‘The Pitt’ está protagonizada por Taylor Dearden y Patrick Ball Tease Temporada 2

Fanáticos de «El pitt«Pronto puede regocijarse: la reunión de Mel y Langdon sorprenderá a todos en el Hospital Médico de Trauma de Pittsburgh en la temporada 2.

«Para Mel, él es alguien que ella conoce en su primer turno y descubre que ella realmente se relaciona con él», dijo Taylor Dearden, quien interpreta a Mel en el drama de HBO Max, dijo Variedad Durante la 77ª celebración de nominados de los Premios Emmy de Warner Bros. Television Group. «Ella solo conoce a Langdon por un día, pero él tiene un impacto tan masivo en ella, y luego se ha ido. En la temporada 2, ha vuelto después de 10 meses, y ella no tiene idea de dónde ha estado o por qué se fue por tanto tiempo».

Después de que Langdon fue expulsado del hospital por el Dr. Robby (Noah Wyle) después de que se revelara que había estado robando narcóticos médicos durante la temporada 1, la temporada 2 comenzará 10 meses después, listo para el fin de semana del 4 de julio. A lo largo de la temporada 1, Mel y Langdon forman un vínculo durante todo el largo día, a menudo confisándose en sus pensamientos y luchas internas, antes de que desaparezca misteriosamente hacia el final del cambio de Mel.

«Langdon realmente ayuda a Mel a lo largo de su primer turno e incluso después de que él salga del hospital, ella todavía no tiene idea de lo que le sucedió», reveló Patrick Ball, quien interpreta a Langdon. «En la temporada 1, Mel necesita a Langdon para superar su turno, pero Langdon podría necesitarla más de lo que cree que lo hace en la temporada 2».

La temporada 2 de «The Pitt» introducirá nuevas enfermeras y pacientes que trabajan junto con el Dr. Robby y los otros miembros del hospital. La actriz Supriya Ganesh se burló de un punto de trama fundamental que tendrá lugar durante todo el turno de fin de semana. «Sin decir demasiado, hay una escena que involucra a un bebé en la temporada 2. Solo puedes filmar con bebés durante 20 minutos, y es muy increíblemente caótico».