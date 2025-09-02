‘The Roses’ Tops UK e Irlanda de Benedict Cumberbatch e Irlanda

Disney’s «Las rosas«Inauguró en primer lugar en la taquilla del Reino Unido e Irlanda, recaudando £ 2.1 millones ($ 2.9 millones) en su marco de debut, según ComScore. La película fue la clara líder del mercado en un fin de semana donde varias entradas nuevas ayudaron a sacudir la lista.

El relanzamiento del 50 aniversario de Universal de Steven Spielberg «Fauces«Hizo una gran actuación en el número 2, obteniendo $ 1.4 millones durante su primer fin de semana. El thriller clásico superó la carrera de cuarta semana de Warner Bros. ‘ «Arma«Que se mudó al No. 3 con $ 1.1 millones, lo que lleva su total acumulativo a $ 14 millones.

La secuela animada de Universal «Los malos 2«Se mantuvo bien en el número 4, tomando $ 1.09 millones por un total de $ 16 millones. La comedia del cuerpo del cuerpo de Disney» Freakier Friday «completó los cinco primeros, recaudando $ 1.01 millones en su cuarto fin de semana para elevar su total a $ 10 millones.

El «Achelading» de Sony se lanzó en el No. 6 con $ 772,462, mientras que Event Cinema atrajo multitudes con «Andre Rieu’s 2025 Maastricht Concert: Waltz the Night Away!», Que se inclinó en el No. 7 con $ 765,911. Warner Bros. agregó más músculo de franquicia al mercado con su reedición del vigésimo aniversario de «Harry Potter and the Goblet of Fire», conjurando $ 687,119 en el número 8.

«The Fantastic Four: Fantastic Steps» de Disney, en su sexta semana, se trasladó al No. 9 con $ 683,528, lo que lleva su bruto acumulativo a $ 31.2 millones. Completando el top 10 fue la película de superhéroes en el lenguaje de Magic Rays, «Lokah Capítulo uno: Chandra», que debutó con $ 452,426.

En la próxima vez, MusicFilmnetwork presenta «William y Harry: The Unseen Photos» el miércoles, un documental de un día dirigido por Tim Conrad. Con contribuciones de Ken Wharfe, Katie Nichol, la princesa Esmerelda de Bélgica e Ian Vogler, la película promete una mirada sincera a dos de los hombres más fotografiados del mundo, con imágenes de archivo raras y comentarios internos.

El jueves ve la «entre otras cosas del Teatro Nacional – NT Live 2025», encabezado por Rosamund Pike, parte de la serie de transmisión de teatro en vivo en curso, continúa su alcance en los cines.

El viernes trae la más amplia gama de nuevos lanzamientos. Zee Studios International lanza la película de Bollywood «The Bengal Files», mientras que Warner Bros. desata el horror sobrenatural con «The Conjuring: Last Rites». Bakrania Media lanza múltiples títulos indios que incluyen el verdadero thriller de crimen «Udaipur Files: Kanhaiya Lal Tailor Murder», thriller de ciencia ficción «Mirai» y la secuela de drama de acción «Baaghi 4». Desde Park Circus llega la reedición del 30 aniversario de «Jumanji», que regresa la aventura de fantasía de Joe Johnston, protagonizada por Robin Williams a la pantalla grande en más de 100 ubicaciones.

Kaleidoscope Entertainment presenta «fila», un thriller psicológico, mientras que la distribución de películas de altitud tiene dos ofertas: el thriller de boxeo de Sean Ellis «The Cut», protagonizada por Orlando Bloom, John Turturro y Caitríona Balfe, que se abrirá en 100+ sitios, y el drama de Brendan Canty Berlinale «Christy». Sony Pictures ofrece «On Swift Horses», protagonizada por Daisy Edgar-Jones, Jacob Elordi y Will Poulter, mientras que la distribución de películas de Bulldog maneja a la indie británica «signos de vida». CONIC presenta el ganador del Premio Venecia «Paul y Paulette se bañan».

Universal trae en «Honey Don’t!» De Ethan Coen, protagonizada por Margaret Qualley, Aubrey Plaza y Chris Evans, y la distribución de Metfilm expande su pizarra con dos lanzamientos: el «Sanatorio» de la entrada al Oscar irlandés y el drama «The Coostageus», que se inclinó en Toronto.