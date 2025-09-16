The Last Airbender ‘Sets New York Comic Con Reunion, revela

Nickelodeon ha establecido los detalles de su «Avatar: el último airbender«Paneles en Nueva York Comic Con.

El 9 de octubre, la compañía obtendrá una vista previa de nuevas líneas de juguetes y juegos que debutarán durante el próximo año. Al final del panel, que se titula «The Merch Nation: Avatar Legends Action Figures y juegos», los fanáticos tendrán la oportunidad de responder preguntas de trivia para ganar premios especiales. El panel comenzará a las 3:30 p.m. en la sala de Javits North 408.

Luego, el 12 de octubre, los actores de voz originales para Aang (Zach Tyler Eisen), Katara (Mae Whitman), Sokka (Jack Desena), Toph (Michaela Jill Murphy) y Zuko (Dante Basco) se reunirán con el co-creador de la serie Bryan Konietzko en un módulo de la Voz de Janet de la serie. El panel tendrá lugar en Javits Hall 1d en el escenario principal a las 11 a.m.

La cabina «Avatar: The Last Airbender» también organizará actividades diarias durante toda la convención. En una oportunidad fotográfica que lleva el nombre del episodio piloto, «The Boy in the Iceberg», los fanáticos tomarán una foto con un iceberg de 20 pies de altura que representa a Aang y Appa atrapados dentro. Una activación del bosque Wulong contará con las columnas de rock de 10 pies vistas durante la batalla de Aang con Fire Lord Ozai (Mark Hamill) en el final de la serie, por lo que los fanáticos pueden caminar antes de irse con una foto impresa y un GIF digital que incluye una aparición sorpresa. Después de caminar por el bosque, habrá una APPA de 9 pies para tomar fotos. Al rodear el stand, un «viaje de flexión» de realidad aumentada permitirá a los fanáticos escanear diferentes áreas y lanzar experiencias interactivas que «dan vida a los personajes de avatar favoritos de los fanáticos». Además, los carteles y otros regalos especiales se entregarán a través de la convención, y los personajes disfrazados de Spongebob Squarepants y Patrick Star hará apariciones en el stand.

«Avatar: The Last Airbender» funcionó durante tres temporadas en Nickelodeon de 2005 a 2008, convirtiéndose en una de las series animadas más queridas de todos los tiempos. La serie se convirtió en una franquicia completa, con la serie de secuelas «The Legend of Korra» que se postulan durante cuatro temporadas de 2012 a 2014 y varias novelas gráficas y novelas para adultos jóvenes que se publicaron. En 2021, Nickelodeon lanzó Avatar Studios para producir nuevas series y películas, comenzando con «The Legend of Aang: The Last Airbender», que se estrena en los cines el 9 de octubre de 2026. En San Diego Comic Con, un panel de «Last Airbender» presentado Un primer vistazo a «Avatar: Seven Havens» Una serie destinada a seguir «The Legend of Korra».