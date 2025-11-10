The Pitt se transmitirá sin cortes en TNT en diciembre, con desnudos e imágenes gráficas

“La fosa» no será desinfectado para su protección. A medida que la temporada 1 del drama médico de HBO Max, aclamado por la crítica y ganador de un Emmy, recibe un cable básico a través de TNT El próximo mes, no se realizarán ediciones en la versión de transmisión intensa, a veces sin formato.

Eso significa que todas las “imágenes médicas gráficas” del programa, incluida la desnudez, permanecerán intactas y se verán en TNT cuando el programa haga su estreno lineal el lunes 1 de diciembre a las 9 pm, hora del Este.

En un comunicado de prensa, TNT señaló que la decisión de no editar “The Pitt” para televisión lineal estaba en línea con la “misión principal del programa de representar con precisión las realidades de un departamento de emergencias”. Esas escenas de “imágenes médicas gráficas”, incluida la representación de un nacimiento en el Episodio 11, “son parte integral de la representación del programa del crudo costo emocional que ese trabajo tiene en aquellos que comprometen sus vidas con la profesión médica”, dijo el locutor.

Al reconocer que dichas imágenes normalmente se eliminan de la tarifa adquirida en la televisión comercial lineal, TNT dijo que «incluiría avisos al principio de cada episodio y al final de las pausas comerciales». No existen reglas que impidan que TNT transmita los episodios sin cortes; Como red de cable, TNT no está sujeta a los mismos estándares de contenido que la FCC exige a los canales de televisión por aire.

La primera temporada completa de 15 episodios de “The Pitt”, que proviene de John Wells Productions en asociación con Warner Bros. Television, se transmitirá tres episodios consecutivos por semana en TNT del 1 al 29 de diciembre.

Channing Dungey, presidente y director ejecutivo de Warner Bros. Television Group y US Networks, anunciado en la presentación inicial de Warner Bros. Discovery en mayo que “The Pitt” tendría una emisión lineal en TNT este otoño. La idea es exponer el programa a nuevos espectadores que tal vez aún no lo hayan visto en streaming, y también utilizar la ejecución lineal como una especie de marketing previo al estreno de enero de la temporada 2 en HBO Max.

«Todos nosotros en ‘The Pitt’ estamos muy entusiasmados de que la audiencia de TNT tenga la oportunidad de ver nuestro programa ganador del premio Emmy a partir del 1 de diciembre», dijo el productor ejecutivo John Wells en un comunicado. «También estamos muy agradecidos con TNT por permitir que la serie se muestre tal como se filmó y transmitió inicialmente en HBO Max».

Noah Wyle, Tracey Ifeachor, Patrick Ball, Katherine LaNasa, Supriya Ganesh, Fiona Dourif, Taylor Dearden, Isa Briones, Gerran Howell y Shabana Azeez protagonizan la primera temporada de “The Pitt”. Cada episodio sigue al personaje de Wyle, el Dr. Michael “Robby” Robinavitch, durante una hora completa durante su turno de 15 horas como jefe de atención en la sala de emergencias del hospital Pittsburgh Trauma Medical Center.

R. Scott Gemmill creó la serie y se desempeña como productor ejecutivo. Wyle también es productor ejecutivo junto con Wells y Erin Jontow de John Wells Productions, Simran Baidwan y Michael Hissrich.

La segunda temporada de “The Pitt” se encuentra actualmente en producción para su regreso en enero a HBO Max. Según el transmisor, “The Pitt” alcanzó 20 millones de espectadores en todo el mundo por episodio. El programa también causó sensación en los premios Primetime Emmy de este año, ganando cinco, incluida una serie dramática destacada, así como los premios Emmy por primera vez para Noah Wyle (actor principal de drama), Katherine LaNasa (actriz de reparto de drama) y Shawn Hatosy (actor invitado de drama). El programa también ganó por el casting sobresaliente de una serie dramática. “The Pitt” también ganó un premio Humanitas este año por guión dramático.

Mientras tanto, el programa también está teniendo un impacto en las conversaciones sobre medicina y atención médica del mundo real. Según un estudio reciente por la USC Centro Norman Lear“The Pitt” ha cambiado la conversación sobre temas como la donación de órganos y la planificación del final de la vida.

En el comunicado de prensa del lunes, TNT compartió una cita de L. Anthony Cirillo, MD, FACEP, presidente del Colegio Americano de Médicos de Emergencia (ACEP), sobre el impacto que el programa ha tenido entre los socorristas y los profesionales médicos: «‘The Pitt’ ofrece a todos una visión única y auténtica de cómo es practicar la medicina de emergencia. Este programa ofrece una visión única de la humanidad de la atención de emergencia y lo que se necesita para curar a las personas dentro de un sistema roto. Los médicos de emergencia del país están increíblemente orgullosos del programa y agradecidos por la oportunidad de ser vistos por quienes somos, los desafíos que enfrentamos y el trabajo que hacemos todos los días. Apreciamos profundamente el compromiso del elenco y el equipo que hace que este programa sea un gran éxito, especialmente los miembros de ACEP involucrados en la escritura y la producción, y estamos encantados de que ‘The Pitt’ pronto resonará en aún más personas, trayendo nueva urgencia a las conversaciones críticas sobre las soluciones reales del sistema de salud que los médicos de emergencia y los millones de pacientes que dependen de nosotros necesitan y merecen”.

“The Pitt” representa el último programa de HBO Max que se presentó en las redes de Turner, después de programas como “True Detective: North Country” de HBO, “Hacks” y “Peacemaker”.

«Esos fueron experimentos realmente buenos para nosotros», dijo Dungey en mayo. «Estamos aprendiendo un poco sobre cómo plataformar los programas, cómo hacer que se sientan más como un evento. Estos han sido muy buenos aprendizajes para nosotros a medida que avanzamos hacia el lanzamiento de The Pitt en el cuarto trimestre de este año. Hacer cosas así, es fantástico para nosotros, y también está ayudando a Max. Si lleva a los espectadores a Max para la nueva temporada, es una situación en la que todos ganan».

En cuanto a mantener el contenido intacto, el cable básico, que alguna vez siguió principalmente los estándares y prácticas de transmisión, principalmente debido a las preocupaciones de los anunciantes, ha aflojado sus restricciones de contenido en los últimos años, particularmente en lo que respecta al idioma. Y aquellos anunciantes que alguna vez se burlaron del contenido de TV-MA han estado más dispuestos a adoptar contenidos picantes para atraer a los espectadores más jóvenes a quienes no les preocupan algunas bombas F o imágenes crudas.

Aquí hay un vistazo a la campaña de marketing de TNT para “The Pitt”: