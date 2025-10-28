‘The Pitt’ ha inspirado más donación de órganos y planificación para el final de la vida

Después de solo una temporada, drama ganador de un Emmy”La fosa» ya está teniendo un impacto en las conversaciones sobre atención médica. Ése es el hallazgo de un nuevo estudio publicado el lunes por la USC Centro Norman Learque decía “The Pitt” ha cambiado la conversación sobre temas como la donación de órganos y la planificación del final de la vida.

Según un grupo de 1.409 espectadores encuestados por la división Hollywood, Salud y Sociedad del Centro Norman Lear de la USC, el 26,9% de los encuestados dijo que era más probable que buscaran información sobre donación de órganos después de ver “The Pitt”, mientras que el 17,2% dijo que compartían la información con otros. El estudio señaló de manera útil que el impacto fue especialmente grande entre el público negro, una distinción importante ya que los pacientes negros a menudo están sobrerrepresentados en las listas de espera de trasplantes y subrepresentados entre los donantes.

Además, una historia en “The Pitt” sobre miembros de la familia debatiendo sobre las decisiones sobre el final de la vida de un padre enfermo también pareció tener un gran impacto en los espectadores. Alrededor del 38,8% dijo que profundizaría en la planificación del final de la vida, como un testamento vital o un poder notarial, mientras que el 15,3% dijo que compartiría esta información con otros.

Y el estudio encontró que entre los 709 espectadores que habían visto al menos tres episodios de “The Pitt”, casi el 90% dijo que “la serie revela cómo problemas sistémicos como la falta de personal afectan los resultados de los pacientes y ayudan a que el estrés del proveedor sea identificable”.

El equipo de Salud y Sociedad del Norman Lear Center Hollywood de la USC también habló con médicos, enfermeras y aprendices, la mayoría de los cuales confirmaron la autenticidad de las historias del programa, como la sobrepoblación, la falta de financiación y otras realidades de su trabajo.

«Si bien nuestro objetivo principal es crear historias convincentes y complejas, también estamos comprometidos a ser actuales y precisos en nuestra descripción de temas médicos», dijo el productor ejecutivo y escritor de «The Pitt», Joe Sachs, MD. «Debido a esto, la educación sobre salud pública es un efecto secundario maravilloso de nuestra narración dramática».

El estudio coincide con los honores de Salud y Sociedad del Normal Lear Center Hollywood de la USC el lunes, que incluye el Premio Cultura de la Salud para «The Pitt». La reciente ganadora del Emmy, Katherine LaNasa, entregará el premio al productor ejecutivo/estrella (y compañero ganador del Emmy) Noah Wyle y al creador/showrunner R. Scott Gemmill, junto con el equipo de redacción del programa.

«Durante 25 años, nuestro trabajo se ha basado en la idea de que las historias importan, pero la sabiduría convencional sugiere que el ‘brócoli’ debe estar escondido en la ‘hamburguesa’ para que el público lo digiera», dijo Erica Rosenthal, directora de investigación del Centro Norman Lear de la USC. «El éxito de ‘The Pitt’ es un poderoso recordatorio de que las historias pueden priorizar la precisión, resaltar desafíos sistémicos a través de personajes auténticos, despertar emociones e inspirar acción en el mundo real, todo sin sacrificar el valor del entretenimiento».

Otras series que serán homenajeadas incluyen “Shrinking”, “Dying for Sex”, “Paradise”, “Matlock”, “Grey’s Anatomy” y “Chicago Med”, todas las cuales serán reconocidas por marcar una diferencia en temas que incluyen la atención médica, el racismo, el cambio climático, el cáncer y más. La comediante Carol Leifer será la anfitriona del evento, que se llevará a cabo en el Writers Guild Theatre de Beverly Hills.

Además de LaNasa, otros presentadores incluyen a Jason Ritter (“Matlock”), Wendie Malick (“Shrinking”), Sarah Shahi (“Paradise”), Nikki Boyer (“Dying for Sex”) y Jason George (“Grey’s Anatomy”). Entre los asistentes también se encuentran la esposa de Lear, Lyn Lear, así como el equipo del último espectáculo de Lear (“Boots”), incluido el actor Miles Heizer y el autor Greg Cope White.

El comité anfitrión de los premios de 2025 está formado por Jimmy Kimmel, Judith Light, Lyn Lear, Phil Rosenthal e Yvette Nicole Brown.