‘The Pitt’, ‘Dying for Sex’ entre 2025 ganadores del Premio Humanitas

El episodio «2:00 pm» de HBO Max «El pitt«Y el seg» no es tan serio «de FX»Muriendo por sexo«Estaban entre los grandes ganadores el domingo en los premios de Humanitas 2025. El evento, celebrado en el Avalon Hollywood y presentado por la comediante Leah Rudick, honra a los escritores de proyectos de cine y televisión» que exploran la condición humana de una manera matizada y significativa «.

Otros homenajeados incluyeron las películas «Sing Sing» y «A Real Pain», así como el Doc «Patrice: The Movie», el programa de adultos jóvenes «Heartstopper» y la película familiar «Inside Out 2». En total, 52 escritores fueron nominados para su trabajo en 10 categorías de cine y televisión. Los ganadores reciben un trofeo y un premio en efectivo de $ 10,000.

Aquí están el 2025 Premio cultural Ganadores:

Drama Teleplay: «The Pitt» («2:00 pm»), Joe Sachs

Teleplay de la serie limitada: «Morir por sexo» («No es tan grave»), Kim Rosenstock

Largometraje del drama: «Sing Sing», Clint Bentley y Greg Kwedar

Largometraje de comedia: «Un verdadero dolor», Jesse Eisenberg

Teleplay de comedia: «The Pradeeps of Pittsburgh» («Interrogation Log #1»): Vijal Patel

Teleplay para niños: «Heartstopper» («Viaje»), Alice Oseman

Documental (largometraje): «Patrice: la película», Ted Passon

Característica familiar: «Inside Out 2», Meg LeFauve y Dave Holstein

Documental (docuseries, episodio único): «Vow of Silence: The Assassination of Annie Mae» («Wounded Knee 1973»), Yvonne Russo, Mark Becker, Amy Kaufman y Caroline Waterlow

Cortometraje: «La cucaracha», Mary Pat Bentel

También en el evento, escritor/productor/actor Lena Waithe fue presentado Humanitas‘»Premio Voice for Change». (Arriba, foto de Suji Lee.) El premio «honra a los que han creado o defendieron la narración visionaria y valiente». Waithe fue entregado el premio por el productor y escritor de televisión Mara Brock Akil («Forever», «The Game»).

Además, se anunciaron premios para el Premio de Comedia de la Comedia de David y Lynn Angell College de 2025, el Premio de Comedia de la Colegio de David y Lynn Angell, y el Premio de Drama de Carol Mendelsohn College.

Y el presidente de programación original de Starz, Kathryn Busby, le entregó el premio Starz #Takethelead a Taylor Martin («The Blacklist»).

Nuevo asesor del programa de becas Voices Emmylou Díaz («Estación 19», «The Watchful Eye») y Erika Kennair (Junta Directiva de Humanitas, Jefe de Scripted para la División de los Estados Unidos del MediaPro Studio), presentaron los premios a los destinatarios de la nueva beca Voices: Nicole Lynn Cohen, Meg Dudley, V Marks, Drew McItnurff y Ariana.

Además, fueron los ganadores de los Premios de Escritos de Escritos de este año: Mohannad Salman (ganador del Premio de Comedia de David y Lynn Angell College) y YeAJoon Cho (ganador del Premio Drama de Carol Mendelsohn College).