‘The Pitt’ y ‘The Studio’ Sound Teams para crear tensión y claustrophbia

Para crear los sonidos del Hospital Médico de Trauma de Pittsburgh en HBO «El pitt«,» Supervisor editor de sonido, Bryan Parker, tuvo que hacer un curso de choque médico con los sonidos de una sala de emergencias sobrecargada. «Cuando estamos trabajando en la creación de sonidos médicos, no vamos a buscar nada llamativo. Estamos tratando de hacer que los fanáticos vea que se sientan como si estuvieran allí al lado de Dana y sintiendo el estrés de tratar de manejar a dos pacientes diferentes que necesitan a Robby al mismo tiempo en las diferentes salas de trauma. Intentamos hacer que se sintiera realmente humano y auténtico «.

Como «The Pitt» ofrece una mirada íntima en un día en un hospital médico con poco personal, cada episodio sigue una hora en un solo turno de trabajo de 15 horas, explorando las diversas vidas de los médicos, enfermeras y estudiantes de medicina en el interior. Durante el episodio «7:00 pm», la tensión finalmente se rompe cuando el Dr. Robby (Noah Wyle) se desglosa por la muerte de su mentor, el Dr. Adamson.

«Hemos estado creando sobre el programa que tiene lugar el día del quinto aniversario de la muerte del Dr. Adamson durante los últimos 12 episodios, y Robby tiene dificultades para mantenerlo desesperadamente. Desde una perspectiva sólida, está lejos de una docena o más pacientes que podrían usar su ayuda en el momento, y el sonido de todas esas voces, equipos y el sonido de las Gurnasias se vuelve distante, revelados. «Traemos los sonidos de su memoria del día en que hizo la llamada para apagar la máquina ECMO para su mentor. Los flashbacks de los sonidos del equipo sonan en su cabeza y la sangre corriendo en sus oídos se vuelve frecuente, y el estrés de todo su día se vuelve más de lo que puede soportar».

El paisaje sonoro del ambiente frío dentro «Ruptura‘S «Lumon Industries revela el mayor misterio dentro de las paredes fluorescentes en» Chikhai Bardo «, lo que confirma que Gemma Scout (Dichen Lachman) ha estado vivo y dentro del edificio de oficinas, mientras que su esposo, Mark Scout (Adam Scott) ha estado trabajando con ella en el piso cortado. El mundo de Gemma para sonar como un recuerdo brumoso.

«Jessica [Lee Gagné] Quería que el episodio se sintiera como un sueño y femenino, mientras tomamos el paisaje sonoro con el que nos hemos familiarizado con Inside Lumon, y que lo volvía de cabeza «, dice Ribicoff. un altavoz. Una vez que se abrió en la actualidad en Lumon, todos los sonidos se abrieron en todos los altavoces ”.

Entrar en los zapatos de un personaje principal puede ser una tarea difícil sonoramente, pero al crear el mundo de Los Ángeles en Apple TV «El estudio«», Supervisor editor de sonido George Haddad quería que los fanáticos sientan la ansiedad y estresaran las experiencias de los estudios continentales recién nombrados Matt Remick (Seth Rogen). A medida que el programa utiliza largas tomas de una toma para mostrar el detrás de la escena de cómo es trabajar en un estudio de cine legado, explica que el sonido de la cine en el cine de la cine » colocar.

«Mi equipo no tuvo un descanso en el sonido, y el desafío era cómo no ser repetitivo o cómo no ser aburrido, porque estamos en esta casa todo el tiempo, yendo desde el patio trasero hasta la sala de estar al auto de Matt. Tenemos que crear la tensión que está construyendo entre Matt y Sarah Polley, pero también tienen que recordar que están filmando una película. Sarah, el sonido tiene que ser fluctuado a su alrededor para seguir el diálogo sobre el guión para que coincida con el caos «.

Al seguir el «Andor«Los actores en el set en el editor de sonido y el diseñador de sonido de Sound en tiempo real, David Acord, querían el ambiente de la masacre de Ghorman en» ¿Quién eres? » Para poner al público de cabeza en uno de los momentos más fundamentales para la rebelión. Cuando entramos en la perspectiva de Cassian, él está hablando con un auricular y no puede escuchar lo que se dice. Queremos asegurarnos de que todos los que miran sienten esa sensación de no saber qué dice el sonido a través de su auricular «.

Cuando Cassian y Syril finalmente se enfrentan entre sí en el clímax del episodio, Acord quería que su tan esperada pelea reflejara los horribles eventos que tienen lugar fuera de la Plaza de la Ciudad de Ghorman.

«No hay armas ni sables de luz utilizadas en la escena de la pelea. Son solo dos tipos arrojándose puños de la manera más brutal imaginable porque quieren matarse entre sí. Lo que sucede en el bar es luchar puramente salvaje en sonido, y está en yuxtaposición a la masacre que está sucediendo afuera», dice Acord. «El sonido se desvanece de lo que está sucediendo afuera con los droides que matan a civiles hasta ese momento en que todos los láseres comienzan a rasgando el bar. Como diseñadores de sonido, estamos creando un edificio continuo de tensión durante todo el proceso de grabación, y con suerte, el sonido coincide con lo que la audiencia ve en la pantalla».