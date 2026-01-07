‘The Pitt’, ‘The Bear’ y ‘SNL50’ lideran las nominaciones televisivas a los premios DGA 2026

El Directors Guild of America ha nombrado a los nominados a sus premios 2025 en las categorías de logros destacados como director en televisión, comerciales y documentales. “La fosa”, “el oso» y «SNL50“Todos lideran con dos nominaciones cada uno.
Los ganadores serán anunciados en la 78ª edición anual Premios DGA el sábado 7 de febrero de 2026 en el Hotel Beverly Hilton de Beverly Hills.
Los nominados a película y al premio Michael Apted al largometraje debutante se anunciarán el jueves. Estos son los nominados televisivos de este año:
SERIE DRAMÁTICA
Liza Johnson, La Diplomática, “Amagansett” (Netflix)
Equipo directivo:
- Gerente de producción de la unidad: John P. Fedynich
- Primer asistente de dirección: Adam Escott
- Segundo asistente de dirección: Tom Glick
- Segunda Segunda Asistente de Dirección: Rachel Sikora
- Gerente de ubicación: Rob Coleman
Amanda Marsalis, The Pitt, “6:00 p.m.” (HBO máx.)
Equipo directivo:
- Gerente de producción de unidad: Michelle Lankwarden
- Primer asistente de dirección: Eric Tignini
- Segundo asistente de dirección: Kevin Zelman
- Segundo Segundo asistente de dirección: Nicole Jones, Rebecca Rogers, Chloe Huckins
- Segundo asistente de dirección adicional: Michelle Akeley
Janus Metz, Andor, «¿Quién eres?» (Disney+)
Equipo directivo:
- Gerente de producción de la unidad: Karl Caffrey
- Primer asistente de dirección: Sean Guest
Ben Stiller, Indemnización, “Puerto Frío” (Apple TV+)
Equipo directivo:
- Gerente de producción de unidad: Caroline Baron
- Primer asistente de dirección: Katie Pruitt
- Segundo asistente de dirección: Cat McFayden
- Segundo Segundo asistente de dirección: Forrest Viola
- Segundo asistente de dirección adicional: Erin Skelly
- Subgerente de producción de unidad: Sean Fogel, Alexandra Vivas
- Gerente de ubicación: Ryan Smith, Grace Kwon
John Wells, The Pitt, “7:00 a. m.” (HBO máx.)
Equipo directivo:
- Gerente de producción de unidad: Michelle Lankwarden
- Primer asistente de dirección: Eric Tignini
- Segundo asistente de dirección: Kevin Zelman
- Segundo Segundo asistente de dirección: Nicole Jones, Rebecca Rogers
- Segundo asistente de dirección adicional: Chloe Huckins
SERIE DE COMEDIA
Lucia Aniello, Hacks, “Una pendiente resbaladiza” (HBO máx.)
Equipo directivo:
- Gerente de producción de la unidad: Mark Rabinowitz
- Primer asistente de dirección: Jeff Rosenberg
- Segundo asistente de dirección: Kirisa Gavrin
- Segunda Segunda Ayudante de Dirección: Alaina Neumann Rafdal
- Segundo asistente de dirección adicional: Amy Ergle
Janicza Bravo, El Oso, “Gusanos” (FX en Hulu)
Equipo directivo:
- Gerente de producción de unidad: Carrie Holt de Lama, Tyson Bidner
- Primer asistente de dirección: Larissa Malarek
- Segundo asistente de dirección: Olivia Dame
- Segunda Segunda Ayudante de Dirección: Sofía Blanco
- Gerente de Ubicación: María C. Roxas, Gilbert B. Morales
- Subdirector de Localización: Oscar Roxas
Seth Rogen y Evan Goldberg, The Studio, “The Oner” (Apple TV+)
Equipo directivo:
- Gerente de producción de unidad: Shawn Dyrdahl
- Primer asistente de dirección: Donald Murphy
- Segundo asistente de dirección: Peter Dress
Christopher Storer, El Oso, “Ositos” (FX en Hulu)
Equipo directivo:
- Gerente de producción de unidad: Carrie Holt de Lama, Tyson Bidner
- Primer asistente de dirección: Duccio Fabbri
- Segunda asistente de dirección: Larissa Malarek, Olivia Dame
- Segunda Segunda Ayudante de Dirección: Sofía Blanco
- Gerente de Ubicación: María C. Roxas, Gilbert B. Morales
- Subdirector de Localización: Oscar Roxas
Mike White, El loto blanco, “Negaciones” (HBO máx.)
Equipo directivo:
- Gerente de producción de unidad: Regina Heyman, Mark Kamine
- Primer asistente de dirección: Justin Ritson
- Segundo asistente de dirección: Joe Landry
- Subdirector de producción de la unidad: Aidan Sleeper
SERIES LIMITADAS Y DE ANTOLOGÍA
Jason Bateman, Conejo Negro, “Los Conejos Negros” (Netflix)
Equipo directivo:
- Gerente de producción de unidad: Becky Phillips, Erica Kay
- Primer asistente de dirección: John Silvestri
- Segundo asistente de dirección: Nick Notte
- Segundo Segundo asistente de dirección: Jimmy Rosario, Jilly Blundell
- Gerente de ubicación: Paul Eskenazi
Antonio Campos, La Bestia que hay en Mí, “Cachorro Enfermo” (Netflix)
Equipo directivo:
- Gerente de producción de unidad: Caroline Baron
- Primer asistente de dirección: Tomas Deckaj
- Segundo asistente de dirección: Scott Bowers
- Segundo Segundo asistente de dirección: Matt Merksamer, Sean Fogel
- Gerente de ubicación: Grace Kwon
Lesli Linka Glatter, Día Cero, “Episodio 6” (Netflix)
Equipo directivo:
- Gerente de producción de unidad: Amy Herman
- Primer asistente de dirección: Michael Lerman
- Segundo asistente de dirección: Scott Bowers
- Segundo Segundo asistente de dirección: Kaitlin Heins
- Segundo asistente de dirección adicional: Davis Woodall
- Subdirector de producción de la unidad: Mike Buonanno
- Responsable de ubicación: Ronnie Kupferwasser
Shannon Murphy, Morir por sexo, «No es tan grave» (FX en Hulu)
Equipo directivo:
- Gerente de producción de unidad: Francesca M. Mannix
- Primer asistente de dirección: Julie A. Bloom
- Segundo asistente de dirección: Findlay Ward Zotter
- Segundo Segundo asistente de dirección: Kristin Dombroski, Laura E. Rizer
Ally Pankiw, Black Mirror, “Gente común”
(Netflix)
- Gerente de producción de unidad: Shawn Williamson
PELÍCULAS PARA TELEVISIÓN
Jesse Armstrong, “Cabeza de montaña” (HBO máx.)
Equipo directivo:
- Gerente de producción de unidad: Jill Footlick
- Primer asistente de dirección: Christo Morse
- Segundo asistente de dirección: MarSchelle Walker
- Gerente de ubicación: Paul Eskenazi
Stephen Chbosky, “Nonnas” (Netflix)
Equipo directivo:
- Gerente de producción de unidad: Pamela Hirsch, Kara Doherty
- Primer asistente de dirección: Chris Surgent
- Segundo asistente de dirección: Takahide Kawakami
- Segundo Segundo asistente de dirección: Cary Lee
- Gerente de ubicación: Tatiana Forster
Scott Derrickson, “La garganta” (Apple TV+)
Equipo directivo:
- Gerente de producción de unidad: Greg Goodman
- Primer asistente de dirección: Cliff Lanning
- Segundo asistente de dirección: Lee Tailor
Michael Morris, “Bridget Jones: Loca por el chico” (Pavo real)
Kyle Newacheck, “Feliz Gilmore 2” (Netflix)
Equipo directivo:
- Gerente de producción de unidad: Brittany Sugarman, David Bausch
- Primer asistente de dirección: David M. Bernstein
- Segundo asistente de dirección: Ryan Robert Howard
- Segundo Segundo asistente de dirección: Kaitlin Heins
- Segundo asistente de dirección adicional: Mia Bruno
- Responsable de ubicación: Louis Zuppardi
- Subgerente de ubicación: Scott Ferlisi
VARIEDAD
Yvonne De Mare, The Late Show con Stephen Colbert, “Julia Roberts; Sam Smith” (CBS)
Equipo directivo:
- Directora asociada: Karen Yaeger
- Director de escena: Mark McKenna, Jeff Leib
Andy Fisher, Jimmy Kimmel Live!, “Stephen Colbert; Kumail Nanjiani; Reneé Rapp” (ABECEDARIO)
Equipo directivo:
- Director asociado: Jeri-Ann Wong, Amy Stober, David Craig
- Director de escena: Alec Potter, Josh Wader, Christian Jensen, Peter Epstein
Beth McCarthy-Miller, “SNL50: El concierto de bienvenida” (Pavo real)
Equipo directivo:
- Directora asociada: Susan Sullivan
- Director de escena: Lynn Finkel, Linda Carrizzo, Joey Despenzero, Phyllis Digilio-Kent, John Esposito, Andrew Feigin, Steve Hollander, Greg Kasoff, Alissa Levisohn Hoyo, Arthur Lewis, Jennifer Marquet, Cyndi Owgang, Jason Pacella, Tammy Raab, Elise Reaves, Cheryl Teetzel-Moore, Niclana Tolmasoff, Bret Warren, Ari Woog
Liz Patrick, “SNL50: El especial de aniversario” (NBC)
Equipo directivo:
- Directores asociados: Michael Mancini, Michael Poole, Laura Ouziel Mack, Janine DeVito, Amy Mancini, Dan Dome
- Director de escena: Gena Rositano, Chris Kelly, Eddie Valk, Peter Epstein, Karen Tasch Weiss, Steve Bautista, Joey Despenzero, Frank Fernandez, Doug Fogel, Jeffry Gitter, Cyndi Owgang, Elise Reaves, Niclana Tolmasoff, Leslie Williams
Paul Pennolino, La semana pasada esta noche con John Oliver, «Medios públicos» (HBO máx.)
Equipo directivo:
- Director asociado: Elliot Mendelson
- Director de escena: Jeff Leib, Mark McKenna, Craig Spinney
DEPORTES
Matthew Gangl, Serie Mundial 2025 – Juego 7 – Los Angeles Dodgers vs. Toronto Blue Jays (Deportes Fox)
Equipo directivo:
- Director asociado: Larry Lancaster, Aaron Stojkov, Bryan Colucci
- Director de escena: Dominick Tringali, Dan Frank
Steve Milton, Torneo Masters 2025 – Augusta National Golf Club (Deportes CBS)
Equipo directivo:
- Director asociado: Robert Matina, Chris Svendsen, Andy Freedman, Eric Spitzer, Ade Ellis, Tyler Jahn, Josh Weingardt, Brian Maher, Stuart Millstein, Katie Keane, Adam Cohen, Jack Kempner, George Wishart, Dan Obermuller
- Director de escena: Cory Fishman
Rich Russo, Super Bowl LIX – Philadelphia Eagles contra Kansas City Chiefs (Deportes Fox)
Equipo directivo:
- Director asociado: Rich Gross, Casey Garland
REALIDAD / QUIZ Y JUEGO
Lucinda M. Margolis, ¡Peligro!, “Ep. 9341” (sindicado)
Equipo directivo:
- Directora asociada: Chloe Corwin
- Director de escena: James F. McGuire
Adam Sandler, El precio es correcto, “10.000th Episodio» (CBS)
Equipo directivo:
- Directora asociada: Jazmin Eckenberg
- Director de escena: Steven Hollander, Jason Galland, Alex Weston
Mike Sweeney, Conan O’Brien debe irse, «Austria» (HBO máx.)
Equipo directivo:
- Director asociado: Jason Chillemi
PELÍCULA DOCUMENTAL
Mstyslav Chernov, “2000 metros hasta Andriivka” (PBS)
Geeta Gandbhir, “La vecina perfecta” (Netflix)
Sara Khaki y Mohammadreza Eyni, “Cortando rocas” (Liberación de la Asamblea)
Elizabeth Lo, “Mistress Dispeller” (Laboratorios de osciloscopios)
Laura Poitras y Mark Obenhaus, “Cover-Up” (Netflix)
SERIE DOCUMENTAL / NOTICIAS
Marshall Curry, SNL50: Beyond Saturday Night, “Escrito por: Una semana dentro de la sala de escritores de SNL” (Pavo real)
Susan Lacy y Jessica Levin, Billy Joel: Y así sigue, “Segunda parte” (HBO máx.)
Rebecca Miller, Sr. Scorsese, “Todo este rodaje no es saludable” (Apple TV+)
Alexandra Stapleton, Sean Combs: The Reckoning, “Chica oficial” (Netflix)
Matt Wolf, Pee-Wee como él mismo, “Parte 1” (HBO máx.)
COMERCIALES
Kim Gehrig (Algo así)
No puedes ganar. Entonces gana. – Nike | Wieden+Kennedy
Equipo directivo:
- Primer asistente de dirección: Peter Jackson, John Mattern
- Segundo asistente de dirección: Melina Greene
- Segundo Segundo Asistente de Dirección: Chelsea Meador
No soy notable – manzana | Cliente directo
- Primer asistente de dirección: Guy Forgaard
- Segunda asistente de dirección: Amanda Johnson
- Segundo Segundo asistente de dirección: Michael Dudley, Clyde Broom
Miles Jay (Contrabandista)
Plato – ChatGPT | Isla de cualquier
Equipo directivo:
- Gerente de Unidad de Producción: Yianni Papadopolos
- Primer asistente de dirección: George Nessis
- Segunda asistente de dirección: Rachel Obering
- Segundo Segundo asistente de dirección: Reed Baum
Tire hacia arriba – ChatGPT | Isla de cualquier
Equipo directivo:
- Gerente de Producción de la Unidad: Yianni Papadopolos
- Primer asistente de dirección: George Nessis
- Segunda asistente de dirección: Rachel Obering
- Segundo Segundo asistente de dirección: Reed Baum
Viaje – ChatGPT | Isla de cualquier
Equipo directivo:
- Gerente de Producción de la Unidad: Yianni Papadopolos
- Primer asistente de dirección: George Nessis
- Segunda ayudante de dirección: Julia Blanford
- Segundo Segundo asistente de dirección: KJ Walsh
Hogar para las vacaciones – Cuando | Droga5
Equipo directivo:
- Primer asistente de dirección: David Webb
Papá Noel secreto – Cuando | Droga5
Equipo directivo:
- Primer asistente de dirección: David Webb
Spike Jonze (MJZ)
Algún día – Apple Airpods 4 | TBWA\Laboratorio de artes multimedia
Equipo directivo:
- Primer asistente de dirección: Steve Danton, Kate Greenberg
- Segundo asistente de dirección: Matthew Dennis Smith
- Segundo Segundo asistente de dirección: Amy Hughes, Carly Sturgeon
Andreas Nilsson (Biscuit Filmworks)
Conquista la primera caca de la escuela – Andrex | FCB Londres
Garrett – Apple iPhone 16 Pro | Cliente directo
- Gerente de producción de unidad: James Veal
- Primer asistente de dirección: George Nessis
- Segundo asistente de dirección: Reed Baum
Gran Flexión – Apple iPhone 16 Pro | Cliente directo
- Gerente de producción de unidad: James Veal
- Primer asistente de dirección: George Nessis
- Segundo asistente de dirección: Reed Baum
Camionero de maletero – Medios vírgenes | VCCP Londres
Steve Rogers (Biscuit Filmworks)
Dale vida a un libro – Amazonas | Droga5 Londres
Una historia tan antigua como los sitios web Espacio cuadrado| Cliente directo
Todo está bien – Base de monedas | Madre Londres