‘The Playoffs’ de Globoplay se estrena en el SXSW de Londres

“The Playoffs” (“Jogada de Risco”) ha tenido su estreno mundial en SXSW London, el festival internacional que se desarrollará del 1 al 6 de junio y cuya misión es unir a las comunidades empresarial, tecnológica y creativa.

TV Globo, la mayor productora de contenidos en portugués del mundo, fue anfitriona del estreno en Londres de “The Playoffs”, una serie Globoplay Original producida por Estúdios Globo. “The Playoffs” es un espectáculo lleno de adrenalina que explora el mundo detrás de escena del fútbol profesional.

Cauã Reymond (“Brazil Avenue”, “Anything Goes”), el creador de la serie y actor principal, asistió al SXSW London junto al director Bruno Safadi (“My Name is Dindi”, “Belair”, “Sofá”).

Reymond, actor, productor y empresario de múltiples talentos, ha sido un elemento básico del cine y la televisión brasileños durante más de 20 años. Ha actuado en varias películas, telenovelas, series de televisión y obras de teatro a lo largo de su carrera. Su larga relación con TV Globo y su participación en la mega exitosa telenovela “Brazil Avenue” (“Avenida Brasil”) ayudaron a convertirlo en un nombre muy conocido en su país natal.

En “The Playoffs”, Reymond interpreta a Maurício, un exjugador profesional que se reinventa como agente deportivo y tiene que afrontar los desafíos personales y profesionales que conlleva trabajar en el altamente lucrativo negocio del fútbol profesional.

«Siempre he sentido curiosidad por el mundo del fútbol, ​​es algo que captura la imaginación de mucha gente en todo el mundo», dijo Reymond. Variedad.

«La idea en realidad surgió a partir de las noticias que consumía diariamente y de intercambiar ideas con amigos. Pensé que este tema podría convertirse en una gran obra de ficción. Investigué extensamente durante toda la fase de conceptualización del proyecto, y el objetivo desde el principio fue arrojar luz sobre lo que no solemos ver, lo que sucede fuera del campo y lo que sustenta el mercado del fútbol altamente competitivo», agregó.

El programa aborda una serie de temas sociales contemporáneos, como los escándalos de dopaje y los atletas homosexuales en los deportes profesionales.

«Buscamos retratar la humanidad de los personajes y sus experiencias más allá del fútbol, ​​incluso con el estilo trepidante que elegimos. Enfrentamos los desafíos habituales de los procesos creativos, pero la fase de desarrollo transcurrió sin problemas. Desde el principio, formamos un equipo de ensueño y tuvimos todo el apoyo que necesitábamos para reunir todo lo necesario para contar esta historia», dijo Reymond.

El fútbol es como una religión en Brasil y la serie logra resaltar la energía, el entusiasmo y la euforia que conlleva ganar un partido de campeonato. Las escenas visualmente impresionantes del partido de fútbol se filmaron en el Estadio Nilton Santos (Engenhão) en Río de Janeiro.

«Los deportes tienen el poder de unir a la gente. Y para mí, eso es exactamente lo que es el fútbol: reunirse en torno a un evento para animar, socializar y celebrar», dice Reymond.

«Como aficionados, el fútbol es parte de nuestra identidad brasileña; para nosotros, es cultural. Las amistades en nuestra juventud se forman en torno a él, e ir al Maracaná es un elemento básico de nuestra rutina que permite que personas de diferentes orígenes y clases sociales se reúnan en torno a lo mismo y, al unísono, compartan la misma catarsis».

“The Playoffs” fue escrita por Thiago Dottori (“Mónica y sus amigos”, “VIPs”) y producida por Isabela Bellenzani (“The End”, “Reencarne”). Además de crear y protagonizar la serie, Reymond dice que también tuvo la oportunidad de dirigir algunas escenas del programa.

«Contamos con la dirección de Bruno Safadi, quien fue brillante y nos guió a lo largo de este viaje. Pudimos colaborar e intercambiar ideas ampliamente durante la preproducción y durante la filmación. Me emocionó experimentar la dirección y, por supuesto, tengo la intención de seguir desafiándome a mí mismo en este papel, explorando posibilidades en otros frentes creativos», dijo Reymond.

Cauã Reymond – Crédito Fê Pinheiro

Ambientada en el Río de Janeiro natal de Reymond, la propia “Cidade Maravilhosa” se convierte en uno de los personajes principales de la serie.

Reymond explica que Río es «una ciudad con una geografía muy rica para la creación artística, capaz de reunir una gran pluralidad de experiencias y orígenes dentro de un mismo espacio urbano. Si bien es cosmopolita y aborda temas muy urgentes, también es una ciudad que asegura una vida en constante contacto con la naturaleza».

«Sobre todo, es sin duda una de las ciudades más bellas del mundo. Tenemos fácil acceso al mar, una escena cultural ininterrumpida y también un ambiente deportivo vibrante. Río es la cuna de algunos de los clubes de fútbol más grandes del mundo, así como de otras modalidades deportivas. Río es complejo y apasionante, efervescente y palpitante. Al igual que Brasil».

Mientras el cine brasileño celebra un momento de gloria con películas como “Todavía estoy aquí” y “El agente secreto”, Reymond espera que el público internacional abrace la televisión brasileña con el mismo entusiasmo.

«Es increíblemente conmovedor ver el talento brasileño reconocido a tal escala, por grandes audiencias globales. Para nosotros, fue maravilloso ser anfitriones de este estreno en Londres y presenciar la reacción de personas de otra cultura, ese intercambio que el arte tan bellamente promueve. El tema es universal, pero nuestra serie tiene este ADN brasileño, nuestra propia manera de contar esta historia, nuestra identidad. Creo que eso es exactamente lo que hace que toda nuestra producción audiovisual sea tan poderosa.

El resto del elenco de “Los Playoffs” incluye a Mariana Sena, Letícia Colin, Rodrigo Lombardi, Marcos Frota, Juan Paiva, Breno Ferreira, Cauê Campos, Ricardo Teodoro, Marcelo Adnet, Maria Bopp y Mauricio Mattar.

El programa se estrenará en Brasil este julio en Globoplay.