The Musical’ anuncia su carrera en Nueva York

“Picnic en Roca Colgante: The Musical”, una adaptación de la espeluznante novela de Joan Lindsay, comenzará a presentarse el 16 de diciembre en el Greenwich House Theatre (27 Barrow Street) con una participación estrictamente limitada.

El programa cuenta con un libro y letra de Hilary Bell y música y arreglos de Greta Gertler Gold. Está dirigida por Portia Krieger con coreografía de Mayte Natalio. El fuera de Broadway La producción se extenderá hasta el 17 de enero de 2026.

Es una historia que probablemente sea mejor conocida a través de la icónica película de Peter Weir, considerada un clásico del cine australiano. Esta adaptación musical reinventa la historia de un grupo de colegialas adolescentes que van de picnic al siniestro Hang Rock a través de una lente femenina. El poder misterioso de la historia proviene de su enigma esencial: ¿cómo desaparecieron tres de las chicas sin dejar rastro? La historia se desarrolla en el contexto de la salvaje belleza natural de Australia, al tiempo que ofrece una perspectiva de las Primeras Naciones sobre la exploración de la inocencia y el destino.

Gold cocreó la producción del concierto de “Triplight” en Joe’s Pub y está colaborando en nuevos musicales con Susan Bernfield y Stew (“Passing Strange”). Sus trabajos incluyen el musical de rock psicodélico “The Red Tree” y el musical infantil en gira “All Aboard”. Krieger fue director asociado de “Seminar”, “Almost Famous” y “Fun Home” de Broadway. Ha trabajado en 2ST, Playwrights Horizons, Roundabout y New York Stage & Film.

El elenco incluye a Tatianna Córdoba (“Las mujeres de verdad tienen curvas”); Erin Davie (“Jardines grises”); Sara Ellis; Carly Rose Gendell (“Escuela de Rock”); Gillian Han; Alexandra Humphreys; Bradley Lewis (“La maravillosa señora Maisel”); Kate Louissant (“Un mundo maravilloso”); Marina Pires (“Cómo bailar en Ohio”); Maddie Robert (“Gypsy” en Godspeed); Brandon Keith Rogers (“El corazón” en LaJolla); Reese Sebastián Díaz (“Querido Evan Hansen”); Lizzy Tucker (“¡Boop!”); Kaye Tuckerman (“El niño de Oz”); Sarah Walsh (“Escuela de Rock”); y Jordan White.

«La impresionante película de Peter Weir captó mi imaginación cuando era joven y siempre me ha perseguido», dijo Gold. «La oportunidad para Hilary Bell, Portia Krieger y para mí de darle vida como un musical con tantas voces femeninas diversas y abrir la historia a una perspectiva crucial de las Primeras Naciones Australianas, ha sido un sueño hecho realidad».

Gold continuó: «Siempre me han atraído las historias más oscuras de los musicales. Es un desafío apasionante volver a contar esta historia matizada, centrada en la mujer y sin resolver. A Joan Lindsay se le ocurrió como un sueño cuando tenía 69 años y ha continuado durante décadas».

“Picnic at Hanging Rock” presenta un diseño escénico de Daniel Zimmerman; diseño de vestuario de Ásta Bennie Hostetter; asistente de diseño de vestuario de Jemima Firestone Greville; diseño de iluminación de Barbara Samuels; y diseño de sonido de Nick Kourtides. Anessa Marie es la directora musical y directora y Britt Berke es la directora asociada. La directora de escena de producción es Kelly Stillwell. El dramaturgo de las Primeras Naciones es Nick Harvey-Doyle. Rob Jost es el central musical.

Está producido por Irma Theatricals. Los coproductores son Willette y Manny Klausner, Lara Goodridge, Alec Stais y Elissa Burke, Cordelia Stephens. Los productores asociados son BJ Jackson, Anna Orszaczky y Karen Robson.

El casting estuvo a cargo de Kevin Metzger-Timson, CSA y Tara Rubin, CSA de The TRC Company. El director general y productor ejecutivo es Carl D. White (Martian Entertainment).

Las obras de Bell incluyen «Summer of Harold», «Splinter» y «Wolf Lullaby».