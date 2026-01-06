The Rose Korean Rock Band Doc prepara su estreno mundial en cines

CJ 4DPlex ha fijado el estreno en cines el 14 de febrero para “la rosa: Come Back to Me», un documental sobre la banda de rock coreana The Rose, que tiene planes de lanzar la película a nivel mundial. Se ha revelado un avance.

El documental narra la crónica de The Rose, formada por Kim “Sammy” WooSung, Park “Leo” Dojoon, Lee “Dylan” Hajoon y Lee “Jeff” Taegyeom, rastreando su ascenso desde el distrito Hongdae de Seúl hasta sus presentaciones en Coachella.

La película se estrenará simultáneamente en EE. UU., México, Corea del Sur y Alemania el día de San Valentín, y le seguirán territorios adicionales.

«Estamos increíblemente orgullosos de llevar el inspirador viaje de The Rose a la pantalla grande: una narrativa poderosa que los lleva desde las calles de Hongdae hasta los escenarios de Coachella», dijo Jun Bang, director ejecutivo de CJ 4DPlex. «Esperamos que el lanzamiento de este documental el Día de San Valentín cree un recuerdo especial para los fans y el público de todo el mundo, ya que se unen para compartir la historia de crecimiento, música y curación de la banda».

Dirigido por Eugene Yi (“Free Chol Soo Lee”), el documental se estrenó en el Festival de Tribeca en junio de 2025, donde ganó un Premio del Público y agotó todas las proyecciones, lo que llevó a los organizadores a agregar una proyección adicional. La película también se proyectó ante multitudes agotadas en su estreno internacional en el Festival Internacional de Cine de Busan.

«Siempre me ha atraído la música rock coreana, pero la historia de The Rose es mucho más», dijo Yi. «No es fácil triunfar como banda de rock en ningún lugar hoy en día, pero su fe en su música y su fe mutua los llevó desde las calles de Seúl hasta el escenario al aire libre en Coachella. Su viaje, su franqueza, su mensaje – y por supuesto, su música – hacen de este el tipo de película que he querido ver durante mucho tiempo. Fue un absoluto privilegio dirigirla, y no puedo esperar para compartirla con fans y cinéfilos de todo el mundo».

«Esta película captura nuestra historia más allá del escenario. Desde el comienzo de 2017 hasta donde nos encontramos hoy, captura los momentos, las luchas y el crecimiento que han dado forma a quiénes somos», agregó el miembro de la banda Kim “Sammy” WooSung. «Hemos compartido este camino con nuestros Black Roses durante años y ahora, gracias a CJ 4DPlex, estamos agradecidos de invitar al público de todo el mundo a experimentar esa historia juntos en la pantalla grande».

Los productores Diane Quon (“Minding the Gap”), Sanjay M. Sharma y Milan Chakraborty (“Cypher”), James Shin de HYBE America y Joe Plummer (“Won’t You Be My Neighbor?”) enfatizaron el atractivo global de la banda y su mensaje de curación a través de la música.

“Nos enamoramos de The Rose hace años, justo cuando se embarcaban en una nueva gira mundial”, dijeron Quon y Sharma. «Irónicamente, la música de la banda estaba estallando en todo el mundo más que incluso en Corea. Pero lo más importante es que el mensaje de la banda de ‘música como curación’ y el aprendizaje de sus historias y luchas internas nos dio una ventana única a lo que parecía una película sobre la mayoría de edad, que trascendió la música por completo. Estamos encantados de asociarnos con CJ 4DPlex para llevar esta historia especial que el público desde Tribeca hasta Busan ha amado, al mundo y como un regalo para sus fans, viejos y nuevo”.

El documental está producido por Quonco Productions, Marginal MediaWorks y HYBE America, presentado por Wavelength y realizado en asociación con Brevity Films, Janet Yang Productions y Artemis Rising Foundation.

CJ 4DPlex es parte del conglomerado CJ Group, que incluye a CJ CGV, la quinta cadena de cines más grande del mundo, y CJ ENM, la productora detrás de “Parasite”.

Mira el tráiler aquí: