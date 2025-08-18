‘The Great Flood’ de Netflix entre el cine coreano hoy en Busan

Selecciones de estreno

El 30 Festival Internacional de Cine de Busan ha presentado cinco selecciones para su Cine coreano hoy – estreno especial Programa, exhibiendo cine comercial coreano contemporáneo notable.

Entre las cuatro películas que tienen su estreno mundial en el festival se encuentra el thriller de desastre de Kim Byung-woo «The Great Flood», protagonizada por Kim Da-Mi y Park Hae-soo. El Netflix La película sigue a los sobrevivientes de un desastre catastrófico de inundación. La comedia de acción de Ra Hee-Chan «Boss» presenta a Jo Woo-Jin, Jung Kyung-Ho, Park Jihwan y Lee Kyoo-Hyung en una historia sobre miembros de pandillas que compiten por puestos de liderazgo. Ha Jung-Woo dirige y protagoniza «The People Upstairs», explorando las tensiones entre las parejas vecinas. «Audition 109», la secuela del «Wish Wish» de 2009, Marks Jung Woo Directorón de director junto con el codirector OH Seong-ho.

El «Proyecto Y» de Lee Hwan está protagonizada por Han So-Hee y Jun Jong-Seo como mujeres enredadas en el crimen peligroso. La película tendrá su estreno mundial en Toronto y su estreno asiático en Busan.

Biff se extiende del 17 al 26 de septiembre.

Selección de personal

Disney ha designado Tony Zameczkowski Como vicepresidente senior y gerente general, directo al consumidor, Asia Pacífico, con efecto inmediato. El veterano de los medios de comunicación de 25 años se desempeñó anteriormente como vicepresidente y co-cabeza regional y jefe de asociaciones en Netflix APAC durante nueve años, donde fue líder fundador en la región.

«Estamos encantados de que Tony lidere nuestro negocio directo al consumidor a medida que continuamos reforzando a Disney+ a través de APAC», dijo Luke KangPresidente de APAC de Disney. Zameczkowski se informará dual a Kang y Joe EarleyPresidente, directo al consumidor, Disney Entertainment.

La cita se produce cuando Disney+ continúa expandiendo su pizarra de contenido regional, con los próximos originales de APAC que incluyen «Tempest», «The Turky Stream» y «Made in Corea».

Estafa

Video principal ha lanzado un avance de la serie de comedia coreana «Confidence Queen», exhibiendo Park min-young en múltiples disfraces mientras dirige un trío de estafadores.

El trailer revela que el personaje de Park Yun Yi-Rang se transforma de la Socialita al Mogul de los Negocios mientras ejecuta esquemas elaborados contra villanos corruptos. Se unió a Park Hee-Soon como enigmático James y Joo Jong-hyuk como optimista Myung Gu-ho.

Director Nam Ki-Hoon Helms Esta nueva versión de una popular serie japonesa, con los escritores Hong Seung-hyun y Kim Da-Hye. Los nuevos episodios caen los sábados y domingos después del estreno del 6 de septiembre.