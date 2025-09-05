The Pool Films se lanza con Digital District, Victorine Studios

Como el papel de Francia como centro para la producción internacional continúa ganando impulso, una nueva generación de una compañía de ventas internacional, The Pool Films, está debutando en el Circuito del Festival de Otoño con un modelo único que incorpora financiamiento, coproducción, postproducción y ubicación de filmación como parte de sus servicios.

Con sede en París, las películas de la piscina están siendo lanzadas por el veterano de ventas internacionales Gilles Sousa y productor Equipo de Beldacon el respaldo del grupo de distrito digital, la casa de VFX detrás de «Under Paris» y «Lupin» de Netflix, entre otros, y el Victorine Studios. Este último es un lugar de centenario al estilo de Hollywood en la Riviera francesa, en Niza, que ha sido sede de muchas películas icónicas, incluida «Day for Night» de François Truffaut, «Children of Paradise» de Marcel Carné y Jacques Tati.

Sousa, que cofundó Contenido de pulsar Donde dirigió las ventas internacionales después de un largo mandato en BAC Films, conoce el festival y el circuito de mercado de adentro hacia afuera. Ha forjado relaciones cercanas con directores como Paolo Virzì, supervisando títulos que incluyen «Like Crazy» y «The Leisure Seeker», y ha trabajado en películas impulsadas por el autor que se estrenaron en Cannes, como «The Wonderers» de Joséphine Japy, «The Love Letters» de Alice Douard, y Céline, «Niki», como «The Deep House» The Deep House «, como» The Deep House «de Alice. Alexandre Bustillo, que vendió a Blumhouse para los Estados Unidos y Universal para los territorios internacionales. Sousa también manejó «Mads» de David Moreau, que vendió a 28 territorios, incluidos mercados de habla inglesa con Shudder/IFC.

Belda, por otro lado, trae antecedentes en coproducciones europeas y ha colaborado con directores aclamados como Kike Maíllo, Santiago Miter y Abel Ferrara. Después de haber vivido varios años en Nueva York, Belda ha administrado modelos de financiamiento transfronterizo que conectan inversores, fondos públicos y socios privados.

Adquirido por el año pasado por David Danes‘S Digital District Group (un estudio líder de VFX con oficinas en París, Bruselas y Mumbai), el Victorine Studios Es un sitio de producción histórico ubicado en Niza, a solo 16 millas de Cannes, que ha sido sede de los sesiones de clásicos, incluidos «Day for Night», «Children of Paradise» y más recientemente la película de acción de Amazon Prime «Head of States» protagonizada por Idris Elba y John Cena.

En una entrevista con VariedadSousa dijo que la idea para lanzar una compañía de ventas con la participación del grupo de distrito digital surgió de habiendo colaborado con éxito con el banner en algunos proyectos. Uno de ellos es «The Deep House», que Pulsar pudo vender a Blumhouse y Universal en el grueso de la pandemia después de que Digital District Group creó una promoción.

«‘The Deep House’ fue la primera película de género francés adquirido por Blumhouse», dice Sousa, quien señala que «las condiciones fueron bastante extremas y complicadas porque la filmación de ‘The Deep House’ se había detenido debido a Covid y tuvimos tan pocas imágenes para mostrar a los compradores». Pero Pulsar todavía tenía que prescribir la película porque «había un riesgo de inversión». «Así que rápidamente nos pusimos en contacto con Digital District, que fue responsable de los efectos especiales y la postproducción en la película, para crear una promoción que presentamos en el primer mercado virtual durante Covid, que fue la AFM en 2020, y hizo que la pelota diera en marcha», dice.

Sousa dijo que si bien el sector de ventas internacional no ha trabajado tradicionalmente estrechamente con los estudios de VFX en el pasado, «ahora tiene mucho sentido colaborar en una etapa muy temprana para desencadenar algún interés de los compradores en un mercado complicado, particularmente para la preventa». El ejecutivo se asoció más recientemente con el distrito digital en «Mads».

«En última instancia, nuestra misión es conectar proyectos ambiciosos con los socios globales correctos y diseñar estrategias que funcionen de manera creativa y comercialmente», dice Sousa.

Belda dice que la idea detrás del modelo «llave en mano» es «atraer producciones internacionales con un paquete de incentivos fiscales, oportunidades de financiación que existen en Europa, con VFX, ventas y un lugar de filmación».

La Alianza con el Distrito Digital permite que los proyectos en Pool Films aprovechen el reembolso de impuestos de Francia para la coproducción internacional, lo que representa el 40% de los gastos locales para películas con VFX.

«El reembolso fiscal puede reducir significativamente los presupuestos, y también podemos proponer los servicios de VFX a una tasa competitiva», dice Belda.

Danesi, quien se ha comprometido a invertir 37 millones de euros en los estudios de Victorine en los próximos seis años, dijo: «Al combinar la herencia de Victorine, la fuerza técnica del distrito digital y un claro enfoque de ventas, las películas de la piscina se establecen para apoyar a los productores que desean que sus historias lleguen a audiencias en todo el mundo».

El nombre de Pool Films se inspiró en «The Swimming Pool» de Jacques Deray, que filmó en los Estudios de Victorine en 1969, así como por el modelo de la compañía que agregará una serie de productores franceses independientes, que podrán colaborar en proyectos seleccionados. El nuevo banner presentará su primera pizarra a los compradores en los próximos mercados.