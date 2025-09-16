‘The Morning Show’ se renueva para la temporada 5 en Apple TV+

«El espectáculo de la mañana«Se ha renovado para una quinta temporada en Apple TV+, un día antes del estreno de la temporada 4.

Protagonizada por Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, la serie dramática sigue a los principales jugadores en un programa de noticias matutino y la red que lo transmite. La logline para la temporada 4 dice: «Con la fusión de UBA-NBN completa, la sala de redacción debe lidiar con una responsabilidad recién descubierta, motivos ocultos y la naturaleza esquiva de la verdad en una América polarizada. En un mundo lleno de descuentos profundos, teorías de conspiración y encubrimientos corporativos, ¿quién puede confiar? Y cómo puede saber qué es realmente real?»

Junto con Aniston y Witherspoon, el elenco incluye a Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Greta Lee, Nicole Beharie y Jon Hamm. Nuevo en la temporada 4 son Aaron Pierre, William Jackson Harper, Boyd Holbrook, Marion Cotillard y Jeremy Irons.

Charlotte Stoudt se desempeña como Showrunner, mientras que Mimi Leder se desempeña como directora. Media Res produce la serie. Los productores ejecutivos incluyen Stoudt; Leder; Michael Ellenberg y Lindsey Springer a través de Media Res; Witherspoon y Lauren Neustadter a través de Hello Sunshine; Aniston y Kristin Hahn a través de Echo Films; Zander Lehmann; y Micah Schraft.

«‘The Morning Show’ ha sido un destacado desde el principio, debutando como una de las series insignia en Apple TV+», dijo el jefe de programación de Apple TV+ Matt Cherniss en un comunicado. «Ha sido increíblemente gratificante verlo no solo entretener sino también resonar con el público en todo el mundo. Gracias al excelente equipo de elenco y creativo, dirigido por Jennifer, Reese, Charlotte y Mimi, ‘The Morning Show’ continúa entregando historias adictivas y provocativas que todos vamos a amar. Estamos entusiasmados por experimentar la próxima próxima capítulo de este capítulo emergente de la advertencia». «.». «.». «.». «.». «.». «.». «.».

«Es un honor presenciar el talento colectivo, la pasión y el compromiso de Jen, Reese, Mimi, Charlotte, nuestros socios de Hello Sunshine y Echo Films, y todos los involucrados en ‘The Morning Show’, y estamos entusiasmados de embarcarse en una nueva temporada que le dará a este equipo y creativo equipo aún más lugar para brillar», dijo el productor ejecutivo Michael Ellenberg, CEO de Mediares. «Estamos muy agradecidos con Apple TV+ y los fanáticos de todo el mundo que sintonizan todas las semanas, y estamos muy emocionados de que los espectadores vean esta próxima temporada y más allá».