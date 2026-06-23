‘The Rainmaker’ agrega a Richard Kind en el elenco de la temporada 2

“The Rainmaker” ha llenado la cancha con tres nuevos actores que se unirán al elenco de la temporada 3.

Richard Kind se une al drama legal de USA Network como Larry Shifflet, el padre de Deck Shifflet de PJ Byrne. Kevin Ryan volverá a interpretar a Liam Donnelly, un vicepresidente corporativo con una agenda secreta que se enfrenta a Rudy y Deck. Y Asher DeLand volverá a interpretar a Victor Suffredes, un niño duro pero bondadoso con un pasado problemático. Víctor es descrito como una “víctima del sistema” que termina en un centro de detención juvenil y recluta a Rudy Baylor para que lo ayude a defenderse.

Basada en la novela homónima de John Grisham de 1995, “The Rainmaker” sigue a Rudy Baylor, un joven abogado destacado que es despedido de su firma de zapatos blancos y se une a una cazadora de ambulancias de poca monta y su poco honesto asistente legal que trabajan en un antiguo restaurante. Rudy se enfrenta a una convincente demanda por muerte por negligencia y se encuentra enfrentándose en el tribunal a su antiguo empleador.

El lema de la temporada 2 dice: «Rudy, Deck y Bruiser se enfrentan a viejos adversarios y a otros nuevos en un caso en el que las vidas de cientos de niños están en juego y donde ganar puede ser tan peligroso como perder».

La primera temporada de “The Rainmaker” estuvo protagonizada por Milo Callaghan, John Slattery, Lana Parrilla, Madison Iseman, Byrne y Karen Bryson. Los miembros del elenco de la temporada 2 previamente anunciados incluyen a Merle Dandridge y Austin Nichols.

Kind está representado por Innovative Artists y Forster Entertainment. Ryan está representado por Ruth A. Young en United Agents en el Reino Unido, Deanna Russo Clark en Entegrity International y David Unger en Artist International Group para la gestión, y Cynthia Booth en Arise Artists Agency en los EE. UU. DeLand está representado por Coast to Coast Talent Group, Protege Entertainment.