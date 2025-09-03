‘The Paper’ se renovó para la temporada 2, un día antes del estreno en Peacock

No detengas las prensas: «El papel«Está en racha. Un día antes de la serie ‘se estrenará el 4 de septiembre Pavo real«The Paper» ya ha recibido una renovación temprana de la temporada 2 por el streamer. La noticia llega como «el periódico», que se desarrolla «La oficinaEl universo ha ganado un fuerte zumbido temprano, lo que lleva a este importante voto de confianza dentro de NBCUniversal.

La renovación de «The Paper» se anunciará el miércoles por la mañana por las estrellas Domhnall Gleeson y Sabrina Impacciatore, ya que aparecieron en el programa «Today» de NBC.

La recolección temprana llega como cocreador de la serie Greg Daniels ya está trabajando en los planes para una temporada 2. La luz verde ahora le da a él y a su compañero productor/showrunner Michael Koman suficiente tiempo para asegurarse de que «The Paper» regrese para su segunda temporada en este mismo momento el próximo año.

«Definitivamente tenemos ideas», dijo Daniels recientemente Variedad. «Hemos estado hablando de historias para una posible temporada 2, y será interesante ver lo que la audiencia piensa. Hemos recibido muy buenos comentarios de personas dentro de la compañía, periodistas y amigos, pero nunca se sabe lo que los fanáticos de ‘Office’ más amplios van a pensar en ello».

Se agregó Pearlena Igbokwe, presidente de TV Studios, NBC Entertainment & Peacock escrito en NBCU, de Daniels :: «Después de haber visto todos los episodios, creo que ha hecho un trabajo increíble. Estos son personajes que simplemente aman y aprecian lo que está haciendo en el programa. Creo que hacen un trabajo increíble de aterrizar la temporada.

«The Paper» está protagonizada por Domhnall Gleeson como Ned Sampson, un vendedor exitoso en la división de papel higiénico de Conglom Enervate centrado en el papel. Ned, que no ha trabajado en periodismo desde la universidad, recibe una nueva tarea: ayudar a salvar el pequeño periódico del mercado de la compañía en Toledo, donde acaba de ser nombrado editor en jefe. El problema? El toledo-teller de verdad emplea a uno o dos reporteros legítimos, Tops.

Ned es delicalista y tiene grandes planes para que funcione, pero tiene su trabajo cortado para él. Ese desafío es por qué todo está siendo filmado por un equipo documental. Ese mismo equipo que anteriormente pasó años disparando la sucursal Scranton de Dunder Mifflin, como se ve en «The Office».

Además de Gleeson e Impacciatore, «The Paper» también está protagonizada por Chelsea Frei, Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo, Alex Edelman, Ramona Young, Tim Key y Oscar Nuñez – repitiendo su papel como Oscar de «la oficina». (Oscar y el equipo de DOC son dos de las conexiones en pantalla entre «The Office» y «The Paper», haciendo que eso muestre un spin-off.)

La primera temporada de «The Paper» también contará con un puñado de estrellas invitadas como Eric Rahill, Tracy Letts, Molly Ephraim, Mo Welch, Allan Havey, Duane Shepard Sr., Nate Jackson y Nancy Lenehan.

Daniels se desempeña como cocreador, co-showrunner, productor ejecutivo, escritor y director (para el episodio 101) de «The Paper» bajo su banner de Deedle-Dee Productions. Koman («Nathan for You») es cocreadora, co-showrunner, productor ejecutivo y escritor. Otros EP incluyen Howard Klein, Ben Silverman, Banijay Americas y los creadores originales de «The Office» del Reino Unido Ricky Gervais y Stephen Merchant.

«The Paper» proviene de Universal Television, una división de Universal Studio Group. Los directores de la Temporada 1 incluyeron a Greg Daniels (101), Ken Kwapis (102), Yana Gorskaya (103), Paul Lieberstein (104), Tazbah Chavez (105), Jason Woliner (106), Jennifer Celotta (107), Matt Sohn (108), Dave Rogers (109) y Jeff (110) (110).

Peacock estrenará los 10 episodios de «The Paper» En un lanzamiento de un atracón el jueves 4 de septiembre. El streamer tomó la decisión de último minuto de abandonar todos los episodios a la vez después de ver los comentarios positivos para el programa, y ​​también al darse cuenta de que «la oficina» se ha convertido en una de las series más afectadas de todos los tiempos, y esa se ha convertido en la forma en que la mayoría de las personas ahora han visto la serie.

Para las comedias de Peacock, «The Paper» se une a «Ted» como los dos Laffers que han recibido renovaciones. La «cara de póker» de Peacock y «Twisted Metal», que recientemente completaron su segunda temporada, todavía están esperando la noticia de sus destinos. Las nuevas comedias en cubierta incluyen «The Miniature Wife», «The ‘Burbs» y «Dig».