The Monster Catchin Musical Parodies Pokemon en Comic Con

¿Qué hacen los Pokémon cuando están atrapados dentro de Poké Ball? ¿Por qué los tipos de hierba son súper efectivos contra los tipos de agua? ¿Cómo funcionan realmente las cuerdas de escape? Todas estas preguntas han afectado a los fanáticos de «Pokémon» durante 29 años, y ahora hay un musical hilarante que se burla de todos estos Poké-Quirks, simplemente no le digas a Nintendo.

«Balls: The Monster-Catchin ‘Musical Comedy» reemplaza a Pokémon con Collectabuddies, el estimado profesor Oak con «el profesor» y su sobrino perpetuamente molesto, Gary Oak, con «The Rival». Creado por Brandon Zelman y Harrison Bryan, «Balls» cuenta una historia de que cada fanático de «Pokémon» encontrará familiarizado: un niño de 11 años se propone atrapar a los 151 Collectabuddies, pero «Balls» tiene mucho más búsqueda de alma, números musicales y títeres de bricolaje.

El programa comenzó como un Kickstarter, recaudando dinero para producir un espectáculo de bajo presupuesto como prueba de concepto. Eso dio como resultado tres espectáculos con entradas agotadas en la advertencia de Nueva York y un próximo panel en la Comic-Con de Nueva York presentado por Veronica Taylor, el actor original de la voz de Ash Ketchum en el anime «Pokémon». El evento de Nueva York será una nostálgica Poké-Reunion como Stuart Zagnit, la voz inglesa original del profesor Oak, interpreta al profesor en «Balls».

«Siempre escribimos juntos, y pensamos que sería divertido construir algo en el sandbox de otra persona», dice Zelman, un actor y alumno de la Brigada Ciudadana Opliatoria que ha sido amigo de Bryan desde la infancia. «Tome algo que se sintiera familiar y nostálgico y construya algo completamente nuevo».

«Ya sea que seas fanático del arte visual, los títeres, la música, la improvisación, los juegos o el anime, realmente estamos tratando de que todos hablen entre ellos, y hemos tenido un viaje tan divertido y salvaje intentando hacerlo», dice Bryan, actor, cantante y titiritero que toca el villano de la villa del villano Warlordturtle, una espada en el Pokémon Wartortle mezclado con un extremo de un armador.

Al igual que el juego original «Pokémon» (antes de que la serie se disparara a más de 1,000 criaturas), «Balls» tiene 151 hilarantemente nombrados Collectabuddies. Está la saliva de tortuga a la derecha de WarlordTurtle (una parodia de Squirtle), el pescado inútil (Magikarp), Sleeping Oaf Grizzzlee (Snorlax), la canaconda que tiene cerveza cánaconda (ekans) e incluso una parodia de Farfetch’d llamado Fat’chance, que está caído en el amor con una abanión. Y es mejor que creas que en realidad hay 151 Collectabuddies; Al final de «Balls», el elenco canta su propia versión del «Pokérap» que enumera cada uno con animaciones crudas en la pantalla.

En «Balls», los Collectabuddies hacen algo que Pokémon nunca ha intentado: ascender a sus amos humanos. Depende del profesor, quien inventó los dispositivos titulares, esféricos y de monstruos, y su sobrino, el rival (Teresa Attridge), para derrotar a los malvados coleccionables, al tiempo que enfrenta su trauma familiar. La parodia es potente durante el tiempo de ejecución de 90 minutos de «bolas», pero no esperes escuchar las palabras «Pokémon» que alguna vez pronunció en el escenario (el elenco apenas lo dice durante nuestra entrevista de una hora).

«Nos sentamos muy seguros dentro de la parodia y la ley de sátira», dice Bryan. «Estamos realmente inspirados en otros programas como ‘Puffs’, que tuvieron una carrera similar en el fandom ‘Harry Potter’, y ‘Stranger Sings’, en torno a la IP de Netflix. Incluso si queríamos incluir el juego Freak IP, encontramos tanta alegría en crear nuestro propio universo y tradición y llevar a Life This completamente deslizado, Parallel Universo que juega con los personajes que deberían sentirse familiares, pero también están en su propio lugar en su propio lugar».

Agrega Zagnit: «No hay necesidad de mencionar el material fuente, porque todos lo saben. Es tácito, pero es muy claro. Ese es el genio. Todos saben a lo que se refieren y no tienen que mencionarlo».

A pesar de crear la voz del profesor Oak en el anime «Pokémon», Zagnit no estaba en el elenco original de «Balls». Después de ensayar durante meses, el programa de repente perdió a su actor principal, por lo que Zelman y Bryan se acercaron a Zagnit por capricho para ver si se unía a su programa. Zagnit, que ha tenido una carrera en TV, Film y Broadway fuera de sus días de «Pokémon», los sorprendió diciendo que sí.

«Esta es la primera vez, tengo que admitir una carrera muy larga, donde puedo combinar dos partes muy significativas de mi vida profesional en un solo programa. Eso es inaudito», dice Zagnit. «[Zelman and Bryan] Me encontré por su conocimiento de mí y ‘Pokémon’. Originalmente, estaba haciendo pequeños videos para ellos como profesor, no conectado con el programa. Estuvimos en el radar del otro durante bastante tiempo. Esta es realmente una situación única en la vida. Mucha gente de teatro musical no sabía que era un personaje de anime, y la gente del anime no tenía idea de que tenía un currículum de teatro. Aquí se están fusionando juntos de una manera absurda e histérica «.

Zagnit lidera el elenco de seis personas con Attridge, quien interpreta al autodenominado rival «Piebro de mierda». El número musical de Attridge es un rap titulado, por supuesto, «Piece of Shit», y ella y Zagnit se unen para más canciones bruscas, además de la sombría balada ocasional. No sería una parodia de «Pokémon» sin una batalla de criaturas, y Zagnit, Attridge y Bryan improvisan un enfrentamiento uno a uno en el final del programa. Utilizando sugerencias de audiencia, Zagnit y Attridge forman el ataque de sus colectabuddies se mueven en el acto, pero el señor de la guerra de Bryan opta por ataques a base de armas de agua que empapan la primera fila más que Splash Mountain.

Después del panel Comic-Con de Nueva York el 10 de octubre, hay una oportunidad más de ver «bolas» en la advertencia de Nueva York el 17 de octubre. Después de comenzar como un Kickstarter, el futuro está abierto para la comedia musical.

«Tenemos un universo en constante expansión aquí en ‘Balls'», dice Zelman. «Tenemos 151 Collectabuddies originales. Tenemos todo este musical robusto en el que realmente queremos ponernos frente a la gente. Veo el universo completo y ampliado de este mundo en el que acabamos de romperse.

«Si tuviéramos más dinero, podríamos casarnos más del aspecto del videojuego también», agrega Attridge. «¿Cómo se ve si tenemos un teatro con más pantallas? O incluso pantallas en los pisos, techos, televisores y animatronics. ¿Qué pasa si tenemos más personas que pueden mover el set? ¿Cómo se ve la mercancía si alguna vez evoluciona? ¿Qué pasa si tenemos más tarjetas? ¿Qué pasa si tenemos un juego de cartas de comercio? Entonces los niños jugadores y los niños del teatro se unen y forman un gran monolito en el que se apoderan de la ciudad?

El panel de «Balls: The Monster-Catching ‘Musical Comedy» tiene lugar el viernes 10 de octubre a las 8:30 pm en el Javitz Center durante la Comic-Con de Nueva York, con una actuación de seguimiento en la advertencia de Nueva York el viernes 17 de octubre. A las 6:30 pm.