran arte y innovación excepcionales en edición de sonido en cine, televisión y videojuegos. La organización también ofrece programas de tutoría y becas para aquellos que se elevan en el mundo del sonido.

Detalles adicionales y pautas de envío para los Golden Reel Awards están disponibles en el sitio web de MPSE.

Property Masters Guild anuncia homenajeados en el 2do MacGuffin Awards

El Property Masters Guild (PMG) honrará a tres profesionales en los segundos premios MacGuffin, que tendrá lugar el 13 de septiembre en el Paramount Theatre de Los Ángeles.

El maestro de apoyo Dennis Parrish recibirá el Premio Lifetime Achievement, presentado por Studio Art & Technology; Chuck McSorley será honrado con el Premio Humanitario, presentado por Hill Valley; Y Alfonso Ramírez recibirá el Premio del Presidente inaugural, reconociendo sus contribuciones a la manualidad de la propiedad más allá del título maestro de apoyo.

Parrish ha estado trabajando departamentos de apoyo desde 1953. Obtuvo su primer crédito maestro de apoyo en la película de 1964, «The Silver Pebbles», protagonizada por Steve McQueen. Sus otros créditos incluyen «¡Hola, Dolly!», «Patton», «Papillon», «Sunshine Boys», «Wind and the Lion», «Red Dawn», «Rambo II», «Total Recall», «Backdraft», «Casino», «Eraser», «U-571» y «Gangs of New York». Parrish se retiró en 2008, pero continuó enseñando en la Escuela de Cine Johnny Carson de la Universidad de Nebraska y se desempeña como Vicepresidente de Programas para la Sociedad Histórica de Culver City.

McSorley está siendo honrado por su trabajo humanitario, específicamente su servicio a raíz de los incendios forestales de Los Ángeles. Durante y después de los incendios, McSorley realizó un esfuerzo de ayuda a gran escala a través del apoyo de Zello, reuniendo a IATSE LOCAL 44 para entregar muebles y necesidades a más de 1,000 familias desplazadas. El trabajo de la organización pronto se expandió para ayudar a las escuelas y otros centros de recuperación. Su otro servicio comunitario incluye voluntariado con Big Brothers of America, Boy Scouts of America, el Centro de Mujeres del Pacífico Asiático y la Asociación de Alumnos de Alumnos de la Academia Ciudadana del FBI Los Ángeles. Actualmente también es miembro de la junta ejecutiva de IATSE Local 44. Profesionalmente, ha trabajado en «Edward Scissorhands», «Batman Forever», «Freaks and Geeks», «Space Jam: A New Legacy» y «Captain America: Brave New World» entre otros títulos.

Ramírez ha trabajado en el departamento de arte en proyectos como «Rent: Live», «68 Whisky», «La oferta», «Horizon: Capítulo 2» y «Linternas». Con experiencia en teatro, es ampliamente admirado por su enfoque basado en la investigación, esfuerzos de colaboración y atención a la historia

La ceremonia de los premios MacGuffin también revelará a los ganadores en las categorías competitivas de apoyo en el trabajo de cine, televisión y comercial de acuerdo con los valores del gremio.

Miércoles 13 de agosto

Presentaciones ahora abiertas para el 35 ° premios anuales de cine gotham

Las presentaciones se han abierto para los 35º Gotham Film Awards anual, que tendrán lugar el 1 de diciembre en la ciudad de Nueva York. Las presentaciones estarán abiertas hasta el 18 de septiembre en diez categorías: la mejor característica, la mejor función documental, la mejor función internacional, el mejor director, el director innovador, el mejor guión original, el mejor guión adaptado, un rendimiento principal excepcional, un rendimiento de apoyo excepcional y un intérprete. Los nominados se anunciarán el 28 de octubre.

Los Gotham Film Awards son los primeros premios de la temporada del Gotham Film & Media Institute de su temporada, en honor a los cineastas emergentes y establecidos que muestran narraciones innovadoras. El Instituto es una organización sin fines de lucro con sede en Nueva York que tiene como objetivo construir la comunidad y el apoyo para los creadores de cine y medios.

El director ejecutivo de Gotham, Jeffery Sharp, afirma: “A medida que abrimos presentaciones para los 35 ° Premios Gotham anuales, estamos encantados de continuar en honor a los creadores de avance y establecidos mientras defiende la narración audaz y original que da forma a nuestro paisaje cultural. Cada año, los gothams sirven como un reflejo vibrante de los artistas de los medios de comunicación de la celebración de la celebración de las artistas de los artistas de la celebración de los artistas. audiencias en todo el mundo «.

El año pasado, los ganadores notables en los Gotham Film Awards incluyeron a Colman Domingo por una excelente presentación principal en «Sing Sing, Clarence Maclin para una excelente actuación de apoyo en» Sing Sing «, Ramell Ross por la mejor dirección en» Nickle Boys «y» A Different Man «para la mejor función.

Las solicitudes de envío y las directrices están disponibles en el sitio web de Gotham.

Lunes 11 de agosto

Cinespia revela la alineación de octubre, incluyendo «The Rocky Horror Picture Show» y «A Nightmare on Elm Street»

Cinespia ha anunciado la alineación de octubre para 2025, que comenzará la temporada de Halloween. La temporada de verano llegará a su fin con la programación exclusiva de Halloween presentada por Amazon MGM Studios y Prime Video, ubicado bajo las estrellas en el cementerio de Hollywood Forever.

A partir del 4 de octubre, Cinespia proyectará el 50 aniversario de «The Rocky Horror Picture Show» con un elenco de sombras en vivo, invitados especiales, accesorios, sets de DJ, una fiesta de baile de tiempo de guerra, regalos, festividades de fanáticos y un fotomatón temático. «The Craft» se proyectará el 11 de octubre, siguiendo «Paranorman» el 18 de octubre y «A Nightmare on Elm Street» el 25 de octubre.

«Cada octubre, nos encanta transformar el cementerio de Hollywood Forever en una celebración de todo lo espeluznante, nostálgico y cinematográfico. Es una de nuestras épocas favoritas del año», dijo John Wyatt, fundador de Cinespia. «No hay nada como ver películas de terror en un cementerio real, debajo de la luz de la luna, rodeada de otros fanáticos».

Los fanáticos pueden comprar boletos para la alineación de octubre en CinespiaSitio web.