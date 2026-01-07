‘The Pitt’, ‘The Bear’ y ‘SNL50’ lideran las nominaciones televisivas a los premios DGA 2026

El Directors Guild of America ha nombrado a los nominados a sus premios 2025 en las categorías de logros destacados como director en televisión, comerciales y documentales. “La fosa”, “el oso» y «SNL50“Todos lideran con dos nominaciones cada uno.

Los ganadores serán anunciados en la 78ª edición anual Premios DGA el sábado 7 de febrero de 2026 en el Hotel Beverly Hilton de Beverly Hills.

Los nominados a película y al premio Michael Apted al largometraje debutante se anunciarán el jueves. Estos son los nominados televisivos de este año:

SERIE DRAMÁTICA

Liza Johnson, La Diplomática, “Amagansett” (Netflix)

Equipo directivo:

Gerente de producción de la unidad: John P. Fedynich

Primer asistente de dirección: Adam Escott

Segundo asistente de dirección: Tom Glick

Segunda Segunda Asistente de Dirección: Rachel Sikora

Gerente de ubicación: Rob Coleman

Amanda Marsalis, The Pitt, “6:00 p.m.” (HBO máx.)

Equipo directivo:

Gerente de producción de unidad: Michelle Lankwarden

Primer asistente de dirección: Eric Tignini

Segundo asistente de dirección: Kevin Zelman

Segundo Segundo asistente de dirección: Nicole Jones, Rebecca Rogers, Chloe Huckins

Segundo asistente de dirección adicional: Michelle Akeley

Janus Metz, Andor, «¿Quién eres?» (Disney+)

Equipo directivo:

Gerente de producción de la unidad: Karl Caffrey

Primer asistente de dirección: Sean Guest

Ben Stiller, Indemnización, “Puerto Frío” (Apple TV+)

Equipo directivo:

Gerente de producción de unidad: Caroline Baron

Primer asistente de dirección: Katie Pruitt

Segundo asistente de dirección: Cat McFayden

Segundo Segundo asistente de dirección: Forrest Viola

Segundo asistente de dirección adicional: Erin Skelly

Subgerente de producción de unidad: Sean Fogel, Alexandra Vivas

Gerente de ubicación: Ryan Smith, Grace Kwon

John Wells, The Pitt, “7:00 a. m.” (HBO máx.)

Equipo directivo:

Gerente de producción de unidad: Michelle Lankwarden

Primer asistente de dirección: Eric Tignini

Segundo asistente de dirección: Kevin Zelman

Segundo Segundo asistente de dirección: Nicole Jones, Rebecca Rogers

Segundo asistente de dirección adicional: Chloe Huckins

SERIE DE COMEDIA

Lucia Aniello, Hacks, “Una pendiente resbaladiza” (HBO máx.)

Equipo directivo:

Gerente de producción de la unidad: Mark Rabinowitz

Primer asistente de dirección: Jeff Rosenberg

Segundo asistente de dirección: Kirisa Gavrin

Segunda Segunda Ayudante de Dirección: Alaina Neumann Rafdal

Segundo asistente de dirección adicional: Amy Ergle

Janicza Bravo, El Oso, “Gusanos” (FX en Hulu)

Equipo directivo:

Gerente de producción de unidad: Carrie Holt de Lama, Tyson Bidner

Primer asistente de dirección: Larissa Malarek

Segundo asistente de dirección: Olivia Dame

Segunda Segunda Ayudante de Dirección: Sofía Blanco

Gerente de Ubicación: María C. Roxas, Gilbert B. Morales

Subdirector de Localización: Oscar Roxas

Seth Rogen y Evan Goldberg, The Studio, “The Oner” (Apple TV+)

Equipo directivo:

Gerente de producción de unidad: Shawn Dyrdahl

Primer asistente de dirección: Donald Murphy

Segundo asistente de dirección: Peter Dress

Christopher Storer, El Oso, “Ositos” (FX en Hulu)

Equipo directivo:

Gerente de producción de unidad: Carrie Holt de Lama, Tyson Bidner

Primer asistente de dirección: Duccio Fabbri

Segunda asistente de dirección: Larissa Malarek, Olivia Dame

Segunda Segunda Ayudante de Dirección: Sofía Blanco

Gerente de Ubicación: María C. Roxas, Gilbert B. Morales

Subdirector de Localización: Oscar Roxas

Mike White, El loto blanco, “Negaciones” (HBO máx.)

Equipo directivo:

Gerente de producción de unidad: Regina Heyman, Mark Kamine

Primer asistente de dirección: Justin Ritson

Segundo asistente de dirección: Joe Landry

Subdirector de producción de la unidad: Aidan Sleeper

SERIES LIMITADAS Y DE ANTOLOGÍA

Jason Bateman, Conejo Negro, “Los Conejos Negros” (Netflix)

Equipo directivo:

Gerente de producción de unidad: Becky Phillips, Erica Kay

Primer asistente de dirección: John Silvestri

Segundo asistente de dirección: Nick Notte

Segundo Segundo asistente de dirección: Jimmy Rosario, Jilly Blundell

Gerente de ubicación: Paul Eskenazi

Antonio Campos, La Bestia que hay en Mí, “Cachorro Enfermo” (Netflix)

Equipo directivo:

Gerente de producción de unidad: Caroline Baron

Primer asistente de dirección: Tomas Deckaj

Segundo asistente de dirección: Scott Bowers

Segundo Segundo asistente de dirección: Matt Merksamer, Sean Fogel

Gerente de ubicación: Grace Kwon

Lesli Linka Glatter, Día Cero, “Episodio 6” (Netflix)

Equipo directivo:

Gerente de producción de unidad: Amy Herman

Primer asistente de dirección: Michael Lerman

Segundo asistente de dirección: Scott Bowers

Segundo Segundo asistente de dirección: Kaitlin Heins

Segundo asistente de dirección adicional: Davis Woodall

Subdirector de producción de la unidad: Mike Buonanno

Responsable de ubicación: Ronnie Kupferwasser

Shannon Murphy, Morir por sexo, «No es tan grave» (FX en Hulu)

Equipo directivo:

Gerente de producción de unidad: Francesca M. Mannix

Primer asistente de dirección: Julie A. Bloom

Segundo asistente de dirección: Findlay Ward Zotter

Segundo Segundo asistente de dirección: Kristin Dombroski, Laura E. Rizer

Ally Pankiw, Black Mirror, “Gente común”

(Netflix)

Gerente de producción de unidad: Shawn Williamson

PELÍCULAS PARA TELEVISIÓN

Jesse Armstrong, “Cabeza de montaña” (HBO máx.)

Equipo directivo:

Gerente de producción de unidad: Jill Footlick

Primer asistente de dirección: Christo Morse

Segundo asistente de dirección: MarSchelle Walker

Gerente de ubicación: Paul Eskenazi

Stephen Chbosky, “Nonnas” (Netflix)

Equipo directivo:

Gerente de producción de unidad: Pamela Hirsch, Kara Doherty

Primer asistente de dirección: Chris Surgent

Segundo asistente de dirección: Takahide Kawakami

Segundo Segundo asistente de dirección: Cary Lee

Gerente de ubicación: Tatiana Forster

Scott Derrickson, “La garganta” (Apple TV+)

Equipo directivo:

Gerente de producción de unidad: Greg Goodman

Primer asistente de dirección: Cliff Lanning

Segundo asistente de dirección: Lee Tailor

Michael Morris, “Bridget Jones: Loca por el chico” (Pavo real)

Kyle Newacheck, “Feliz Gilmore 2” (Netflix)

Equipo directivo:

Gerente de producción de unidad: Brittany Sugarman, David Bausch

Primer asistente de dirección: David M. Bernstein

Segundo asistente de dirección: Ryan Robert Howard

Segundo Segundo asistente de dirección: Kaitlin Heins

Segundo asistente de dirección adicional: Mia Bruno

Responsable de ubicación: Louis Zuppardi

Subgerente de ubicación: Scott Ferlisi

VARIEDAD

Yvonne De Mare, The Late Show con Stephen Colbert, “Julia Roberts; Sam Smith” (CBS)

Equipo directivo:

Directora asociada: Karen Yaeger

Director de escena: Mark McKenna, Jeff Leib

Andy Fisher, Jimmy Kimmel Live!, “Stephen Colbert; Kumail Nanjiani; Reneé Rapp” (ABECEDARIO)

Equipo directivo:

Director asociado: Jeri-Ann Wong, Amy Stober, David Craig

Director de escena: Alec Potter, Josh Wader, Christian Jensen, Peter Epstein

Beth McCarthy-Miller, “SNL50: El concierto de bienvenida” (Pavo real)

Equipo directivo:

Directora asociada: Susan Sullivan

Director de escena: Lynn Finkel, Linda Carrizzo, Joey Despenzero, Phyllis Digilio-Kent, John Esposito, Andrew Feigin, Steve Hollander, Greg Kasoff, Alissa Levisohn Hoyo, Arthur Lewis, Jennifer Marquet, Cyndi Owgang, Jason Pacella, Tammy Raab, Elise Reaves, Cheryl Teetzel-Moore, Niclana Tolmasoff, Bret Warren, Ari Woog

Liz Patrick, “SNL50: El especial de aniversario” (NBC)

Equipo directivo:

Directores asociados: Michael Mancini, Michael Poole, Laura Ouziel Mack, Janine DeVito, Amy Mancini, Dan Dome

Director de escena: Gena Rositano, Chris Kelly, Eddie Valk, Peter Epstein, Karen Tasch Weiss, Steve Bautista, Joey Despenzero, Frank Fernandez, Doug Fogel, Jeffry Gitter, Cyndi Owgang, Elise Reaves, Niclana Tolmasoff, Leslie Williams

Paul Pennolino, La semana pasada esta noche con John Oliver, «Medios públicos» (HBO máx.)

Equipo directivo:

Director asociado: Elliot Mendelson

Director de escena: Jeff Leib, Mark McKenna, Craig Spinney

DEPORTES

Matthew Gangl, Serie Mundial 2025 – Juego 7 – Los Angeles Dodgers vs. Toronto Blue Jays (Deportes Fox)

Equipo directivo:

Director asociado: Larry Lancaster, Aaron Stojkov, Bryan Colucci

Director de escena: Dominick Tringali, Dan Frank

Steve Milton, Torneo Masters 2025 – Augusta National Golf Club (Deportes CBS)

Equipo directivo:

Director asociado: Robert Matina, Chris Svendsen, Andy Freedman, Eric Spitzer, Ade Ellis, Tyler Jahn, Josh Weingardt, Brian Maher, Stuart Millstein, Katie Keane, Adam Cohen, Jack Kempner, George Wishart, Dan Obermuller

Director de escena: Cory Fishman

Rich Russo, Super Bowl LIX – Philadelphia Eagles contra Kansas City Chiefs (Deportes Fox)

Equipo directivo:

Director asociado: Rich Gross, Casey Garland

REALIDAD / QUIZ Y JUEGO

Lucinda M. Margolis, ¡Peligro!, “Ep. 9341” (sindicado)

Equipo directivo:

Directora asociada: Chloe Corwin

Director de escena: James F. McGuire

Adam Sandler, El precio es correcto, “10.000th Episodio» (CBS)

Equipo directivo:

Directora asociada: Jazmin Eckenberg

Director de escena: Steven Hollander, Jason Galland, Alex Weston

Mike Sweeney, Conan O’Brien debe irse, «Austria» (HBO máx.)

Equipo directivo:

Director asociado: Jason Chillemi

PELÍCULA DOCUMENTAL

Mstyslav Chernov, “2000 metros hasta Andriivka” (PBS)

Geeta Gandbhir, “La vecina perfecta” (Netflix)

Sara Khaki y Mohammadreza Eyni, “Cortando rocas” (Liberación de la Asamblea)

Elizabeth Lo, “Mistress Dispeller” (Laboratorios de osciloscopios)

Laura Poitras y Mark Obenhaus, “Cover-Up” (Netflix)

SERIE DOCUMENTAL / NOTICIAS

Marshall Curry, SNL50: Beyond Saturday Night, “Escrito por: Una semana dentro de la sala de escritores de SNL” (Pavo real)

Susan Lacy y Jessica Levin, Billy Joel: Y así sigue, “Segunda parte” (HBO máx.)

Rebecca Miller, Sr. Scorsese, “Todo este rodaje no es saludable” (Apple TV+)

Alexandra Stapleton, Sean Combs: The Reckoning, “Chica oficial” (Netflix)

Matt Wolf, Pee-Wee como él mismo, “Parte 1” (HBO máx.)

COMERCIALES

Kim Gehrig (Algo así)

No puedes ganar. Entonces gana. – Nike | Wieden+Kennedy

Equipo directivo:

Primer asistente de dirección: Peter Jackson, John Mattern

Segundo asistente de dirección: Melina Greene

Segundo Segundo Asistente de Dirección: Chelsea Meador

No soy notable – manzana | Cliente directo

Primer asistente de dirección: Guy Forgaard

Segunda asistente de dirección: Amanda Johnson

Segundo Segundo asistente de dirección: Michael Dudley, Clyde Broom

Miles Jay (Contrabandista)

Plato – ChatGPT | Isla de cualquier

Equipo directivo:

Gerente de Unidad de Producción: Yianni Papadopolos

Primer asistente de dirección: George Nessis

Segunda asistente de dirección: Rachel Obering

Segundo Segundo asistente de dirección: Reed Baum

Tire hacia arriba – ChatGPT | Isla de cualquier

Equipo directivo:

Gerente de Producción de la Unidad: Yianni Papadopolos

Primer asistente de dirección: George Nessis

Segunda asistente de dirección: Rachel Obering

Segundo Segundo asistente de dirección: Reed Baum

Viaje – ChatGPT | Isla de cualquier

Equipo directivo:

Gerente de Producción de la Unidad: Yianni Papadopolos

Primer asistente de dirección: George Nessis

Segunda ayudante de dirección: Julia Blanford

Segundo Segundo asistente de dirección: KJ Walsh

Hogar para las vacaciones – Cuando | Droga5

Equipo directivo:

Primer asistente de dirección: David Webb

Papá Noel secreto – Cuando | Droga5

Equipo directivo:

Primer asistente de dirección: David Webb

Spike Jonze (MJZ)

Algún día – Apple Airpods 4 | TBWA\Laboratorio de artes multimedia

Equipo directivo:

Primer asistente de dirección: Steve Danton, Kate Greenberg

Segundo asistente de dirección: Matthew Dennis Smith

Segundo Segundo asistente de dirección: Amy Hughes, Carly Sturgeon

Andreas Nilsson (Biscuit Filmworks)

Conquista la primera caca de la escuela – Andrex | FCB Londres

Garrett – Apple iPhone 16 Pro | Cliente directo

Gerente de producción de unidad: James Veal

Primer asistente de dirección: George Nessis

Segundo asistente de dirección: Reed Baum

Gran Flexión – Apple iPhone 16 Pro | Cliente directo

Gerente de producción de unidad: James Veal

Primer asistente de dirección: George Nessis

Segundo asistente de dirección: Reed Baum

Camionero de maletero – Medios vírgenes | VCCP Londres

Steve Rogers (Biscuit Filmworks)

Dale vida a un libro – Amazonas | Droga5 Londres

Una historia tan antigua como los sitios web Espacio cuadrado| Cliente directo

Todo está bien – Base de monedas | Madre Londres