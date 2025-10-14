The Playmaker lanzará ventas internacionales de ‘Barry & Me’ en AFM

El creador de juego se ha incorporado como agente de ventas internacionales para la próxima película de entretenimiento familiar “Barry & Me”, que tendrá su lanzamiento de preventa en el American Film Market en Los Ángeles (del 11 al 16 de noviembre).

En un paso de montaña nevado, un niño se hace amigo y cría a un cachorro de San Bernardo, pero cuando otros amenazan con quitarle a su amado perro, él arriesga todo para proteger su vínculo.

Dirigida por el cineasta alemán Markus Welter, la película está inspirada en la leyenda suiza del famoso perro de rescate con barriles que ayudó a recuperar a decenas de personas arrastradas por avalanchas en el siglo XIX. Esta versión, sin embargo, se centra en su amistad con Georg, de 12 años, quien descubre y cría en secreto al cachorro en un hospicio de montaña, lo que lo lleva a aventuras en los Alpes suizos.

“Barry & Me” es una coproducción suizo-alemana de Atlantis Pictures y MMC Zodiac, con el apoyo de Zürcher Filmstiftung, Deutscher Filmförderfonds, Film- und Medienstiftung NRW, Bundesamt für Kultur, Filmförderanstalt FFA, SUISSIMAGE, Kanton Lucerne y Valais Film Commission.

Los distribuidores en Alemania y Suiza son Wild Bunch y Ascot Elite, respectivamente. La película se estrenará en los cines suizos en enero y en Alemania en marzo de 2026.

«Cuando era niño, me cautivaba la imagen del legendario San Bernardo con el barril de madera, un ícono suizo atemporal. ‘Barry & Me’ es una aventura conmovedora que encantará a audiencias de todas las edades y conquistará corazones en todo el mundo», dijo Moritz Hemminger, jefe de ventas y adquisiciones de The Playmaker.

«Quiero contar la historia de Barry con esta película porque me ha conmovido profundamente. Barry representa el coraje, la compasión y esa grandeza silenciosa que reside en ayudar a los demás. Salvó innumerables vidas humanas sin pedir nada a cambio, y ahí es donde radica su grandeza. Para mí, Barry es un símbolo de humanidad y del vínculo inquebrantable entre humanos y animales, un vínculo que trasciende tanto el tiempo como el lenguaje», el productor Marcel Wolfisberg de Dijo Atlantis Pictures.

«Después de producir ‘Heidi’, supe lo bien que las historias sobre la amistad y el coraje pueden conmover al público. Con ‘Barry & Me’ continuamos esa tradición: una gran aventura familiar inspirada en la leyenda suiza de Barry y la extraordinaria amistad entre un niño y su perro», dijo Lukas Hobi, coproductor de la película para MMC Zodiac.