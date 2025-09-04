‘The Office’ obtiene su secuela con ‘The Paper’ – No lo llames un reinicio

Hace unos años, Greg Daniels estaba buscando un socio para ayudar a los productos ejecutivos «El papel«, Su nuevo simulacro que narra los drones de los cubículos encargados de salvar a un periódico de Toledo, Ohio. Michael comoDejó un hecho especialmente clave: el programa iba a ser un seguimiento de «La oficina. «

«Cuando Greg trajo la idea de un documental que cubría este periódico, pensé que era una buena idea. ¡No supe hasta más tarde que se estaría conectado con ‘The Office’!» Koman dice. Esto es lo que hace que eso sea aún más divertido: Koman está casada con la actriz Ellie Kemper, que trabajó con Daniels como una de las estrellas de «The Office».

«No quería asustar a Michael», explica Daniels. «La noción de hacer un seguimiento de ‘The Office’ es, creo, muy tenso de peligro. Los fanáticos son muy protectores y soy muy consciente de eso».

Con buena razón. «The Office» fue un éxito considerable durante su carrera de nueve temporada en NBC (2005-13), comenzando como una interpretación estadounidense de la serie original del Reino Unido de Ricky Gervais y Stephen Merchant antes de desarrollar su propia identidad. Y luego vino el éxito monstruo del programa en la transmisión. Las repeticiones de «The Office» se convirtieron en un gigante en Netflix (y más tarde, Peacock), donde múltiples generaciones han atracado los 201 episodios, una y otra vez. Pregúntele a un fanático de Gen Z cuántas veces han visto toda la ejecución de «The Office» en sus teléfonos, y podría obtener una respuesta de dos dígitos.

Entonces, sí, un nuevo programa en el universo «de oficina» es un gran problema. Y también es algo que ha estado en las listas de deseos de otros. El productor ejecutivo Ben Silverman, quien fue instrumental en traer «la oficina» a los Estados Unidos, dice que se frustró a lo largo de los años como otros espectáculos, comerciales y memes imitaron su formato simulado simulario.

«Podría decir ‘estafado’, pero estábamos siendo continuamente honrado En todos los medios que puedas imaginar «, dice.» La imitación es una forma sincera de adulación, pero ¿por qué no? nosotros ¿Tomar una puñalada también? Seguimos dando vueltas: «Bueno, no podemos hacer nada que se moleste a los fanáticos». Todo lo que hacemos podría tener una lente comparativa. Greg no quería volver a hacer eso, entonces, ¿cómo nos acercamos?

Pero Daniels deja en claro: «The Paper» no es un reinicio de «oficina». «Sabía que esto no debería estar refundiendo el programa ‘The Office'», dice, «o manteniendo los mismos personajes, pero con un nuevo elenco que se compararía con el original y se quedó corto. Si iba a suceder, sería el mismo equipo documental que encontraría una historia diferente para hablar».

Daniels había estado pensando en el estado de los periódicos al mismo tiempo que comenzó a patear formas de revivir el universo de «oficina». «Hay estos grandes periódicos históricos como el concesionario Cleveland Plain», dice. «Y recuerdo haber escuchado sobre qué es un ‘periódico fantasma’: cuando un periódico regional es comprado por capital privado o algo así, se deshacen de todos los periodistas y simplemente realizan historias de servicios de alambre. Pero mantienen a los vendedores publicitarios, los contadores, los camioneros y todo el personal de apoyo».

Fue entonces cuando las ideas de Daniels se unieron. La «oficina» original se ubicó en las oficinas de Scranton del fabricante de papel ficticio Dunder Mifflin; ¿Qué pasa si su empresa matriz, Enervate, que se especializa en todo tipo de industrias relacionadas con el papel, terminó también posee un periódico fallido en una pequeña ciudad del Medio Oeste como Toledo? Luego vino el gancho: ¿Qué pasaría si los documentales que siguieron a las abejas de los trabajadores en la «oficina» original decidieron regresar a Scranton para una actualización? Resulta que la oficina está cerrada, pero los cineastas escuchan que Enervate está tratando de revivir el periódico de Toledo transfiriéndose a un vendedor desde su división de papel higiénico. Y así comienza el nuevo proyecto cinematográfico.

«Eso se sintió como un documental que realmente vería», dice Koman.

Daniels primero presentó todo esto para Pearlena Igbokwe de NBCU mientras paseaban por el backlot de Universal Studios a principios de 2020. Cuando comenzó a llover, Igbokwe estaba tan interesada que no estaba a punto de interrumpir el tono de Daniels, incluso cuando fueron derribados.

«Debemos haber caminado durante 45 minutos a una hora mientras descargaba la historia», dice Igbokwe, presidente de TV Studios, NBC Entertainment y Peacock escrito. «Tenía una visión clara … era un poco desconfiado de hacer que pareciera que estaba directamente relacionado con ‘la oficina’. Para Greg, se trataba de crear un programa que se mantenga por sí solo, que es tan fuerte con los diferentes personajes, pero ciertamente proporcionar un poco de ese tejido conectivo para los fanáticos.

Podemos llamarlo un «spin -off», gracias al regreso del actor de apoyo Oscar Nuñez Como el contador de la oficina Oscar Martínez.

Cerca del final de la carrera de «la oficina», la mayoría de los actores habían comenzado a seguir adelante con sus vidas. Daniels era requerido de empacar las excavaciones de Scranton con nuevos personajes y arrastrar el espectáculo. Pero con el personaje de Oscar, cuya vida privada como hombre gay encerrado fue revelado lentamente en el transcurso de la serie, Daniels sintió que había más que decir.

«Oscar Martínez siempre había sido una de las personas más privadas, que siempre parecía la más reacia al compartir y tenía la mayor dignidad», dice Daniels sobre el personaje. «Realmente no terminó tan diferente de donde comenzó, y parecía que aún había más a lo que podía reaccionar».

Entonces, la idea es que, cuando la oficina de Scranton de Dunder Mifflin se cierra, Enervate reubica a Oscar a su periódico Toledo.

Nuñez estuvo allí desde el principio, pero más allá de eso, el casting y la producción se movieron lentamente, ya que Daniels ha estado ocupado con su propia serie de Amazon Prime, «Subiendo», así como con el renacimiento bien recibido de «King of the Hill» con Mike Judge. Detrás de escena, los ex alumnos de «The Office» como el escritor Paul Lieberstein (que también interpretó a Toby) y el director Ken Kwapis trajo más de ese conocimiento institucional para ayudar a Daniels y Koman a construir «el papel».

Finalmente, Daniels y Koman encontraron su nuevo líder en Domhnall Gleeson («Run», «El paciente»), que interpreta a Ned Sampson, un idealista que fue a la escuela J pero luego se convirtió en un vendedor de superestrella en el negocio de papel higiénico de Enervate. Ahora sus jefes corporativos le han tardado en revivir el Toledo Truth Teller, con un personal que no sabe nada sobre el periodismo.

Pero de nuevo, esta no es «la oficina». Donde el jefe de ese programa (interpretado por Steve Carell) fue un tonto inapropiado, el personaje de Gleeson es más idealista. «Si Michael Scott fuera un líder particularmente inepto, me gusta la idea de que Ned Sampson podría inspirar a su personal», dice Daniels. «Y el problema no es que sea socialmente incompetente; el problema es que tiene una tarea enorme, y la gente está entusiasmada con ella, pero será un riesgo para sus carreras personales seguirlo. ¿Es capaz de hacerlo?»

La historia comienza tanto en Ned como en el primer día del equipo documental en The Truth Teller. «Es un lugar interesante para establecer un espectáculo», dice Gleeson, quien se preparó para «The Paper» pasando tiempo en Ohio y sombreando periodistas locales en Columbus, Cincinnati y Toledo. «Estaba claro, hablar con Greg y Michael, que la razón por la que estaban mirando este mundo del periodismo, que está bajo mucha amenaza, fue porque les importaba mucho».

Después de mudarse a Toledo, Oscar se sorprende y no está feliz de ver al equipo de Doc nuevamente. Más allá de él, el NED de Gleeson debe lidiar con un elenco de personajes que son excéntricos a su manera (y, sin embargo, son diferentes de los tipos de personalidad que poblaron «la oficina»). Eso incluye a Esmerelda (Sabrina Impacciatore), una mujer italiana que estaba contenta con una copia de cable sobre las celebridades en el cajero de la verdad, y es la principal lámina del programa, ya que socava los planes de alta mentalidad de Ned. Los personajes secundarios son interpretados por Ramona Young, Melvin Gregg, Tim Key, Alex Edelman y Gbemisola Ikumelo; Los dos últimos también están en el equipo de escritura del programa. Y luego está Mare (Chelsea Frei), el único reportero verdadero en el personal. La yegua ha renunciado principalmente a sus sueños y está en un lugar cínico cuando llega Ned. No los llames Jim y Pam, pero sí, son los posibles intereses amorosos para ver.

«Creo que son dinámicos», dice Frei sobre Ned y Mare. «Son tales foils el uno para el otro de muchas maneras. Pero quieren lo mismo, lo que siempre hace un conflicto divertido. Sacan lo mejor y lo peor el uno del otro».

En un cambio de planes de último minuto, Peacock lanzó los 10 episodios de la temporada 1 como un atracón el 4 de septiembre. Igbokwe dice que hicieron el cambio una vez que se dieron cuenta de que después de pasar una década en esos atracones de «la oficina», así es como los fanáticos consumen el universo del programa. Y quieren asegurarse de que los espectadores se queden hasta el final, donde hay un gran acantilado.

«Estos son personajes que simplemente crece para amar y apreciar lo que están haciendo en el programa», dice ella. «Creo que hacen un trabajo increíble al aterrizar la temporada. Así que tengo mucha esperanza y optimista de que el público sentirá lo mismo».

El 3 de septiembre, «el documento» recibió un Renovación de la temporada 2 de la empresasiguiente revisiones fuertes y el zumbido temprano. «Definitivamente tenemos ideas», dice Daniels sobre continuar el espectáculo. Él y Koman tampoco se oponen a hacer más episodios la próxima vez. Pero por ahora, Daniels admite que está ansioso. Recuerda cuánto pensaron que los fanáticos del Reino Unido «la oficina» era un tonto tratar de abordar una nueva versión para el público estadounidense.

«Estoy preparado para toneladas de negatividad», dice. «Solo porque sea mi personalidad. Pero tienes que superarla. Siento que puede haber algunos quejas al principio, pero espero que esto realmente esté hecho para las personas que aman ‘la oficina'».