‘The Pitt’, ‘adolescencia’ dibujan en los espectadores con situaciones difíciles

En el episodio 13 de HBO Max «El pitt«Los espectadores se remacharon como el heroico pero sufriendo al Dr. Michael» Robby «Robinovitch (Noah Wyle) se hunden en el piso en el Centro Médico de Trauma de Pittsburgh, llorando y temblando. Es un momento de ruptura que hemos estado esperando durante toda la temporada mientras hemos visto el peso de Robby el peso de un Centro de Trauma, que lo lleva a Horors de trabajo durante el trabajo durante el trabajo. Baila en términos de llevar a alguien a ese punto y encontrar lo que necesitábamos hacer para llevarlo al precipicio un par de veces y finalmente darle una propina ”, dice el creador y productor ejecutivo de la serie R. Scott Gemmill.

Ese punto de inflexión, por así decirlo, es tan personal y devastador de ver, pero también nos hizo sentir incómodos de la mejor manera. No es de extrañar que «el Pitt» fuera un golpe fuera de la puerta, tirando de un promedio por episodio de 10 millones de espectadores; Claramente sabía cómo nunca posponer su público a pesar de su prescripción regular de intensidad.

También es el tipo de televisión que los votantes de Emmy aman. En su temporada de primer año, obtuvo 13 nominaciones, y está lejos de ser el único intenso espectáculo que recibe elogios. En la serie limitada o de antología, el cuatro episodio de Netflix «Adolescencia«También recibió 13 nominaciones y recuerda el drama acosador y inquietante del streamer» Baby Reindeer «, que ganó seis 2024 Emmys incluyendo series limitadas o de antología.

Agregue series como «The Bear» de FX, «Severance» de Apple TV+y, en el espacio sin guión, «The Enshownsal» de HBO Max y claramente amamos a Pressing Cooker, pero ¿cuál es exactamente el sorteo?

En un mundo lleno de conflictos políticos, guerra y desastres naturales, ¿por qué es un drama intenso a lo que nos atrae cuando nos sentamos para escapar frente a nuestros televisores? El Dr. Jessi Gold, director de bienestar del sistema de la Universidad de Tennessee, dice que en un tiempo nos conectamos cada vez menos, todavía necesitamos discutir la televisión de refrigerador de agua entre nosotros. «La pandemia hizo la comunidad rara en general, y no tenemos espacios físicos que reúnamos tanto», dice, citando comunidades en línea donde ahora vamos a hablar de la televisión que amamos.

Y, en lo que respecta al tema, el hecho de que el Dr. Robby «del Pitt» está lidiando con TEPT al ver a muchas personas morir de Covid-19 (incluido su amado mentor), sorprendentemente, no es desagradable, pero en su lugar nos hace sentir una conexión. «No todos podemos relacionarnos con la pérdida de un hijo, pero todos vivimos a través de Covid, por lo que todos tuvimos un concepto colectivo de lo que fue», dice Gemmill.

Desafortunadamente, los finales felices no son una garantía en la vida, y no siempre no son parte de estas series incómodas, pero tampoco nos dejan necesariamente engañados al final. Tome el cuarto y último episodio de «Adolescence», donde el enfoque está en la familia Miller, el patriarca Eddie (Stephen Graham), la esposa Manda (Christine Tremarco) y su hija Lisa (Amélie Pease), un año después de que su hijo Jamie (Owen Cooper) de 13 años asesinara a uno de sus compañeros de clase.

Vemos a la familia tratar de encontrar algo de alegría en el cumpleaños número 50 de Eddie, incluso cantando y riendo juntos en un momento. «Lo que sientes en ese momento es que están tratando de ser felices y hay casi una angustia en el hecho de que puedes ver la tensión en las costuras», dice Jack Thorne, cocreador y co-escritor de la serie con Graham. «Una audiencia puede ver la verdad, mientras que también esperan que se convierta en una verdadera alegría».

Lamentablemente, esa alegría es de corta duración después de algunos incidentes desafortunados, incluida una llamada telefónica de Jamie diciéndoles que tiene la intención de declararse culpable por el asesinato. Su súplica proporciona una resolución adecuada, aunque no necesariamente feliz, a la serie. Gold, quién también es el autor de «¿Cómo te sientes?: La búsqueda de la humanidad de la humanidad de un médico en la medicina», relata este tipo de final del popular género y procedimientos del crimen como «Ley y orden: unidad de víctimas especiales», que profundiza en el tema oscuro semana tras semana.

«A veces es porque la historia tiene un comienzo y un final y al menos tiene algún tipo de resolución, que no siempre tenemos en nuestras propias vidas», dice ella. «A veces también creo que la televisión que es tan extrema ayuda a nuestra vida cotidiana a sentirse mejor».

Thorne admite que no se preocupa de que la «adolescencia» fuera demasiado intensa para los espectadores, pero se sorprendió cuando el público enorme encontró rápidamente el espectáculo cuando cayó en marzo. «Creíamos en el programa y pensamos que conseguiríamos personas que se inclinaran en lo incómodo porque hay audiencias que se inclinan en lo incómodo, y yo soy una de esas audiencias», dice.

Claramente golpeando un acorde, el programa estableció un récord de series limitadas de Netflix con un total de dos semanas de 66.3 millones de visitas y se convirtió en la segunda serie de habla inglesa más observada del streamer después de la primera temporada de «Miércoles». Fue el primer programa de transmisión en ubicar en la parte superior de las calificaciones de televisión semanales de Barb Audiences en el Reino Unido

Thorne también menciona la serie dramática de Netflix «Forever» como una que lo dejó inquieto en un momento en particular cuando la policía de la policía es entrenada por su padre (Michael Cooper Jr.) sobre cómo comportarse si alguna vez lo detienen por la policía. Poco después, «la policía se acercaba detrás de él, y el pobre niño estaba en pedazos, y yo estaba en pedazos para él», dice. «Me encanta ese tipo de televisión».

Para Gemmill, escuchar el «Pitt» es tan intenso y se incomoda a los espectadores es la música para sus oídos. «Significa que probablemente estamos haciendo bien nuestro trabajo y estamos haciendo que el mundo se sienta muy auténtico», dice. «Es un poco de naufragio en el que no quieres mirar, pero tienes que hacerlo y esa es solo la naturaleza humana».

Y, claramente, el tipo de televisión del que no nos cansaremos pronto.