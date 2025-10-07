‘The Roaring Banshees’ sigue a la unidad rebelde irlandesa en Prohibition Chicago

Productores de «sangre irlandesa» con sede en Dublín Fotos inexpresivas y teja canadiense Películas de Shaftesbury Se están asociando nuevamente en «The Roaring Banshees», una adaptación de la exitosa obra de John Morton y Peter McGann que sigue a una banda de rebeldes irlandeses totalmente femeninos que se encuentran persiguiendo una vida de crimen en Chicago de 1920. La serie se encuentra entre los proyectos seleccionados para participar en Roma’s Mercado de MIAque se ejecuta del 6 al 10 de octubre.

«The Roaring BanShees» comienza en Irlanda, después de un intento de asesinato fallido contra un poderoso rey político por la unidad rebelde secreta conocida como los Banshees. Obligados a escapar en un barco con destino a los estadounidenses, los miembros están separados, solo para reunirse en Chicago en el helado invierno de 1923. Aquí, planean estar bajo y mantenerse fuera de problemas hasta que su antiguo comandante de guerra negocie su pasaje seguro a casa, un plan que pronto va mal, lo que hace que su regreso a Irlanda sea poco probable.

Luchando por sobrevivir en la prohibición de Chicago, con la policía en cola y un asesino irlandés en seco, las mujeres recurren al crimen, vendiendo licor de contrabando a la mafia irlandesa. Pero a medida que su negocio crece, atraen problemas de los brutales gángsters, policías corruptos y sus propias naturalezas cada vez más impredecibles, en lo que los creadores de la serie describen como «una clásica historia de gángsters de inmigrantes de los inmigrantes en la tierra de la esperanza y la gloria».

Hablando con Variedad Antes del mercado de MIA, el cofundador de las imágenes inexpresivas Paul Donovan hizo referencia a la serie como «Peaky Blinders» y «Babilonia Berlín» al describir el atractivo de «los rugientes Banshees».

«Es una saga de gángsters clásica cinematográfica, visual, de alta gama, dramática y clásica, pero también entretenida y divertida», dijo. «No nos tomamos demasiado en serio aquí. Estamos dispuestos a entretener».

Donovan recordó su primer encuentro con la obra en la que la serie se basa durante un festival de teatro en Dublín. «Fue un espectáculo lleno, y solo hizo que la audiencia se riera, llorara, grita, gritara y rompiera a los personajes», dijo.

El productor, que anteriormente había colaborado con Morton en el drama del período de televisión de la belleza de la era victoriana «Dead Still», elogió el trabajo del escritor: «Siempre tenía un humor y entretenimiento inherentemente», dijo, e inmediatamente reconoció el potencial de adaptación del material fuente.

«Gran parte de la acción sucedió necesariamente fuera del escenario. Fueron explosiones y tiroteos y todo tipo de grandes secuencias de acción que dieron la impresión de suceder, pero en realidad no las viste», dijo. Después del espectáculo, Donovan se reunió con Morton y McGann para hacer su lanzamiento, insistiendo en que esas piezas de acción se verían «fantásticas» en la pantalla y diciéndole al dúo: «Vamos a hacer una pieza grande, valiente y ambiciosa de televisión cinematográfica y cinematográfica».

La serie sigue a la unidad rebelde mientras luchan para comenzar de nuevo en Estados Unidos, «fuera de su zona de confort» y lejos de la causa con la que habían pasado sus vidas comprometidas, según Donovan.

«Son un escuadrón de crack que luchó en la Guerra de la Independencia en Irlanda, y luego terminaron en el lado equivocado en la Guerra Civil a partir de entonces. Por lo tanto, están bastante entusiasmados con una causa y la justificación del tipo de violencia y caos en el que participan», dijo el productor. «Pero las cosas han cambiado, porque ya no están luchando contra esta causa justa. Ya no son soldados. Se desvían hacia un estilo de vida más gángster, por lo que es más de un mundo moral gris en el que se involucran».

«Ese tipo de área fangosa», agregó, «es un terreno fértil para el drama».

«The Roaring Banshees» está escrito por Morton y McGann y dirigida por Neasa Hardiman, cuyos créditos incluyen la serie de Netflix «Untomed» y «Jessica Jones», y el drama de Hulu «We Fui The Lucky Ones». La serie de 8 x 60 ‘se filmará en Irlanda y Hamilton, Ontario, que Donovan describió como un sustituto convincente para Chicago de los años cincuenta.

Deadpan Pictures y el equipo de producción con sede en Toronto Shaftesbury Films anteriormente se unieron a «Irish Blood», la serie de drama misterioso de Acorn TV, protagonizada por Alicia Silverstone, que recientemente se renovó para una segunda temporada.

«Entre los dos, podemos traer hasta el 45% de las finanzas a la mesa», dijo Donovan. «Hay una relación establecida allí, y la coproducción irlandesa-canadiense funciona muy bien entre las diferentes fuentes de financiación. Para MIA, nuestro desafío ahora es conseguir socios a bordo del resto de los fondos».

El mercado MIA de Roma se ejecuta del 6 al 10 de octubre.