‘The Hermitt’ protagonizada por Lou Ferrigno adquirido por uncork’d Entertainment

El distribuidor de cine Uncork’d Entertainment ha adquirido los derechos de América del Norte para la película de terror «The Hermit», protagonizada por Lou Ferrigno Como productor de cerdos caníbales en su primer papel interpretando a una criatura desde la serie de televisión de CBS «The Incredible Hulk».

En la película de terror, que tiene una corriente subterránea de ironía peculiar, Ferrigno hace y vende cecina hecha de carne humana.

Uncork’d planea lanzar «el ermitaño» teatralmente en el primer trimestre de 2026.

Además de Ferrigno, «The Hermitt» también está protagonizada por Malina Weissman («Una serie de eventos desafortunados») que pronto será visto en la «Academia Coven de Disney». La película está dirigida por el director italiano de EE. UU. Salvatore Sclafani y producida por Gerry Pass de Chrome Entertainment junto con los primeros productos infantiles de Sclafani.

«The Hermit» es la primera característica en inglés dirigida y producida por Sclafani, un nativo de Palermo, Italia, que ha estado viviendo Los Ángeles, donde produjo el thriller pandémico de 2019 «Tyger Tiger» protagonizada por Dylan Sprouse.

Arrastrados en unas vacaciones en el bosque, dos adolescentes absorbidos por sí mismos interpretados por Weissman y Anthony Turpel («Bloody Bridget»), se aventuran fuera del sendero, tropiezan con una granja, entra, vea a los animales que cuelgan de la pared y «luchan por sus vidas contra un agricultor de cerdos caníbales impertables», según la sinopsis de «el hervidor».

Keith Leopard, presidente de Uncork’d Entertainment, firmó el acuerdo con Gato Scatena de S&R Films en nombre de Chrome Entertainment en el Festival de Cine de Toronto y mercado.

«Salvatore ofrece un viaje feroz y agradable a la multitud, mientras que Lou Ferrigno es una fuerza en el modo de criatura completa», dijo Keith Leopard de Uncork’d en un comunicado, y agregó: «Estamos encantados de haber adquirido ‘The Hermitah’ y no podemos esperar para compartirlo con fanáticos del terror en todo el norte de América».